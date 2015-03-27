Рассказ о том, как баня превратилась в Техносруб

Собственная баня – это, пожалуй, больше чем просто мечта. С незапамятных времен во многих культурах мира ванным процедурам уделялось большое внимание. В античные века процесс ухода за телом имел, в том числе социальное, ритуальное и религиозное значения. Неизменным всегда оставалось одно: баня – это один из лучших способов укрепления здоровья человека.

Купание действительно обладает полезным, с медицинской точки зрения эффектом. Вспомнив о её положительном воздействии на организм человека, мы решили посвятить эту книгу идей роскошному проекту, связанному с постройкой частной бани в Подмосковье.

По словам архитекторов ARP STUDIO, этот деревянный дом стал одним из знаковых и уникальных работ студии. В качестве названий было предложено использование двух вариантов: HI-FI-Изба и Техносруб.