Элегантные апартаменты в аристократичном духе московского особняка

Те времена, когда на книжных полках, у томиков Бродского, Бунина и Набокова было свое «законное место», помнят «истинные москвичи» – антиквариат, старинные интерьерные предметы и декор. Подобные элементы бытия – стражники аристократичного духа города. В историческом центре царит именно такой – дух интеллигентного московского особняка. Почти в каждых жилых апартаментах на улице Гиляровского найдутся те, редкие явления, что дороги сердцу как память о семейной династии, об истории семьи. Зачастую, совершенно банальные, с точки зрения антикварной ценности, такие предметы обладают сакральным смыслом и предназначением для декорирования.