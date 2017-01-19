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25 умных идей для кухни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира в ярких тонах, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Кухня в стиле минимализм
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Ваша кухня не кажется вам достаточно удобной? Пора что-то менять! Иначе вы рискуете изо дня в день чувствовать недовольство всем вокруг, а от этого, как известно, образуются морщины. Вам в помощь – 25 умных идей, которые шаг за шагом помогут вам структурировать пространство на вашей любимой кухне. Порядок вокруг принесет покой и в нашу голову, а это нынче стоит недешево.

​Высокий модуль для хранения

Designer's Den, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts КухняШкафы и полки
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

Справа вы видите высокий модуль с полочками даже на двери, на практике он оказывается более, чем просто удобен!

​Разделители для ящиков

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura Кухня в стиле модерн
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

Мелкие предметы имеют склонность теряться, прячась друг за другом, и тратить ваше драгоценное время. Иногда кажется, что это именно те секунды, которые спасли бы нас от пересушивания индейки!

​Оформление плиты в стиле дымохода

Квартира в ЖК Дубровка, MARION STUDIO MARION STUDIO Кухни в эклектичном стиле Белый
MARION STUDIO

Квартира в ЖК Дубровка

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

Дизайнерское оформление данной зоны кухни поможет воссоздать классический облик кулинарной мекки, как вы того и заслуживаете.

​Бытовая техника в ряд

Квартира 100кв.м/ г.Домодедово, Y.F.architects Y.F.architects Кухня в стиле минимализм
Y.F.architects

Квартира 100кв.м/ г.Домодедово

Y.F.architects
Y.F.architects
Y.F.architects

Слева в модуле вы видите эспрессо-машину, микроволновку и духовку, встроенные прямо друг над другом! Гениальное решение!

​Невидимые модули

Kitchen. Options. USA, KAPRANDESIGN KAPRANDESIGN Кухня в стиле минимализм МДФ Серый
KAPRANDESIGN

Kitchen. Options. USA

KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN

Данные модули встроены в стену и кажутся невидимыми, потому что перегородки «съедают» их глубину!

​Выдвижной модуль для банок

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такой модуль отлично подойдет для постановки возле духовки.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Узкий модуль с зеркалом

Banbridge Kitchen Designer Kitchen by Morgan Кухни в эклектичном стиле
Designer Kitchen by Morgan

Banbridge Kitchen

Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan

Еще один интересный вариант комбинирования модулей на кухне имеет высокий и очень узкий пенал с зеркалом!

​Дополнительный уровень

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura Кухня в стиле модерн
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

Этот ящик, открываясь, показывает не только уровень кастрюль и сковородок, но и два отдельных модуля для хранения более мелких предметов.

​Угловой модуль

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот шикарный модуль выдвигает сам, когда вы открываете дверцу углового шкафа. Восхитительно!

​Верхние ящики до потолка

Квартира в ярких тонах, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Кухня в стиле минимализм
Tatiana Zaitseva Design Studio

Квартира в ярких тонах

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

Данный вариант идеально подходит для современной кухни, которая хочет использовать имеющееся пространств с максимальным КПД!

​Кухня в нише

Квартира в ЖК Измайловский, MARION STUDIO MARION STUDIO Кухни в эклектичном стиле Многоцветный
MARION STUDIO

Квартира в ЖК Измайловский

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

Если вы хотите сделать кухню более аристократичной, используйте вечную классику – кухню в нише с барной стойкой со стороны гостиной или парадной столовой. Данный вариант очень популярен в США и Австралии.

​Глубокие ящики для посуды

Designer's Den, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts КухняШкафы и полки
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

Нижние глубокие ящики для посуды с очень мягким ходом и большой грузоподъемностью действительно чрезвычайно удобны!

​Отказ от верхних шкафчиков

ЛОФТ ООО 'Студио-ТА' Кухня в стиле лофт
ООО <q>Студио-ТА</q>

ЛОФТ

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

В некоторых зонах вашей кухни отказ от верхних шкафчиков позволяет создать очень красивую и элегантную композицию. Это может быть всего полметра или даже целая стена с плитой и колоритно подчеркнутой вытяжкой на пустом пространстве.

​Контейнеры для мусора

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Выдвижные контейнеры для мусора безумно удобны! Попробуйте и вы уже никогда не сможете от них отказаться!

​Кухонный остров

Наедине с природой MARTINarchitects Кухня в стиле минимализм
MARTINarchitects

Наедине с природой

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Удивительно, как кухонный остров преображает всю нашу жизнь! Он может быть совсем маленьким (на одного человека) или большим (сразу на четверых), но в любом случае является несомненным плюсом на современной кухне!

​Новый тип планировки

Проект пентхауса. Кухня., Katerina Butenko Katerina Butenko Кухня в классическом стиле
Katerina Butenko

Проект пентхауса. Кухня.

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

Планировки открытого плана изменяют облик кухни постепенно, но очень сильно. Гарнитур подобного типа – с двумя параллельными модулями и одним высоким у стены – становится все более и более востребованным!

​Компактность функций

Кухня tatarintsevadesign Кухня в средиземноморском стиле
tatarintsevadesign

Кухня

tatarintsevadesign
tatarintsevadesign
tatarintsevadesign

Здесь раковина и плита практически соприкасаются, что вовсе не делает эту кухню неудобной. Такой вариант очень распространен на кухнях площадью 4-7 кв. метров!

​Модуль для сухого хранения

in-toto Amersham, in-toto Amersham in-toto Amersham Кухня в стиле модерн
in-toto Amersham

in-toto Amersham

in-toto Amersham
in-toto Amersham
in-toto Amersham

Такой модуль будет хорошо смотреться только на большой кухне, но все же является очень интересной затеей!

​Встроенная микроволновка

кухонная мебель со встроенной бытовой техникой Tatiana Zaitseva Design Studio Кухня в стиле минимализм Бежевый кухонные приборы,освещение кухни,настенные шкафы,кухонный шкаф,традиционная кухня
Tatiana Zaitseva Design Studio

кухонная мебель со встроенной бытовой техникой

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

Вместо того, чтобы занимать место на столешнице, пенале или холодильнике, микроволновка может быть встроена в нижний маленький модуль или даже в высокий верхний!

​Мраморная столешница

Кухня в современном итальянском стиле, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Кухня в стиле минимализм МДФ Эффект древесины
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

Кухня в современном итальянском стиле

MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

Удивительный вариант каменной столешницы для барной стойки или стола поможет вам оценить все преимущества люксового дизайна на кухне в таких стилях, как минимализм, модер и неоклассика! Такой вариант отлично впишется и в шикарный лофт, и в стиль индастриал. Мрамор – материал, который бурными темпами становится все более и более трендовым по всему миру.

​Высокий модуль с открытыми полками

Проект квартиры для молодой пары с ребенком., Katerina Butenko Katerina Butenko Кухни в эклектичном стиле
Katerina Butenko

Проект квартиры для молодой пары с ребенком.

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

В такой высокий модуль иногда бывает встроена стиральная машина, в нем могут быть полочки для маленьких банок и пакетов, а наверху – открытые полки, что тоже очень удобно на маленькой кухне!

​Планировка американо

Kuchnia na wymiar do małego mieszkania, Szafawawa Szafawawa КухняШкафы и полки
Szafawawa

Szafawawa
Szafawawa
Szafawawa

Планировка такого типа для кухни полного цикла со всеми необходимыми бытовыми приборами занимает всего лишь 4-8 кв. метров! Главное, чтобы она имела барную стойку, П-образную форму и открытую планировку с гостиной.

​Плоский модуль у стены

3D проект интерьера гостиной ,кухни и столовой зоны в загородном доме. Aleksandra Kostyuchkova Гостиная в стиле минимализм
Aleksandra Kostyuchkova

3D проект интерьера гостиной ,кухни и столовой зоны в загородном доме.

Aleksandra Kostyuchkova
Aleksandra Kostyuchkova
Aleksandra Kostyuchkova

Такие модули очень популярны в современных люксовых кухонных гарнитурах и бывают очень полезны для хранения бокалов, особо праздничной посуды, вина, специй и других предметов, которые еще не заняли прочное место на кухне 21-ого века.

​В стиле модного бара

КАФЕ ДЕ ПАРИ Tony House Interior Design & Decoration Кухня в средиземноморском стиле Бирюзовый
Tony House Interior Design &amp; Decoration

КАФЕ ДЕ ПАРИ

Tony House Interior Design & Decoration
Tony House Interior Design &amp; Decoration
Tony House Interior Design & Decoration

Неоновая подсветка для верхних открытых полок или буфетных шкафчиков позволит создать атмосферу шикарного ресторана или бара при люксовом отеле.

​Все по боксам

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Кухня в стиле модерн Металлический / Серебристый
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Маленькие боксы из пластика и стали помогут вам раз и навсегда придумать места для всех до мелочей на вашей кухне.

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