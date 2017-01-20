Стильный и современный дом

Модный современный дом с практичной планировкой – для многих это как раз та мечта, что мотивирует нас усердно работать, ехать по утрам в офис и делать все необходимое, чтобы в итоге в нем оказаться.

Всем любителям пригородной жизни сегодня мы рассказываем о проекте от студии MÜLLERS BÜRO из Германии, который нам лично очень понравился. Реализованный под Берлином, он может считаться образцовым немецким проектом дома на одну семью.