Мини-домик для дачи

Этот потрясающий домик на колесах способен вдохновить почти каждого скептика на то, чтобы попробовать жить в дороге или, как минимум, построить такой для своего участка на даче. Маленький (площадью около 30 кв. метров) и имеющий всего лишь одну комнату, он является вполне комфортабельным местом для жизни 1-2 человек!
Посмотрим, что же у него внутри?
Красивый контраст темной деревянной отделки фасада и красной двери с подсветкой выглядит очень уютно! Терраса является откидной, что позволяет с удобством перевозить домик именно с ней, не достраивая ее на каждом месте заново.
Чтобы перевезти такой дом, даже не нужен грузовик, лишь полноприводной пикап или автомобиль, схожий с ним по силе. Как известно, и отапливать, и содержать такой дом в 10 раз дешевле, чем обычный, поэтому многие молодые люди, обычно без пары, выбирают для себя именно такой образ жизни.
Конечно же, большинство из них живут в таких домах без маленьких детей, одни или в паре, но при этом их жизнь нельзя назвать плохой или не обустроенной. В доме есть все, чтобы с комфортом радоваться жизни, отдыхать, работать, готовить еду и развлекаться.
Так выглядит откидная терраса в этом домике, который всегда готов к новым путешествиям! На его кровле есть солнечные панели, которые дают не только электричество, но и греют воду. Отапливать дом можно двумя способами – на дровах и с помощью электричества или же комбинируя оба варианта. Дом каркасный, но серьезно утеплен, поэтому по энергоэффективности схож именно с обычным домом, а не с дачей.
Внутри дома нас ждет диван с откидными креслами и местами для хранения внутри, кухня со столовой, два стеллажа, спальня на втором уровне и ванная комната за дверью-слайдером вдалеке. Печка расположена рядом со спальней, что позволяет не тратить слишком много энергии зимой, чтобы обогреть самое главное место в доме.
В дизайне интерьера использована тематика лофта благодаря цветовой гамме, созданной на контрастах черного и красного, светлой и темной древесины. Очень прогрессивно. Два окна расположены друг напротив друга, в ванной есть окно для вентиляции, в спальне тоже есть маленькие окна.
Общая площадь дома – около 25 кв. метров, если не учитывать спальню на втором этаже. Ширина дома – около 2,5 метров, длина – около 10. Такой домик, конечно же, является очень маленьким, но все же стоит нашего внимания, показывая примеры разумной планировки, интересного интерьера и низкобюджетности воплощения. Стоимость его постройки – около 350 тысяч рублей (с отделкой и всеми системами в летнем исполнении) и около 450-550 тыс рублей, в зависимости от утеплителя в зимнем исполнении. Правда, чтобы поставить его на колеса, нужна специальная фирма, которая специализируется на таких домах, и это будет гораздо дороже, если вы не сможете решить данную проблему самостоятельно.
Маленькая, но очень удобная и полностью укомплектованная кухня выглядит очень современно благодаря использованию нескольких люксовых деталей. В ванной мы найдем био-туалет и душ с горячей водой!
Под лестницей организовано хранение, слева стоит маленькая печь для готовки, на месте которой может стоять и обычная буржуйка, которая может обогревать весь дом. Другой вариант – «теплый пол» и электричество для отопления или же обычные радиаторы на электричестве.
Шикарные стеклянные экраны делают эту спальню люксовой, отделка пола и потолка напоминает стиль шале, а два окна выглядят очень привлекательно!
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