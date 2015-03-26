Идеи для небольшой прихожей

Мы часто слышим, что прихожая – это визитная карточка каждого дома, его лицо или система координат в пространстве. Не спорим, так как именно по ней, как и по одежке, судят об интерьере дома и его хозяине. Независимо от размеров входной зоны, любая прихожая может быть красивой, уютной и функциональной. Для создания правильного тона, очень важно организовать пространство входной зоны, оптимизируя каждый сантиметр и деталь. Сегодня специалисты homify решили еще раз обратить свое внимание на необычные проекты, которые могут вдохновить наших читателей на перемены.
Небольшая входная зона – это не конец света! Посмотрите, как ловко в интерьер вписалась целая гардеробная. Все вещи упорядочены, а само пространство использовано максимально функционально. Дизайнеры студии YOUR ROYAL DESIGN также решили , что помещению обязательно необходима небольшая скамейка. Все правильно, ведь это просто удобно – она позволяет присесть или поставить пакеты с покупками. В данном случае сиденье является украшением интерьера прихожей, делая его комфортным и уютным. Ящички снизу также предназначены для хранения, поэтому в целом входная зона выглядит очень опрятно и аккуратно.
Малогабаритные прихожие встречаются в современных домах достаточно часто. В первую очередь, нельзя впадать в отчаяние, ведь существует множество способов зрительно увеличить пространство. Симбиоз стиля, цвета и освещения поможет решить такую проблему. Для таких прихожих подходит минималистичный дизайн, который предпочитает использование простых и только самых необходимых предметов. Кажется, что дизайнеры студии справились с задачей.
Панно из зеркал с фацетом выглядит стильно и элегантно. При правильно подобранном освещении, оно озарит вашу прихожую всеми цветами радужного спектра и станет её благородным украшением. Необычное кресло в эклектичном стиле буквально с порога заявит о том, что в этом доме живут люди с хорошим вкусом.
Часто прихожие выполняют функцию гардеробных. Здесь хранят верхнюю одежду, обувь и сумки. Для удобства, можно использовать такой шкаф, который поможет систематизировать хранение. Так как прихожая находится на виду, важно, чтобы все выглядело опрятно и привлекательно.
Кому-то привычные шкафы-купе могут показаться слишком банальным решением. Однако не стоит забывать, что они заслуженно пользуются большой популярностью. Такой шкаф невероятно удобен за счет того, что дверцы открываются в одной плоскости со стеной. Также по требованию заказчика он может быть изготовлен нестандартного размера. Существует множество дизайнов раздвижных дверей, которые могут не только гармонировать с дизайном остальных помещений, но и подчеркнуть другие элементы интерьера. Светодиодная подвсетка зрительно увеличивает высоту пололка.
С первых шагов, вошедший сразу почувствует индивидуальность хозяев и погрузится в атмосферу красоты. В интерьерах с легким и современным дизайном хорошо смотрятся личные фотографии или постеры в стильных рамках. Вы можете повесить эскизы, сделанные карандашом или акварелью, необычные узоры или репродукции. Рамки могут отличаться размерами и своим расположением относительно друг друга – все это будет смотреться красиво и оригинально. Отказавшись от антресолей, мы нашли новый способ использовать пространство под потолком. Подвесные полки помогут спрятать сезонную обувь.