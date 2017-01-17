Проект дешевой пристройки к дому

Даже если вы не планируете существенно увеличивать дом, с помощью пристройки вы можете решить многие проблемы. Дома, которые построены больше 15 лет назад, уже нуждаются в существенном ремонте фасадов, а совместив его с новым строительством, вы можете не только получить 10-20 квадратов дополнительной (и совсем не лишней!) площади, но и сделать дом более современным.
Запроектировав для пристройки современное остекление, вы обновите фасад. Создав рядом с новой пристройкой террасу или даже просто площадку, вы получите место для отдыха в теплое время года. А сделав переход между этими зонами максимально легким с помощью дверей-слайдеров или тех вариантов, что складываются «гармошкой», вы получите новый уровень жизни. И может быть при таком раскладе вас будут меньше манить теплые страны, ведь и в своем доме получите многое из того, что вы любите там.
Сегодня мы рассмотрим вариант простой пристройки от студии London Building Renovation ко вполне обычному лондонскому дому. Чтобы сделать связку между основным домом и пристройкой, отделку сделали одинаковой. Качественная штукатурка с каменной крошкой подает комплекс как единое строение.
Расширяя возможности использования новых квадратных метров, по внешней стене расположили два блока 3-модульных дверей, складывающихся «гармошкой». В закрытом виде она дают вид на ухоженный сад с площадкой, замощенной крупными плитами, имитирующими брутальные камни. А сложенные, они впускают в дом ароматы сада и птичьи трели.
Сооружение пристройки пришлось совместить с ремонтом в прилегающих зонах, зато получилось создать органичный переход из старого пространства в новое. Сюда переехала часть кухни, столовая и гостиная. Созданная ретро-атмосфера вполне удовлетворяет владельцев, но вам может показаться недостаточно современной. Но, согласитесь, это все-таки их дом.
Традиция строить дома в формате таунхауса на узком участке дает неожиданный для нас бонус – собственный кусочек земли, где можно разбить сад, газон, обустроить террасу с мангалом и пр. То есть жить в городе, получая все удовольствия, сопутствующие загородному образу жизни. Именно благодаря этому участку стало возможно расширение дома. Но, как видите, сад от этого не пострадал.
Как мы говорили, для пристройки использовались двери-«гармошка». Удобно, что в сложенном состоянии они совсем не занимают места. Они не столь эффектны, как слайдеры с флоат-стеклом, но дешевле и гораздо лучше обычных окон.
Из-за пристройки комната получилось длиннее первоначальной, и архитекторы решили, что для вечно пасмурной Англии освещения будет недостаточно. Потому и появились дополнительные световые окна в кровле пристройки. Очень эффектно и функционально.
Почти все соседние дома уже увеличили жилую площадь за счет сада. Владельцы этого когда-то пристроили себе дополнительный мансардный этаж и лишь сейчас решились на горизонтальное расширение. Красивый сад в традиционном для Англии стиле завершает картинку слегка провинциального быта владельцев этого дома.
Далее на homify:
— Дачные дома от профессионалов homify!;
— Проекты домов в американском стиле;