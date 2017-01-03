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Кухня: 12 ошеломляющих мебельных решений для комфортной жизни

Shunny_Star Shunny_Star
Our Kitchens, Harvey Jones Kitchens Harvey Jones Kitchens Кухня в классическом стиле
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Кухни, больше чем все остальные помещения в доме нуждаются в хорошей планировке. Для обеспечения свободы передвижения, удобства приготовления любимых блюд, практичного хранения посуды, кухонная мебель должна быть самой практичной. Если созданы все необходимые условия на кухне, вы не будете терять свое драгоценное время, а качество приготовленных вами блюд будет самым высоким. Кто захочет готовить в грязной или плохо организованной кухне?

Таким образом, чтобы задать вам правильное направление во время поиска мебели для своей кухни, мы предлагаем познакомиться с двенадцатью очень удачных примеров меблировки этой важной комнаты, сердца дома.

Давайте вместе посетим 12 домов, в которых установлены самые лучшие образцы кухонной мебели.

1. Технологичная кухонная мебель

Lapa | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Кухня в стиле модерн
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Этот пример показывает, насколько практичной и современной может быть кухонная мебель. В этом помещении все оформлено просто, и поэтому очень удобно пользоваться такой мебелью. Встроенная техника, практичное расположение кухонной мойки и раковины, все это создает комфортные условия для работы на кухне, во время которой не одолевает усталость и преобладает отличное настроение.

Использование современного огромного двухдверного холодильника с возможностью получения кубиков льда и охлажденной воды позволяет избежать необходимости хранения льда морозильной камере. Благодаря этому внутри холодильника есть больше места для хранения, к примеру, ваших любимых замороженных фруктов в морозилке.

2. Кухня и столовая

Apartamento Tangerina, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados Кухня в стиле модерн
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

Для тех, кто не имеет большого пространства для расположения кухонной мебели и организации отдельной столовой, чтобы не болела об этом голова, можно воспользоваться интересным вариантом. Чтобы сэкономить место, можно объединить вашу кухню со столовой. Если ваша кухня имеет вытянутую форму, подойдет длинный, прямоугольный стол. Он добавит вашей кухне больше функциональности.

3. Угловая кухня

Residência Vale do Itamaracá, Cria Arquitetura Cria Arquitetura Кухня в рустикальном стиле
Cria Arquitetura

Cria Arquitetura
Cria Arquitetura
Cria Arquitetura

Еще одно уникальное решение для небольшой кухни можно увидеть на этом изображении. Компактный кухонный шкаф можно сделать на заказ и установить в углу, который когда-то был безжизненным. Добавление двух полок позволяет хранить свои ценные кулинарные книги и ваши бокалы для вина. Холодильник встроен в один из просторных кухонных шкафов. Здесь все расположено компактно и удобно.

4. Свежий воздух

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L Кухни в эклектичном стиле
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

Эта кухня также имеет небольшие размеры, но здесь очень удобно готовить различные блюда, так как она оборудована с учетом всех современных требований. Важную роль играет цветовое сочетание, использованное для отделки фасада мебели. Такой приятный зеленый цвет тумбочек в сочетании с белоснежными поверхностями и фасадами навесных шкафчиков создает здесь особенно приятную атмосферу.

Как и в ванной комнате, на кухне необходимо создать все условия для хорошего вентилирования этого помещения. Необходимо позаботиться о том, чтобы над варочной поверхностью была установлена мощная вентиляция, обеспечивающая максимальное поглощение кухонных запахов. Если же кухня имеет большое окно, это очень хорошо для регулярного проветривания.

5. Место для хранения

Apartamento DOM, Flávio Monteiro Arquitetos Associados Flávio Monteiro Arquitetos Associados Кухня в стиле модерн МДФ Белый
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

Это изображение говорит само за себя, здесь все функционально и практично. Благодаря большому пространству для хранения вы можете без особых проблем располагать в этой мебели различного размера кастрюли и сковородки, блендер и бульонные чашки, столовые приборы и любую другую посуду, без которой обойтись на кухне невозможно.

Цветовая гамма здесь светлая и спокойная, пространство организовано так, что во время приготовления пищи вы будете чувствовать здесь себя легко и непринужденно. Все что нужно для работы у вас всегда находится под рукой.

6. Роль цвета

APARTAMENTO MB – Tristeza/ Porto Alegre, Ambientta Arquitetura Ambientta Arquitetura Кухни в эклектичном стиле
Ambientta Arquitetura

Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura

Выбирая красочную плитку для отделки помещения кухни, попробуйте остановить свой выбор на ярких и сочных цветовых сочетаниях, которые развивают чувство бодрости и свежести, и дарят веселое, оптимистичное настроение. На яркий солнечный пол поставьте два контрастных стула и все, вуаля! Вам обеспечен отличное расположение духа как только вы переступаете порог этого гармонизированного помещения.

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7. Интегрированная мебель

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport Кухня в классическом стиле Дерево
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

Обратите внимание на эту уникальную кухонную мебель. Вот это да! Мы впечатлены этим великолепным шкафом, который может вместить в себя все необходимое для кухни! Посудомоечная машина, кофеварка, посуда с различными специями и соусами, вы ничего не забудете использовать во время приготовления ваших любимых блюд. Главное, что все доступно, ничего не нужно искать на полках, так как необходимые приспособления, инструмент, приправы и посуда находится на виду.

8. Мебель на заказ

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Кухня в стиле модерн
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

Нереальная, космическая кухня! Кто сказал, что она не может быть именно такой, как вы видите на фото. Шикарные поверхности, насыщенный цвет и прекрасная компоновка мебели. Что еще необходимо, чтобы в этой фантастической кухне было приятно готовить!

9. Кантри

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO Кухня в колониальном стиле
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

Дерево на кухне мгновенно переносит нас в среду спокойствия и гармонии, присущей стилю кантри. И хоть в этом примере использован интенсивный красный цвет, он абсолютно не усложняет общую обстановку. Сочетание насыщенного красного цвета в отделке стен и деревянных фасадов уравновешивается белыми поверхностями кухонной мебели.

10. Антрацит

Apartamento Pinheiros, Laranja Lima Arquitetura Laranja Lima Arquitetura Кухня в стиле минимализм
Laranja Lima Arquitetura

Laranja Lima Arquitetura
Laranja Lima Arquitetura
Laranja Lima Arquitetura

Угольно-серый цвет снова присутствует в декоре наших кухонь. В комбинации с пастельными тонами все поверхности выглядят ошеломляюще! Эта кухня претендует стать самой трендовой.

11. Центральный остров

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens Кухня в классическом стиле
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

Центральный остров обязателен на всех кухнях, которые объединены со столовой в единое пространство. Функциональный, практичный и эстетичный кухонный остров является одним из главных компонентов, показывающих исключительность такой кухни.

12. Изысканность

Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Кухни в эклектичном стиле
YOUSUPOVA

Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Казалось бы, в организации этого кухонного пространства нет ничего особенного, если бы не цветовые сочетания. Несколько удачных дизайнерских приемов сделали эту кухню модной и вневременной. Шикарный красный цвет наполняет пространство энергией и бодростью. Попробуйте заменить его на черный или синий, и вы увидите, что кухня от этого приобретает разное настроение, но не становится от этого менее красивой.

Белые поверхности создают на кухне ощущение свежести и идеальной чистоты.

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А вы, что вы думаете об этой мебели? Какой из представленных здесь примеров понравились вам больше всего? Расскажите нам о своих впечатлениях!

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