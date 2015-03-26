Идеи для небольшой прихожей

Мы часто слышим, что прихожая – это визитная карточка каждого дома, его лицо или система координат в пространстве. Не спорим, так как именно по ней, как и по одежке, судят об интерьере дома и его хозяине. Независимо от размеров входной зоны, любая прихожая может быть красивой, уютной и функциональной. Для создания правильного тона, очень важно организовать пространство входной зоны, оптимизируя каждый сантиметр и деталь. Сегодня специалисты homify решили еще раз обратить свое внимание на необычные проекты, которые могут вдохновить наших читателей на перемены.