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Рассказ о том, как баня превратилась в Техносруб

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Баня в подмосковье, ARP Studio ARP Studio Дома в рустикальном стиле
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Собственная баня – это, пожалуй, больше чем просто мечта. С незапамятных времен во многих культурах мира ванным процедурам уделялось большое внимание. В античные века процесс ухода за телом имел, в том числе социальное, ритуальное и религиозное значения. Неизменным всегда оставалось одно: баня – это один из лучших способов укрепления здоровья человека.

Купание действительно обладает полезным, с медицинской точки зрения эффектом. Вспомнив о её положительном воздействии на организм человека, мы решили посвятить эту книгу идей роскошному проекту, связанному с постройкой частной бани в Подмосковье.

По словам архитекторов ARP STUDIO, этот деревянный дом стал одним из знаковых и уникальных работ студии. В качестве названий было предложено использование двух вариантов: HI-FI-Изба и Техносруб.

Как все начиналось..

Баня в подмосковье, ARP Studio ARP Studio Дома в рустикальном стиле
ARP Studio

Баня в подмосковье

ARP Studio
ARP Studio
ARP Studio

История этого сруба началась с необходимости построить баню рядом с основным домом. В результате баня получилась площадью около 300 м2 и стала полноценным центром развлечений и отдыха семьи. Сроки возведения деревянной постройки за 10 месяцев можно считать рекордом! Итак, перед нами удивительная постройка в русском традиционном стиле.

Классический интерьер в русском стиле?

Баня в подмосковье, ARP Studio ARP Studio Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
ARP Studio

Баня в подмосковье

ARP Studio
ARP Studio
ARP Studio

Русский традиционный стиль невозможно перепутать ни с одним другим. Первое, что мы видим – отсутствие искусственных материалов отделки. Конструкция планировалась так, чтобы учесть обязательную усадку помещений: здесь нет ни одной прибитой вертикальной балки, все перегородки поставлены в паспорта.

Новый взгляд

Баня в подмосковье, ARP Studio ARP Studio Бассейн в рустикальном стиле
ARP Studio

Баня в подмосковье

ARP Studio
ARP Studio
ARP Studio

В дизайне дома оригинально сочетаются неоцилиндрованное бревно, стекло и металл. Серьезная работа по проектированию включила не только архитектуру самого дома, но и разработку мебели, а также таких деталей, как дверные ручки или петли. Цвет мебели выбран темный, слегка состаренный. Русский интерьер предусматривает некрашеные полы, однако в некоторых комнатах отдыха мы видим ковровые покрытия, которые были положены для создания большего уюта. 

Баня – место отдыха всей семьи

Баня в подмосковье, ARP Studio ARP Studio Бассейн в стиле минимализм
ARP Studio

Баня в подмосковье

ARP Studio
ARP Studio
ARP Studio

Кроме бани, мангала, бильярда тут находятся гостевые, кухня и столовая. Два этажа позволили вместить все необходимые помещения, разбив пространство на удобные функциональные зоны. Центром дома стал бассейн с двумя стеклянными мостами: на первом и втором этажах.

Соприкосновение стилей

Баня в подмосковье, ARP Studio ARP Studio Кухня в рустикальном стиле
ARP Studio

Баня в подмосковье

ARP Studio
ARP Studio
ARP Studio

Необычный внешний вид возник на основе традиционного восприятия русской бани в сплаве с современным пониманием архитектуры – с остеклением, легкостью используемых форм и террасами. Традиционность выражается в достаточно спокойной стилистике мебели, включающей отреставрированные предметы, а современность — в деталях, в частности, тонких линиях итальянских светильников, словно «прорезающих» потолок.

Баню приготовить — что музыкальный инструмент настроить!

Баня в подмосковье, ARP Studio ARP Studio Гостиная в рустикальном стиле
ARP Studio

Баня в подмосковье

ARP Studio
ARP Studio
ARP Studio

Интерьер в русском стиле всегда можно было считать прообразом народного кантри. Однако архитекторы Техносруба, описанного в нашей книге идей, пошли наперекор традиционным взглядам и создали проект, который по праву можно считать в своем роде уникальным.

Русский дизайн - новый взгляд на привычные вещи
Понравился ли вам этот необычный проект? Поделитесь своим мнением в комментариях или задайте вопрос нашим специалистам. 

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