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Элегантные апартаменты в аристократичном духе московского особняка

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
Квартира на улице Гиляровского, LDdesign LDdesign Гостиная в классическом стиле
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Интерьерная композиция в старинном доме  на улице Гиляровского была создана архитекторами Алёной Мамонтовой  и Ларисой Дедловской.  Вдохновением явились – чудесная интеллигентная  атмосфера исторического центра Москвы и семейная реликвия, владельцев квартиры – люстра.

Фамильные ценности- центральная идея интерьерного решения

гостиная LDdesign Гостиная в классическом стиле
LDdesign

гостиная

LDdesign
LDdesign
LDdesign

Семейные реликвии – художественные картины,посуда и фотографии в старинных рамах презентованы авторами как центральные фигуры, вокруг которых выстраивается весь интерьер.

Истинные москвичи – интерьерные предметы с историей и духом аристократичной Москвы

ниша для шкафа в холле LDdesign Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
LDdesign

ниша для шкафа в холле

LDdesign
LDdesign
LDdesign

Те времена, когда на книжных полках, у томиков Бродского, Бунина и Набокова было свое «законное место», помнят «истинные москвичи» – антиквариат, старинные интерьерные предметы и декор. Подобные элементы бытия – стражники аристократичного духа города. В историческом центре  царит именно такой – дух интеллигентного московского особняка. Почти в каждых жилых апартаментах на улице Гиляровского найдутся те, редкие явления, что дороги сердцу как память о семейной династии, об истории семьи. Зачастую, совершенно банальные, с точки зрения антикварной ценности, такие предметы обладают сакральным смыслом и предназначением для декорирования.

Фигура – фон – главенствующая роль предметов в интерьере

столовая LDdesign Столовая комната в классическом стиле
LDdesign

столовая

LDdesign
LDdesign
LDdesign

 Предметам интерьера в жилых апартаментах отведена главенствующая роль. Они возведены в ранг «одушевленных». Современным  фактурам натурального дерева, мрамора, хрустального стекла  дано «право на собственное мнение и слово» в интерьерном пространстве. Призвание  антикварных вещей – создавать по-истине  аристократичную атмосферу домашнего уюта и  транслировать собственную историю и судьбу на его образ.

Люстра – идейный вдохновитель интерьерного образа

кухня LDdesign Гостиная в классическом стиле
LDdesign

кухня

LDdesign
LDdesign
LDdesign

 Старинная люстра – ценный атрибут роскоши позапрошлого века и семейная реликвия владельцев квартиры. Именно люстра определила стилистику центральной  зоны – гостиной. Черты гостиного интерьера написаны в  смешении  настроений  элегантной классики, современного шика и уютного прованса.

Романтическое настроение – элементы прованса в интерьере кухни

кухня LDdesign Кухня в классическом стиле
LDdesign

кухня

LDdesign
LDdesign
LDdesign

Декоративные элементы  и  белые  оттенки  слоновой кости кухонного гарнитура характерны стилю старинной французской деревушки.  Романтическое настроение прованса отвечает за  светлую атмосферу в зоне столовой.

Фон-фигура – предназначение цветового решения в интерьере

гостиная, торшер LDdesign Гостиная в классическом стиле
LDdesign

гостиная, торшер

LDdesign
LDdesign
LDdesign

 Мягкая  палитра цвета в сложный игре предметов интерьера оставляет за собой лишь роль фона. Изумительная подборка перламутрового-бежевых и мягких золотых оттенков, словно багетные рамы для эффектного оформления композиций «интерьерных картин» – шкафов, комодов, диванов, столиков ,буфета ,зеркал, вазонов , текстильного оформления.

Вера и любовь – интерьерный портрет семьи

колонна с подсветкой в холле и стена с фотографиями LDdesign Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
LDdesign

колонна с подсветкой в холле и стена с фотографиями

LDdesign
LDdesign
LDdesign

Соседство современных и антикварных предметов – индивидуальное авторское лицо интерьера. Синтезированный образ семейный ценностей, представлений об уютном домашнем очаге – настоящий портрет самих владельцев квартиры.  Гармония пространства  рождена в единстве материалов и приемов декорирования авторов проекта – LDDESIGN.В апартаментах площадью 146 квадратных метров нет ни одного лишнего и чужого предмета . Уникальный баланс сдержанности и радушия. Квартира создана для жизни, в которой есть место только главным ценностям – преданности семье, вере и любви.

Рассказ о том, как баня превратилась в Техносруб
В новом интерьере Вы предпочтете оформление "семейными реликвиями"или коллекционными антикварными вещами и предметами? Поделитесь впечатлениями от ...

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