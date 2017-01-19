Мини-домик для дачи

Красивый контраст темной деревянной отделки фасада и красной двери с подсветкой выглядит очень уютно! Терраса является откидной, что позволяет с удобством перевозить домик именно с ней, не достраивая ее на каждом месте заново.

Чтобы перевезти такой дом, даже не нужен грузовик, лишь полноприводной пикап или автомобиль, схожий с ним по силе. Как известно, и отапливать, и содержать такой дом в 10 раз дешевле, чем обычный, поэтому многие молодые люди, обычно без пары, выбирают для себя именно такой образ жизни.

Конечно же, большинство из них живут в таких домах без маленьких детей, одни или в паре, но при этом их жизнь нельзя назвать плохой или не обустроенной. В доме есть все, чтобы с комфортом радоваться жизни, отдыхать, работать, готовить еду и развлекаться.