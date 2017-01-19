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Дружелюбный дом для счастливой семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro Гостиная в классическом стиле
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Этот приятный дом позволит нам побеседовать о том, о чем мы все думаем, но не всегда говорим. О том, что наши мечты об идеальном доме иногда разбиваются об определенные подводные камни и требуют нашей неустанной работы над ними.

Студия MÜLLERS BÜRO помогает тем, кто справился со всеми задачами и перепутьями и все-таки дошел до главной точки. Кто приступил к созданию реального проекта коттеджа и его воплощению, и на примере этого прекрасного дома мы поговорим и о наших собственных Домах Мечты.

​Чего мы все действительно хотим

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro Балкон и терраса в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Мы много говорим о материалах строительства, стилях в архитектуре и дизайне интерьера, системах отопления и о современной отделке, но прежде всего имеем собственный взгляд на вещи и образ дома нашей Мечты.

Мы призываем всех любителей архитектуры доверять своему реальному опыту – местам, где они жили, квартира и комнатам, что им понравились в реальности, а не просто на картинке. Так, многие находят городскую жизнь для себя более удобной, а другие наслаждаются простором в загородном доме, живя на пенсии в тишине природы.

Поэтому если у вас в памяти есть места, особенные интерьеры, цвета или оттенки, планировки, которые вам полюбились, не стоит думать, что это всего лишь ваши эмоции. Если вам было действительно комфортно где-то, повторите определенные детали (самые важные) и вы вернете ощущение уюта, которое, возможно, где-то и когда-то упустили.

​Ориентируемся на Германию и Польшу

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro Дома в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Большинство идей, что мы реально будем использовать, придут к нам скорее всего из более развитых стран с похожей культурой и историей. Так, Польша, опережающая нас (имеется ввиду РФ или Украина) на несколько шагов, выглядит точь-в-точь как наше будущее, а Германия показывает нам, как будет выглядеть будущее наших с вами детей. Давайте же постараемся приблизить его собственной работой и вкладывать деньги в современные, комфортабельные интерьеры и не пытаться использовать свой дом для того, чтобы что-то кому-то доказать (благосостояние или, например, стремление к предельной экологичности).

​Воплощаем мечты

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro Гостиная в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Если вы всегда мечтали иметь отдельную столовую, кресло у камина, будуарный столик, гардеробную, отдельный кабинет, панорамное остекление или террасу, именно это вам и нужно предусмотреть в проекте своего дома.

Если же в процессе вы увлеклись идеями, которые идут вразрез с интересными новшествами, представленными выше, мы настоятельно вам советуем вернуться к первоначальным мечтам – к тому же креслу у камина или гардеробной, панорамным окнам, потому что именно они позволят вам быть счастливым.

Вид на столовую сверху

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro Столовая комната в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Вид на двусветную гостиную

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro Гостиная в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

​Вопрос бюджета

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro Ванная в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Конечно же, не все доступно для всех. Скорее так – большинство из домов, представленных специалистами из Германии, стоят совсем недешево. Тем не менее, все мы можем идти дальше – не только в мечтах, но и на деле, ориентируясь на строительство карьеры. Как показывает статистика, люди, добившиеся больших успехов в карьере, совершенно по-другому смотрят на окружающий мир – они меньше критикуют и пытаются переделать мир, сконцентрированы на благосостоянии своей семьи и даже меньше говорят о политике.

Давайте же вместе идти навстречу нашей мечте – много работать, собирать идеи, воплощать их и добиваться желаемого. Мы желаем в этом новом 2017 году всего наилучшего тем, кто идет с нами одной дорогой!

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Спальня с двумя окнами

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro Спальня в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro
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