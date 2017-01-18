Пристройка к дому в стиле модерн

Если вы в душе немного бунтарь, а в дизайне предпочитаете эклектику, то проект этой пристройки к дому может стать для вас весьма интересным вариантом. Архитекторы и владельцы пришли к компромиссу. Внутри пристройка органично поддерживает существующие интерьеры в смежных комнатах, а снаружи выглядит креативным акцентом цвета зеленого луга.
Специалисты из студии Camelia Alex Letenneur Architecture Design Paysage не стали пытаться сделать экстерьер новой пристройки похожим на основной дом. Напротив, они решили, что этому месту не помешает фееричный взрыв красок и модный дизайн внешней отделки.
Обычный сельский дом с просторным участком дополнен современной пристройкой, которая изменила весь образ этого места. На фоне традиционных форм и ухоженного газона колоритная раскраска сдвижных перфорированных панелей смотрится даже немного странно. Но когда вы посмотрите, что расположилось внутри стеклянного куба пристройки, вам станет понятна общая концепция.
Так как новая пристройка представляет собой строение с почти полностью стеклянными стенами, в солнечные дни притенение будет более чем необходимо. Открытость миру – это очень хорошо, но важно, чтобы ее можно было дозировать в соответствии с потребностями момента.
Современные технологии дарят нам возможность жить безопасно
внутри помещения, но чувствовать себя в окружении природы. Природная эстетика обогащает интерьеры, приводя в гармоничное соответствие искусственные материалы нашего жилья и красоту окружающего пейзажа.
Если ваш участок расположен вдали от любопытных взглядов соседей и прохожих, нет никакой надобности сооружать высоченные заборы и закрываться от мира шторами или жалюзи. Но даже в обратном случае можно ограничиться зеленой изгородью из стриженных кустарников или стеклами с односторонней зеркальностью.
Интерьеры внутри пристройки не пытаются копировать некоторую провинциальность основного дома. Но пусть вас не обманывает его слегка патриархальная атмосфера, внутри вас ждут современные интерьеры, соответствующие всем сегодняшним требованиям по функциональности и комфорту.
Пристройка создана для расширения возможностей дома во время теплого сезона, потому и предлагает совершенно другой формат жизни. Яркие краски эффектных акцентов в виде вставок на мебели и фартука мини-кухни, контрастные фасады кухонного гарнитура на фоне минималистичной отделки из окрашенных в белый стен и выбеленного ламината на полу смотрятся свежо и современно.
Нежно-сиреневый диван, крутящееся кожаное креcло, скромная мебель из техноротанга и огромный стол со стеклянной столешницей превращают пространство в летнюю дачу, а природное буйство за стеклянными стенами лишь подтверждает этот образ.
Если сдвинуть все слайдеры, гостиная оказывается в саду. Эффектная пейзажность дарит уникальную возможность – вы можете почувствовать, что живете вдали от всей цивилизации, в мире, который предвосхищает все ваши желания и полностью отвечает вашим эстетическим предпочтениям.
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