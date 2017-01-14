До и После: красивая перестройка в доме

Если вы хотите переделать ваш дом, не стоит начинать все делать сразу. Решите, что нуждается в изменении прежде всего. Такая работа по частям не требует сразу больших затрат. В этом до и после мы посетим гостиную дома, посмотрим, как она была изменена.