Стильный и современный дом

Модный современный дом с практичной планировкой – для многих это как раз та мечта, что мотивирует нас усердно работать, ехать по утрам в офис и делать все необходимое, чтобы в итоге в нем оказаться.
Всем любителям пригородной жизни сегодня мы рассказываем о проекте от студии MÜLLERS BÜRO из Германии, который нам лично очень понравился. Реализованный под Берлином, он может считаться образцовым немецким проектом дома на одну семью.
Как вы можете видеть здесь, форма дома достаточно асимметрична. Выступающая часть имеет малую этажность и террасу вокруг, а основной дом выстроен буквой «П». Заметьте, практически все окна в доме маленькие, даже если составлены вместе в ряд, и лишь в столовой мы видим шикарное панорамное остекление.
Для общего восприятия важен и ландшафтный проект, позволяющий сделать уровень террасы и газона идентичным, что очень удобно и невероятно атмосферно. Благодаря этому простому приему в теплое время года дом сливается с природой.
Почти плоская кровля выглядит очень современно и придает этому дому вместе с вытянутыми вверх окнами капельку итальянского шарма.
На первом этаже нас ждет шикарная приватная гостиная, открытая кухня-столовая, кабинет и несколько дополнительных помещений, включая 3,5-метровую гардеробную при прихожей. Согласитесь, это и вправду, очень удобный дом с большим коридором, хорошей ванной комнатой на первом этаже и автостоянкой!
В зоне столовой кухня имеет шикарное освещение с двух сторон – окна чередуются с дверьми на террасу и тянутся почти от пола до потолка. В гостиной остекление более скромное, но, по сравнению со спальнями, все равно расширенное.
На втором этаже – детская комната, просторная ванная комната, главная спальня родителей и фитнес-комната, которую очень хотелось иметь владельцам дома. Так как в семье только один ребенок, решили не делать множество спален и отдать площадь в пользу ванной комнаты.
Солнечные комнаты на снимке выше выглядят очень современно и даже немного строго с этой серой керамической плиткой на полу и лестницей в стиле индастриал. Тем не менее, на поверку дом оказывается очень уютным, комфортабельным и теплым. Система отопления из «теплого пола» и теплового насоса (или газового котла) работает здесь безупречно.
В данной планировке существует возможность сделать гостиную как приватной комнатой, так и оставить ее частью открытой планировки первого этажа, на ваше усмотрение. Простая и лаконичная отделка открывают простор любому образу жизни, какой вы пожелаете.
Отдельную библиотеку в холле второго этажа попросила сделать хозяйка дома. Здесь стоят и папки с документами, и детские книги, и серьезная литература, а также любимые старые диски. Идея библиотеки в формате лестничного холла очень часто реализуется в немецких коттеджах. Иногда она дополнена рабочим столом, за которым ребенок может выполнять домашнее задание, а родители сидеть с ноутбуком.
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