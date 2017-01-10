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Классический британский дом стал современным!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
​A Classic Country Home For The Modern Age, TOTUS TOTUS Дома в стиле модерн
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Этот классический семейный дом в британском городе Уолтон-на-Темзе был реконструирован архитекторами из компании Totus и теперь может похвастаться еще большим пространством, неповторимым стилем и шармом. Специалисты увеличили первоначальную площадь сооружения на 170 м ² за счет расширения основания и первого этажа по бокам и сзади. Но изменилось не только это –  весь интерьер был модернизирован по высшему разряду, что позволило вдохнуть новую жизнь в этот дом. Длительность всех работ составила 32 недели, а это сравнительно немного, учитывая их объем.

Давайте поближе рассмотрим все нюансы этого замечательного проекта!

Хорошее первое впечатление

​A Classic Country Home For The Modern Age, TOTUS TOTUS Дома в стиле модерн
TOTUS

​A Classic Country Home For The Modern Age

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Этому дому присущи все те особенности, которые мы так любим у британских строений: черно-белый фасад с типичными вставками из красного кирпича. С обратной стороны хозяева решили сделать дом немного больше и мастера соорудили эффектную пристройку, которая гармонично вписалась в архитектуру здания. Давайте посмотрим, что получилось в итоге. 

Задний двор

​A Classic Country Home For The Modern Age, TOTUS TOTUS Дома в стиле модерн
TOTUS

​A Classic Country Home For The Modern Age

TOTUS
TOTUS
TOTUS

На этом фото можно оценить внешний вид дома с внутренней стороны двора. В глаза сразу же бросаются стильные стеклянные двери.  Они полностью открывают панорамный вид на сад. Такие прозрачные конструкции в сочетании с люками на крыше позволят естественному свету беспрепятственно проникать внутрь. Зайдя в дом, вы попадете в большую гостиную с лестницей, ведущей на второй этаж. Далее следует потрясающая кухня со столовой зоной. Также на первом этаже имеется подсобное помещение, ванная комната и гараж. 

Открытое пространство

​A Classic Country Home For The Modern Age, TOTUS TOTUS Кухня в стиле модерн
TOTUS

​A Classic Country Home For The Modern Age

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Белая кухня и просторная гостиная зона действительно поражают воображение! Нежный цвет придает помещению свежий и современный вид, который подчеркивают огромные окна. Обратите внимание на то, какую интересную форму кухни выбрали архитекторы. Множество секций для хранения расположены вдоль стен, а по центру – изящный кухонный остров с деревянным элементом. Напольная плитка имитирует серый мрамор и оттеняет белоснежную гамму комнаты. Все это смотрится очень гармонично, создавая вокруг такой популярный ныне минимализм.

Столовая

​A Classic Country Home For The Modern Age, TOTUS TOTUS Кухня в стиле модерн
TOTUS

​A Classic Country Home For The Modern Age

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Кому же не понравится ужин под звездами? В этой столовой  подобная мечта станет реальностью! Ведь прямо над зоной для принятия пищи расположены стеклянные люки, открывающие вид на небо. Такая особенность дизайна будет полезна и в дневное время – комната получит щедрую порцию солнечных лучей! Остальное пространство первого этажа освещают регулируемые прожекторы и встроенные светодиодные лампы. 

Яркая лестница

​A Classic Country Home For The Modern Age, TOTUS TOTUS Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
TOTUS

​A Classic Country Home For The Modern Age

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Чистый, простой и изысканный – главные характеристики стиля, которым пропитан этот дом. Теплые тона натуральной древесины встречаются на перилах лестницы, дверях и полу. Они прекрасно сочетаются с белым цветом, который здесь главенствует. Небесно-голубой оттенок стен лишь добавляет воздушность и свежесть дизайну, находясь в полной гармонии с остальной гаммой. Еще одна изюминка – шикарная потолочная люстра со свисающими элементами, которые спускаются по центру лестницы и освещают ее, дополнительно украшая. 

Приватная зона

​A Classic Country Home For The Modern Age, TOTUS TOTUS Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
TOTUS

​A Classic Country Home For The Modern Age

TOTUS
TOTUS
TOTUS

С другой стороны лестницы на втором этаже можно увидеть большой шкаф, который обеспечит удобное хранение различных вещей. Он также выкрашен в молочно-белый цвет – абсолютно в стилистике этого дома. Свободное пространство возле него можно легко превратить в дополнительную комнату, добавив немного мебели. 

Современная ванная

​A Classic Country Home For The Modern Age, TOTUS TOTUS Ванная комната в стиле модерн
TOTUS

​A Classic Country Home For The Modern Age

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Эта ванная комната приведет в восторг каждого! Здесь есть и душ, и ванная – кому что больше нравится. Просторное и светлое  помещение, которое сделает водные процедуры не рутиной, а настоящим праздником! 

И это только одна ванная – а в доме их целых три! Так что в распоряжении гостей будут собственные ванные комнаты, каждая из которых также продумана до мелочей! 

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