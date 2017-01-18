Очаровательный семейный коттедж

Все мы хотим жить в идеальном доме. Но порой между нами и этим самым домом стоят препятствия – бюджет, наши завышенные ожидания, непонимание возможностей, идей и последствий. Бывает, мы покупаем то, что нам совершенно не нужно, а на нужное денег как раз и не остается. Как же найти оптимальное решение?
Самый простой вариант – найти архитектора с портфолио, которое вас устраивает. Пройтись по домам, которые он уже строил, просмотреть интерьеры, планировки, изучить особенности и попросить изменить что-то в уже понравившемся вам проекте, адаптировать под вашу семью и участок. Это – самый удобный и при этом в большинстве случаев самый эффективный вариант.
Можно попробовать построить дом самому. Тогда вы легко сможете растянуть стройку на 10 лет, занимаясь этим без помощи со стороны, но сэкономить на этом, если у вас нет опыта, вы точно не сможете. Большинство людей без опыта тратят на самостоятельную стройку примерно в 1,5 раза больше средств, чем могли бы с профессионалами. Просто многие из них редко признаются в своих ошибках.
Так, построить собственный коттедж можно и с помощью архитектора, и самому. Выбрав нужный вам вариант (быстрый или медленный, но оттого, возможно, более для вас удобный), вы должны определиться с технологией строительства.
Кирпичный и блочный дом легче строить самому, но при этом – это вовсе не самый бюджетный способ построить дом. Самым дешевым является строительство из керамического блока, который позволяет создать теплую среду, экологичный микроклимат и выложить дом самостоятельно.
Для панорамных окон и ультра-современного вида мы советуем строить на монолитном каркасе. Правда, дом в таком случае нужно строить только с помощью квалифицированной бригады. Так, стоимость дома в 200 кв. метров – около 5 млн рублей с легкой отделкой и парочкой панорамных окон. Есть варианты каркасных домов от 2 до 6 млн рублей с отделкой за ту же площадь, в зависимости от его энергоэффективности.
Для отделки бюджетного дома мы советуем использовать керамическую плитку, паркет, штукатурку под покраску, пластиковые окна с двухкамерным или трехкамерным стеклопакетом и белые потолки. Сэкономить на материалах легко, если пригласить дизайнера, который сделает интерьер эффектным за счет определенной тематики или стиля, модной цветовой гаммы и собственного таланта.
Самая лучшая система отопления – тепловой насос + «теплый пол». Да, стоит это в два раза дороже газового котла и разводки с радиаторами, но в итоге экономит вас ресурсы, окупаясь примерно за 5-10 лет в зависимости от размеров дома. Тем не менее, первый вариант все же предпочтительнее не только благодаря экономии через долгий промежуток времени, но и благодаря отсутствию радиаторов в доме, что очень эстетично и современно. Тем не менее, газовый котел также можно подключить к системе теплового пола, что будет и просто, и доступно!
Бывает, что есть большое желание сэкономить на доме в тех местах, где это делать не стоит. Так, отдельные комнаты становятся просто крохотными ради количества, или гостиная становится размером со спальню. Если вы хотите сэкономить правильно, объедините кухню и гостиную, сделайте прихожую частью гостиной, не задумывайте подвала, 15-метровой котельной, мастерской, отдельного кабинета, «лишней комнаты» для чего-либо несущественного.
Экономить нельзя на энергоэффективности дома, на остеклении, которое позволит вам жить на новом уровне комфорта, на отделке ванной комнаты, на встроенных элементах хранения и шкафах-купе, кладовых.
Чем быстрее вы переедете в новый дом, тем больше сэкономите на аренде квартиры. При заказе дома у специалистов сумма может весьма существенной. Дома по договору могут быть четко построены за 2 месяца, тогда как свой дом придется ждать годами. И это, к сожалению, проверено на практике десятками тысяч людей.
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