Рассказ о том, как баня превратилась в Техносруб

Собственная баня – это, пожалуй, больше чем просто мечта. С незапамятных времен во многих культурах мира ванным процедурам уделялось большое внимание. В античные века процесс ухода за телом имел, в том числе социальное, ритуальное и религиозное значения. Неизменным всегда оставалось одно: баня – это один из лучших способов укрепления здоровья человека.
Купание действительно обладает полезным, с медицинской точки зрения эффектом. Вспомнив о её положительном воздействии на организм человека, мы решили посвятить эту книгу идей роскошному проекту, связанному с постройкой частной бани в Подмосковье.
По словам архитекторов ARP STUDIO, этот деревянный дом стал одним из знаковых и уникальных работ студии. В качестве названий было предложено использование двух вариантов: HI-FI-Изба и Техносруб.
История этого сруба началась с необходимости построить баню рядом с основным домом. В результате баня получилась площадью около 300 м2 и стала полноценным центром развлечений и отдыха семьи. Сроки возведения деревянной постройки за 10 месяцев можно считать рекордом! Итак, перед нами удивительная постройка в русском традиционном стиле.
Русский традиционный стиль невозможно перепутать ни с одним другим. Первое, что мы видим – отсутствие искусственных материалов отделки. Конструкция планировалась так, чтобы учесть обязательную усадку помещений: здесь нет ни одной прибитой вертикальной балки, все перегородки поставлены в паспорта.
В дизайне дома оригинально сочетаются неоцилиндрованное бревно, стекло и металл. Серьезная работа по проектированию включила не только архитектуру самого дома, но и разработку мебели, а также таких деталей, как дверные ручки или петли. Цвет мебели выбран темный, слегка состаренный. Русский интерьер предусматривает некрашеные полы, однако в некоторых комнатах отдыха мы видим ковровые покрытия, которые были положены для создания большего уюта.
Кроме бани, мангала, бильярда тут находятся гостевые, кухня и столовая. Два этажа позволили вместить все необходимые помещения, разбив пространство на удобные функциональные зоны. Центром дома стал бассейн с двумя стеклянными мостами: на первом и втором этажах.
Необычный внешний вид возник на основе традиционного восприятия русской бани в сплаве с современным пониманием архитектуры – с остеклением, легкостью используемых форм и террасами. Традиционность выражается в достаточно спокойной стилистике мебели, включающей отреставрированные предметы, а современность — в деталях, в частности, тонких линиях итальянских светильников, словно «прорезающих» потолок.
Интерьер в русском стиле всегда можно было считать прообразом народного кантри. Однако архитекторы Техносруба, описанного в нашей книге идей, пошли наперекор традиционным взглядам и создали проект, который по праву можно считать в своем роде уникальным.