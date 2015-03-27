Элегантные апартаменты в аристократичном духе московского особняка

Интерьерная композиция в старинном доме на улице Гиляровского была создана архитекторами Алёной Мамонтовой и Ларисой Дедловской. Вдохновением явились – чудесная интеллигентная атмосфера исторического центра Москвы и семейная реликвия, владельцев квартиры – люстра.
Семейные реликвии – художественные картины,посуда и фотографии в старинных рамах презентованы авторами как центральные фигуры, вокруг которых выстраивается весь интерьер.
Те времена, когда на книжных полках, у томиков Бродского, Бунина и Набокова было свое «законное место», помнят «истинные москвичи» – антиквариат, старинные интерьерные предметы и декор. Подобные элементы бытия – стражники аристократичного духа города. В историческом центре царит именно такой – дух интеллигентного московского особняка. Почти в каждых жилых апартаментах на улице Гиляровского найдутся те, редкие явления, что дороги сердцу как память о семейной династии, об истории семьи. Зачастую, совершенно банальные, с точки зрения антикварной ценности, такие предметы обладают сакральным смыслом и предназначением для декорирования.
Предметам интерьера в жилых апартаментах отведена главенствующая роль. Они возведены в ранг «одушевленных». Современным фактурам натурального дерева, мрамора, хрустального стекла дано «право на собственное мнение и слово» в интерьерном пространстве. Призвание антикварных вещей – создавать по-истине аристократичную атмосферу домашнего уюта и транслировать собственную историю и судьбу на его образ.
Старинная люстра – ценный атрибут роскоши позапрошлого века и семейная реликвия владельцев квартиры. Именно люстра определила стилистику центральной зоны – гостиной. Черты гостиного интерьера написаны в смешении настроений элегантной классики, современного шика и уютного прованса.
Декоративные элементы и белые оттенки слоновой кости кухонного гарнитура характерны стилю старинной французской деревушки. Романтическое настроение прованса отвечает за светлую атмосферу в зоне столовой.
Мягкая палитра цвета в сложный игре предметов интерьера оставляет за собой лишь роль фона. Изумительная подборка перламутрового-бежевых и мягких золотых оттенков, словно багетные рамы для эффектного оформления композиций «интерьерных картин» – шкафов, комодов, диванов, столиков ,буфета ,зеркал, вазонов , текстильного оформления.
Соседство современных и антикварных предметов – индивидуальное авторское лицо интерьера. Синтезированный образ семейный ценностей, представлений об уютном домашнем очаге – настоящий портрет самих владельцев квартиры. Гармония пространства рождена в единстве материалов и приемов декорирования авторов проекта – LDDESIGN.В апартаментах площадью 146 квадратных метров нет ни одного лишнего и чужого предмета . Уникальный баланс сдержанности и радушия. Квартира создана для жизни, в которой есть место только главным ценностям – преданности семье, вере и любви.