До и После: красивая перестройка в доме

Если вы хотите переделать ваш дом, не стоит начинать все делать сразу. Решите, что нуждается в изменении прежде всего. Такая работа по частям не требует сразу больших затрат. В этом
до и после мы посетим гостиную дома, посмотрим, как она была изменена.
Как вы можете видеть, здесь есть колонны и арки, которые не имеют никакого отношения к современной концепции декора и архитектуры интерьера. Если вы хотите взять современный дизайн, то вы должны начать сносить некоторые из этих деталей.
Дизайнеры решили убрать стены и колонны для того, чтобы иметь прямой вход в комнату (плюс те столбы выглядели старомодно). В оригинальной комнате была изогнутая стена, которая не сочеталась внутренней частью дома. Уже в этом фото она сносится, чтобы сделать нужные преобразования.
Где была изогнутая стена, теперь построена каменная стена с цветом и интересной текстурой, для этого использован кварцит. Также поставлены новые панели, которые указывают на вход в комнату дома. Своды были устранены, но сохранен пол из мрамора белого цвета с очень светло-серыми прожилками.
Как вы можете видеть, ремоделирование принесло современность в этот дом, не делая серьезных изменений. Каменная стена с оттенками от светло – серого до темно – коричневого цвета украшает этот дом. Конструкция, которая не займет много времени или больших инвестиций, так что дом превращается в современный благодаря прямым линиям и простым формам.
Когда вы решите реконструировать свой дом, примите во внимание детали освещения. Посмотрите, как с его помощью стена заиграла по-новому. Мраморный пол не достигает новой каменной стены, потому что объединение этих двух материалов, мрамора и темно-каменной стены, будет сильным контрастом текстуры, яркости и цвета. Вместо этого есть переход с мелким белым гравием.