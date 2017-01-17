Проект дешевой пристройки к дому

Даже если вы не планируете существенно увеличивать дом, с помощью пристройки вы можете решить многие проблемы. Дома, которые построены больше 15 лет назад, уже нуждаются в существенном ремонте фасадов, а совместив его с новым строительством, вы можете не только получить 10-20 квадратов дополнительной (и совсем не лишней!) площади, но и сделать дом более современным.

Запроектировав для пристройки современное остекление, вы обновите фасад. Создав рядом с новой пристройкой террасу или даже просто площадку, вы получите место для отдыха в теплое время года. А сделав переход между этими зонами максимально легким с помощью дверей-слайдеров или тех вариантов, что складываются «гармошкой», вы получите новый уровень жизни. И может быть при таком раскладе вас будут меньше манить теплые страны, ведь и в своем доме получите многое из того, что вы любите там.