Современный немецкий коттедж

Немецкий коттедж – это не только традиции, но еще и инновации. Потому домов с плоскими кровлями, панорамными окнами, «теплым полом» по всем комнатам и огромными террасами в пригороде Берлина и вообще по всей стране становится все больше.

Студия MÜLLERS BÜRO построила дом по всем законам современного дизайна. Простая форма дополнена колоритной отделкой из натурального дерева, современная открытая планировка реализована в тандеме со светлой и лаконичной отделкой, а сам дом выглядит очень современно и стильно.