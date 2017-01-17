Удивительный стеклянный дом

Новогодние детские сказки часто имеют образ далекой страны или даже мира, полного очарования вечной зимы. Здесь всегда происходит что-то волшебное на фоне снегопада или оледенелого мира. Если бы обратимся к современной архитектуре Скандинавии, то увидим, что футуристическое отражение таких сказок – вовсе не вымысел, а реальность для нескольких наций. Современное волшебство здесь кроется в том, что панорамное остекление может быть теплым и при этом открывать нам потрясающие виды на зимний лес или даже одно из северных морей.
Этот удивительный дом покажет нам, что вовсе не обязательно отказываться от таких благ цивилизации, как комфортабельный и большой дом с шикарными окнами, даже если вы живете в холодном климате. Конечно же, такой дом потребует куда больших начальных вложений для должной энергоэффективности, но все это более чем возможно.
Этот удивительный дом имеет три спальни наверху, одну гостевую – внизу, огромную кухню-гостиную, печь посреди дома и просторную террасу на лето. Восхитительные виды открываются из панорамных окон, особенно в двусветной гостиной, а гараж и вовсе выглядит, как вход в заколдованную пещеру!
Данный дом построен с использованием многих современных технологий. Внутри же он выглядит как декорации к современной сказке о Снежной Королеве! Подобный проект дома можно реализовать на основе монолитного каркаса, трехкамерных стеклопакетов и кровли с утеплением, что сделает дом даже более теплым, чем обычный блочный или кирпичный.
Стоимость подобного строительства будет в 2 раза дороже, учитывая примерно 100 кв. метров остекления на дом, монолитную структуру, которая тоже выходит дороже кирпичной или каркасной, и меры по дополнительному утеплению. Тем не менее, дом площадью около 200 кв. метров может быть построен по цене в пределах 10 млн рублей с легкой отделкой и быть энергоэффективным и даже более теплым, чем любой традиционный.
Потрясающий современный подход в дизайне помещений в этом проекте базируется на том, что именно пейзаж за окном задает настроение интерьеру. Подобная уникальная возможность появляется при достаточно большой площади остекления.
В декоре проект копирует и стиль рустик, и индастриал, а также возвращается к некоторым из традиций – буфету, хрустальной люстре, печи посреди дома.
На первом этаже дома расположены кухня-гостиная, мастер-сьют и прихожая с гаражом. Задняя часть дома не имеет остекления. Второй уровень занят тремя спальнями и ванными комнатами, а также двусветной гостиной. Окна на втором уровне есть и в кровле, и в той части здания, которая выходит фасадом на задний дворик.
В дизайне интерьера сливаются многие стили и традиции, но в главной спальне для создания уникального эффекта урбанистического идеализма используются лофт и футуристика.
Удивительно дом выглядит не только зимой, но и летом, под пушистым зеленым газоном из смеси луговых трав, которые цветут, переливаясь желтым и розовым.
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