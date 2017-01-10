Классический британский дом стал современным!

Эта ванная комната приведет в восторг каждого! Здесь есть и душ, и ванная – кому что больше нравится. Просторное и светлое помещение, которое сделает водные процедуры не рутиной, а настоящим праздником!

И это только одна ванная – а в доме их целых три! Так что в распоряжении гостей будут собственные ванные комнаты, каждая из которых также продумана до мелочей!