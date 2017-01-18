Пристройка к дому в стиле модерн

Если вы в душе немного бунтарь, а в дизайне предпочитаете эклектику, то проект этой пристройки к дому может стать для вас весьма интересным вариантом. Архитекторы и владельцы пришли к компромиссу. Внутри пристройка органично поддерживает существующие интерьеры в смежных комнатах, а снаружи выглядит креативным акцентом цвета зеленого луга.

Специалисты из студии Camelia Alex Letenneur Architecture Design Paysage не стали пытаться сделать экстерьер новой пристройки похожим на основной дом. Напротив, они решили, что этому месту не помешает фееричный взрыв красок и модный дизайн внешней отделки.