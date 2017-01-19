Дружелюбный дом для счастливой семьи

Мы много говорим о материалах строительства, стилях в архитектуре и дизайне интерьера, системах отопления и о современной отделке, но прежде всего имеем собственный взгляд на вещи и образ дома нашей Мечты.

Мы призываем всех любителей архитектуры доверять своему реальному опыту – местам, где они жили, квартира и комнатам, что им понравились в реальности, а не просто на картинке. Так, многие находят городскую жизнь для себя более удобной, а другие наслаждаются простором в загородном доме, живя на пенсии в тишине природы.

Поэтому если у вас в памяти есть места, особенные интерьеры, цвета или оттенки, планировки, которые вам полюбились, не стоит думать, что это всего лишь ваши эмоции. Если вам было действительно комфортно где-то, повторите определенные детали (самые важные) и вы вернете ощущение уюта, которое, возможно, где-то и когда-то упустили.