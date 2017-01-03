Кухня: 12 ошеломляющих мебельных решений для комфортной жизни

Кухни, больше чем все остальные помещения в доме нуждаются в хорошей планировке. Для обеспечения свободы передвижения, удобства приготовления любимых блюд, практичного хранения посуды, кухонная мебель должна быть самой практичной. Если созданы все необходимые условия на кухне, вы не будете терять свое драгоценное время, а качество приготовленных вами блюд будет самым высоким. Кто захочет готовить в грязной или плохо организованной кухне?
Таким образом, чтобы задать вам правильное направление во время поиска мебели для своей кухни, мы предлагаем познакомиться с двенадцатью очень удачных примеров меблировки этой важной комнаты, сердца дома.
Давайте вместе посетим 12 домов, в которых установлены самые лучшие образцы кухонной мебели.
Этот пример показывает, насколько практичной и современной может быть кухонная мебель. В этом помещении все оформлено просто, и поэтому очень удобно пользоваться такой мебелью. Встроенная техника, практичное расположение кухонной мойки и раковины, все это создает комфортные условия для работы на кухне, во время которой не одолевает усталость и преобладает отличное настроение.
Использование современного огромного двухдверного холодильника с возможностью получения кубиков льда и охлажденной воды позволяет избежать необходимости хранения льда морозильной камере. Благодаря этому внутри холодильника есть больше места для хранения, к примеру, ваших любимых замороженных фруктов в морозилке.
Для тех, кто не имеет большого пространства для расположения кухонной мебели и организации отдельной столовой, чтобы не болела об этом голова, можно воспользоваться интересным вариантом. Чтобы сэкономить место, можно объединить вашу кухню со столовой. Если ваша кухня имеет вытянутую форму, подойдет длинный, прямоугольный стол. Он добавит вашей кухне больше функциональности.
Еще одно уникальное решение для небольшой кухни можно увидеть на этом изображении. Компактный кухонный шкаф можно сделать на заказ и установить в углу, который когда-то был безжизненным. Добавление двух полок позволяет хранить свои ценные кулинарные книги и ваши бокалы для вина. Холодильник встроен в один из просторных кухонных шкафов. Здесь все расположено компактно и удобно.
Эта кухня также имеет небольшие размеры, но здесь очень удобно готовить различные блюда, так как она оборудована с учетом всех современных требований. Важную роль играет цветовое сочетание, использованное для отделки фасада мебели. Такой приятный зеленый цвет тумбочек в сочетании с белоснежными поверхностями и фасадами навесных шкафчиков создает здесь особенно приятную атмосферу.
Как и в ванной комнате, на кухне необходимо создать все условия для хорошего вентилирования этого помещения. Необходимо позаботиться о том, чтобы над варочной поверхностью была установлена мощная вентиляция, обеспечивающая максимальное поглощение кухонных запахов. Если же кухня имеет большое окно, это очень хорошо для регулярного проветривания.
Это изображение говорит само за себя, здесь все функционально и практично. Благодаря большому пространству для хранения вы можете без особых проблем располагать в этой мебели различного размера кастрюли и сковородки, блендер и бульонные чашки, столовые приборы и любую другую посуду, без которой обойтись на кухне невозможно.
Цветовая гамма здесь светлая и спокойная, пространство организовано так, что во время приготовления пищи вы будете чувствовать здесь себя легко и непринужденно. Все что нужно для работы у вас всегда находится под рукой.
Выбирая красочную плитку для отделки помещения кухни, попробуйте остановить свой выбор на ярких и сочных цветовых сочетаниях, которые развивают чувство бодрости и свежести, и дарят веселое, оптимистичное настроение. На яркий солнечный пол поставьте два контрастных стула и все, вуаля! Вам обеспечен отличное расположение духа как только вы переступаете порог этого гармонизированного помещения.
Обратите внимание на эту уникальную кухонную мебель. Вот это да! Мы впечатлены этим великолепным шкафом, который может вместить в себя все необходимое для кухни! Посудомоечная машина, кофеварка, посуда с различными специями и соусами, вы ничего не забудете использовать во время приготовления ваших любимых блюд. Главное, что все доступно, ничего не нужно искать на полках, так как необходимые приспособления, инструмент, приправы и посуда находится на виду.
Нереальная, космическая кухня! Кто сказал, что она не может быть именно такой, как вы видите на фото. Шикарные поверхности, насыщенный цвет и прекрасная компоновка мебели. Что еще необходимо, чтобы в этой фантастической кухне было приятно готовить!
Дерево на кухне мгновенно переносит нас в среду спокойствия и гармонии, присущей стилю кантри. И хоть в этом примере использован интенсивный красный цвет, он абсолютно не усложняет общую обстановку. Сочетание насыщенного красного цвета в отделке стен и деревянных фасадов уравновешивается белыми поверхностями кухонной мебели.
Угольно-серый цвет снова присутствует в декоре наших кухонь. В комбинации с пастельными тонами все поверхности выглядят ошеломляюще! Эта кухня претендует стать самой трендовой.
Центральный остров обязателен на всех кухнях, которые объединены со столовой в единое пространство. Функциональный, практичный и эстетичный кухонный остров является одним из главных компонентов, показывающих исключительность такой кухни.
Казалось бы, в организации этого кухонного пространства нет ничего особенного, если бы не цветовые сочетания. Несколько удачных дизайнерских приемов сделали эту кухню модной и вневременной. Шикарный красный цвет наполняет пространство энергией и бодростью. Попробуйте заменить его на черный или синий, и вы увидите, что кухня от этого приобретает разное настроение, но не становится от этого менее красивой.
Белые поверхности создают на кухне ощущение свежести и идеальной чистоты.