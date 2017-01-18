Очаровательный семейный коттедж

Все мы хотим жить в идеальном доме. Но порой между нами и этим самым домом стоят препятствия – бюджет, наши завышенные ожидания, непонимание возможностей, идей и последствий. Бывает, мы покупаем то, что нам совершенно не нужно, а на нужное денег как раз и не остается. Как же найти оптимальное решение?

Самый простой вариант – найти архитектора с портфолио, которое вас устраивает. Пройтись по домам, которые он уже строил, просмотреть интерьеры, планировки, изучить особенности и попросить изменить что-то в уже понравившемся вам проекте, адаптировать под вашу семью и участок. Это – самый удобный и при этом в большинстве случаев самый эффективный вариант.

Можно попробовать построить дом самому. Тогда вы легко сможете растянуть стройку на 10 лет, занимаясь этим без помощи со стороны, но сэкономить на этом, если у вас нет опыта, вы точно не сможете. Большинство людей без опыта тратят на самостоятельную стройку примерно в 1,5 раза больше средств, чем могли бы с профессионалами. Просто многие из них редко признаются в своих ошибках.

Так, построить собственный коттедж можно и с помощью архитектора, и самому. Выбрав нужный вам вариант (быстрый или медленный, но оттого, возможно, более для вас удобный), вы должны определиться с технологией строительства.