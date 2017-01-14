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До и После: красивая перестройка в доме

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Remodelación Casa Habitación Interlomas, Huixquilucan Estado de México, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Если вы хотите переделать ваш дом, не стоит начинать все делать сразу. Решите, что нуждается в изменении прежде всего. Такая работа по частям не требует сразу больших затрат. В этом до и после мы посетим гостиную дома, посмотрим, как она была изменена.

До: вход в комнату

Remodelación Casa Habitación Interlomas, Huixquilucan Estado de México, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. Гостиная в стиле модерн
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Как вы можете видеть, здесь есть колонны и арки, которые не имеют никакого отношения к современной концепции декора и архитектуры интерьера. Если вы хотите взять современный дизайн, то вы должны начать сносить некоторые из этих деталей.

Преобразование началось

Remodelación Casa Habitación Interlomas, Huixquilucan Estado de México, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Дизайнеры решили убрать стены и колонны для того, чтобы иметь прямой вход в комнату (плюс те столбы выглядели старомодно). В оригинальной комнате была изогнутая стена, которая не сочеталась внутренней частью дома. Уже в этом фото она сносится, чтобы сделать нужные преобразования.

Построена новая стена, но с более современным дизайном

Remodelación Casa Habitación Interlomas, Huixquilucan Estado de México, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Где была изогнутая стена, теперь построена каменная стена с цветом и интересной текстурой, для этого использован кварцит. Также поставлены новые панели, которые указывают на вход в комнату дома. Своды были устранены, но сохранен пол из мрамора белого цвета с очень светло-серыми прожилками.

Каменная стена

Remodelación Casa Habitación Interlomas, Huixquilucan Estado de México, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. Гостиная в стиле модерн
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Как вы можете видеть, ремоделирование принесло современность в этот дом, не делая серьезных изменений. Каменная стена с оттенками от светло – серого до темно – коричневого цвета украшает этот дом. Конструкция, которая не займет много времени или больших инвестиций, так что дом превращается в современный благодаря прямым линиям и простым формам.

После: все готово!

Remodelación Casa Habitación Interlomas, Huixquilucan Estado de México, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Когда вы решите реконструировать свой дом, примите во внимание детали освещения. Посмотрите, как с его помощью стена заиграла по-новому. Мраморный пол не достигает новой каменной стены, потому что объединение этих двух материалов, мрамора и темно-каменной стены, будет сильным контрастом текстуры, яркости и цвета. Вместо этого есть переход с мелким белым гравием.

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