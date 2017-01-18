Современный немецкий коттедж

Немецкий коттедж – это не только традиции, но еще и инновации. Потому домов с плоскими кровлями, панорамными окнами, «теплым полом» по всем комнатам и огромными террасами в пригороде Берлина и вообще по всей стране становится все больше.
Студия MÜLLERS BÜRO построила дом по всем законам современного дизайна. Простая форма дополнена колоритной отделкой из натурального дерева, современная открытая планировка реализована в тандеме со светлой и лаконичной отделкой, а сам дом выглядит очень современно и стильно.
Этот домик имеет 4 спальни, просторную кухню и уютную гостиную и расположен в пригороде Берлина, на границе с небольшим лесом. Он рассчитан на семью с тремя детьми, у каждого из которых будет своя комната.
Мощеный тротуарной плиткой дворик позволяет разместить паркинг на два-три автомобиля, стоянку для детских велосипедов и красиво обрамлен декоративным камнем в районе отмостки самого дома. Этот коттедж находится в пригороде с малоэтажной застройкой, где все-таки кроме коттеджей присутствуют и малоквартирные дома.
Самой большой комнатой в доме является кухня со столовой. Здесь для увеличения комфорта дизайнер полностью отказался от традиционной верхней части гарнитура. Высота потолков – около 3 метров, почти такая же высота и у главного окна со стороны террасы с дверью
В немецком доме столовая уже давно – не просто место для обедов и ужинов, но еще и детская игровая, библиотека, где дети выполняют домашнее задание, а родители сидят с ноутбуком.
Рядом со столовой мы найдем гостиную, уютно расположенную в нише. Там есть зона для просмотра TV и пара стеллажей. Между гостиной и столовой – детский уголок с маленьким столиком и стульчиками для малышей.
Главную зону дома занимает большая (33 кв. метра) кухня-столовая с тремя окнами. Она расположена в центре рядом с 18-метровой гостиной и является настоящим сердцем этого дома. Кроме того, здесь есть котельная и прихожая, а также туалет.
Большая терраса площадью около 45 кв. метров красиво обрамляет дом со стороны заднего дворика. Выйти на нее можно и из столовой, и из гостиной, что очень удобно и наверняка понравится детям, играть там будет очень интересно.
На втором этаже мы найдем целых четыре спальни и одну общую ванную комнату. Над террасой первого уровня здесь расположен большой балкон площадью 18 кв. метров. Все детские имеют маленькую площадь и рассчитаны на одного ребенка, потому 10,5, 11 и 11 кв. метров вполне достаточно.
Главная спальня гораздо больше, имеет площадь в 19 кв. метров и встроенный 3-метровый гардероб со стороны ванной, а также два окна.
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