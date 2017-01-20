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Стильный и современный дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus Kladow, Müllers Büro Müllers Büro Гостиная в классическом стиле
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Модный современный дом с практичной планировкой – для многих это как раз та мечта, что мотивирует нас усердно работать, ехать по утрам в офис и делать все необходимое, чтобы в итоге в нем оказаться.

Всем любителям пригородной жизни сегодня мы рассказываем о проекте от студии MÜLLERS BÜRO из Германии, который нам лично очень понравился. Реализованный под Берлином, он может считаться образцовым немецким проектом дома на одну семью.

​Асимметричная форма

Haus Kladow, Müllers Büro Müllers Büro Дома в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Как вы можете видеть здесь, форма дома достаточно асимметрична. Выступающая часть имеет малую этажность и террасу вокруг, а основной дом выстроен буквой «П». Заметьте, практически все окна в доме маленькие, даже если составлены вместе в ряд, и лишь в столовой мы видим шикарное панорамное остекление.

Для общего восприятия важен и ландшафтный проект, позволяющий сделать уровень террасы и газона идентичным, что очень удобно и невероятно атмосферно. Благодаря этому простому приему в теплое время года дом сливается с природой.

Почти плоская кровля выглядит очень современно и придает этому дому вместе с вытянутыми вверх окнами капельку итальянского шарма.

​Планировка первого уровня

Haus Kladow, Müllers Büro Müllers Büro Дома в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

На первом этаже нас ждет шикарная приватная гостиная, открытая кухня-столовая, кабинет и несколько дополнительных помещений, включая 3,5-метровую гардеробную при прихожей. Согласитесь, это и вправду, очень удобный дом с большим коридором, хорошей ванной комнатой на первом этаже и автостоянкой!

В зоне столовой кухня имеет шикарное освещение с двух сторон – окна чередуются с дверьми на террасу и тянутся почти от пола до потолка. В гостиной остекление более скромное, но, по сравнению со спальнями, все равно расширенное.

​Планировка второго уровня

Haus Kladow, Müllers Büro Müllers Büro Дома в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

На втором этаже – детская комната, просторная ванная комната, главная спальня родителей и фитнес-комната, которую очень хотелось иметь владельцам дома. Так как в семье только один ребенок, решили не делать множество спален и отдать площадь в пользу ванной комнаты.

Вид на гостиную

Haus Kladow, Müllers Büro Müllers Büro Столовая комната в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Солнечные комнаты на снимке выше выглядят очень современно и даже немного строго с этой серой керамической плиткой на полу и лестницей в стиле индастриал. Тем не менее, на поверку дом оказывается очень уютным, комфортабельным и теплым. Система отопления из «теплого пола» и теплового насоса (или газового котла) работает здесь безупречно.

Солнечная столовая

Haus Kladow, Müllers Büro Müllers Büro Столовая комната в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

В данной планировке существует возможность сделать гостиную как приватной комнатой, так и оставить ее частью открытой планировки первого этажа, на ваше усмотрение. Простая и лаконичная отделка открывают простор любому образу жизни, какой вы пожелаете.

​Библиотека в холле

Haus Kladow, Müllers Büro Müllers Büro Гостиная в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Отдельную библиотеку в холле второго этажа попросила сделать хозяйка дома. Здесь стоят и папки с документами, и детские книги, и серьезная литература, а также любимые старые диски. Идея библиотеки в формате лестничного холла очень часто реализуется в немецких коттеджах. Иногда она дополнена рабочим столом, за которым ребенок может выполнять домашнее задание, а родители сидеть с ноутбуком.

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