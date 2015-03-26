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Идеи для небольшой прихожей

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dressing room, Your royal design Your royal design Гардеробная в эклектичном стиле
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Мы часто слышим, что прихожая – это визитная карточка каждого дома, его лицо или система координат в пространстве. Не спорим, так как именно по ней, как и по одежке, судят об интерьере дома и его хозяине. Независимо от размеров входной зоны, любая прихожая может быть красивой, уютной и функциональной. Для создания правильного тона, очень важно организовать пространство входной зоны, оптимизируя каждый сантиметр и деталь. Сегодня специалисты homify решили еще раз обратить свое внимание на необычные проекты, которые могут вдохновить наших читателей на перемены.

Функциональная гардеробная

dressing room, Your royal design Your royal design Гардеробная в эклектичном стиле
Your royal design

dressing room

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Небольшая входная зона – это не конец света! Посмотрите, как ловко в интерьер вписалась целая гардеробная. Все вещи упорядочены, а само пространство использовано максимально функционально.  Дизайнеры студии YOUR ROYAL DESIGN также решили , что помещению обязательно необходима небольшая скамейка. Все правильно, ведь это просто удобно – она позволяет присесть или поставить пакеты с покупками. В данном случае  сиденье является украшением интерьера прихожей, делая его комфортным и уютным. Ящички снизу также предназначены для хранения, поэтому в целом входная зона выглядит очень опрятно и аккуратно.

Только самое необходимое

Квартира с северным акцентом, LPetresku LPetresku Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
LPetresku

Квартира с северным акцентом

LPetresku
LPetresku
LPetresku

Малогабаритные прихожие встречаются в современных домах достаточно часто. В первую очередь, нельзя впадать в отчаяние, ведь существует множество способов зрительно увеличить пространство. Симбиоз стиля, цвета и освещения поможет решить такую проблему. Для таких прихожих подходит минималистичный дизайн, который предпочитает использование простых и только самых необходимых предметов. Кажется, что дизайнеры студии справились с задачей.

Красивое зеркало

Холл Студия Искандарова Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Студия Искандарова

Холл

Студия Искандарова
Студия Искандарова
Студия Искандарова

Панно из зеркал с фацетом выглядит стильно и элегантно. При правильно подобранном освещении, оно озарит вашу прихожую всеми цветами радужного спектра и станет её благородным украшением. Необычное кресло в эклектичном стиле буквально с порога заявит о том, что в этом доме живут люди с хорошим вкусом.

Оптимизация хранения

Квартира в Первоуральске, Галина Глебова Галина Глебова Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле
Галина Глебова

Квартира в Первоуральске

Галина Глебова
Галина Глебова
Галина Глебова

Часто прихожие выполняют функцию гардеробных. Здесь хранят верхнюю одежду, обувь и сумки. Для удобства, можно использовать такой шкаф, который поможет систематизировать хранение. Так как прихожая находится на виду, важно, чтобы все выглядело опрятно и привлекательно.

Шкафы-купе

Лаконичный интерьер., Tutto design Tutto design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Tutto design

Лаконичный интерьер.

Tutto design
Tutto design
Tutto design

Кому-то привычные шкафы-купе могут показаться слишком банальным решением. Однако не стоит забывать, что они заслуженно пользуются большой популярностью. Такой шкаф невероятно удобен за счет того, что дверцы открываются в одной плоскости со стеной. Также по требованию заказчика он может быть изготовлен нестандартного размера. Существует множество дизайнов раздвижных дверей, которые могут не только гармонировать с дизайном остальных помещений, но и подчеркнуть другие элементы интерьера. Светодиодная подвсетка зрительно увеличивает высоту пололка.

Картины или фотографии

Современная квартира для молодой пары, Katerina Butenko Katerina Butenko Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
Katerina Butenko

Современная квартира для молодой пары

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

С первых шагов, вошедший сразу почувствует индивидуальность хозяев и погрузится в атмосферу красоты. В интерьерах с легким и современным дизайном хорошо смотрятся личные фотографии или постеры в стильных рамках. Вы можете повесить эскизы, сделанные карандашом или акварелью, необычные узоры или репродукции. Рамки могут отличаться размерами и своим расположением относительно друг друга – все это будет смотреться красиво и оригинально. Отказавшись от антресолей, мы нашли новый способ использовать пространство под потолком. Подвесные полки помогут спрятать сезонную обувь.

Спиральный погреб для хранения вина
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