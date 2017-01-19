25 умных идей для кухни

Ваша кухня не кажется вам достаточно удобной? Пора что-то менять! Иначе вы рискуете изо дня в день чувствовать недовольство всем вокруг, а от этого, как известно, образуются морщины. Вам в помощь – 25 умных идей, которые шаг за шагом помогут вам структурировать пространство на вашей любимой кухне. Порядок вокруг принесет покой и в нашу голову, а это нынче стоит недешево.
Справа вы видите высокий модуль с полочками даже на двери, на практике он оказывается более, чем просто удобен!
Мелкие предметы имеют склонность теряться, прячась друг за другом, и тратить ваше драгоценное время. Иногда кажется, что это именно те секунды, которые спасли бы нас от пересушивания индейки!
Дизайнерское оформление данной зоны кухни поможет воссоздать классический облик кулинарной мекки, как вы того и заслуживаете.
Слева в модуле вы видите эспрессо-машину, микроволновку и духовку, встроенные прямо друг над другом! Гениальное решение!
Данные модули встроены в стену и кажутся невидимыми, потому что перегородки «съедают» их глубину!
Такой модуль отлично подойдет для постановки возле духовки.
Еще один интересный вариант комбинирования модулей на кухне имеет высокий и очень узкий пенал с зеркалом!
Этот ящик, открываясь, показывает не только уровень кастрюль и сковородок, но и два отдельных модуля для хранения более мелких предметов.
Этот шикарный модуль выдвигает сам, когда вы открываете дверцу углового шкафа. Восхитительно!
Данный вариант идеально подходит для современной кухни, которая хочет использовать имеющееся пространств с максимальным КПД!
Если вы хотите сделать кухню более аристократичной, используйте вечную классику – кухню в нише с барной стойкой со стороны гостиной или парадной столовой. Данный вариант очень популярен в США и Австралии.
Нижние глубокие ящики для посуды с очень мягким ходом и большой грузоподъемностью действительно чрезвычайно удобны!
В некоторых зонах вашей кухни отказ от верхних шкафчиков позволяет создать очень красивую и элегантную композицию. Это может быть всего полметра или даже целая стена с плитой и колоритно подчеркнутой вытяжкой на пустом пространстве.
Выдвижные контейнеры для мусора безумно удобны! Попробуйте и вы уже никогда не сможете от них отказаться!
Удивительно, как кухонный остров преображает всю нашу жизнь! Он может быть совсем маленьким (на одного человека) или большим (сразу на четверых), но в любом случае является несомненным плюсом на современной кухне!
Планировки открытого плана изменяют облик кухни постепенно, но очень сильно. Гарнитур подобного типа – с двумя параллельными модулями и одним высоким у стены – становится все более и более востребованным!
Здесь раковина и плита практически соприкасаются, что вовсе не делает эту кухню неудобной. Такой вариант очень распространен на кухнях площадью 4-7 кв. метров!
Такой модуль будет хорошо смотреться только на большой кухне, но все же является очень интересной затеей!
Вместо того, чтобы занимать место на столешнице, пенале или холодильнике, микроволновка может быть встроена в нижний маленький модуль или даже в высокий верхний!
Удивительный вариант каменной столешницы для барной стойки или стола поможет вам оценить все преимущества люксового дизайна на кухне в таких стилях, как минимализм, модер и неоклассика! Такой вариант отлично впишется и в шикарный лофт, и в стиль индастриал. Мрамор – материал, который бурными темпами становится все более и более трендовым по всему миру.
В такой высокий модуль иногда бывает встроена стиральная машина, в нем могут быть полочки для маленьких банок и пакетов, а наверху – открытые полки, что тоже очень удобно на маленькой кухне!
Планировка такого типа для кухни полного цикла со всеми необходимыми бытовыми приборами занимает всего лишь 4-8 кв. метров! Главное, чтобы она имела барную стойку, П-образную форму и открытую планировку с гостиной.
Такие модули очень популярны в современных люксовых кухонных гарнитурах и бывают очень полезны для хранения бокалов, особо праздничной посуды, вина, специй и других предметов, которые еще не заняли прочное место на кухне 21-ого века.
Неоновая подсветка для верхних открытых полок или буфетных шкафчиков позволит создать атмосферу шикарного ресторана или бара при люксовом отеле.
Маленькие боксы из пластика и стали помогут вам раз и навсегда придумать места для всех до мелочей на вашей кухне.
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