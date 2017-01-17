Удивительный стеклянный дом

Новогодние детские сказки часто имеют образ далекой страны или даже мира, полного очарования вечной зимы. Здесь всегда происходит что-то волшебное на фоне снегопада или оледенелого мира. Если бы обратимся к современной архитектуре Скандинавии, то увидим, что футуристическое отражение таких сказок – вовсе не вымысел, а реальность для нескольких наций. Современное волшебство здесь кроется в том, что панорамное остекление может быть теплым и при этом открывать нам потрясающие виды на зимний лес или даже одно из северных морей.

Этот удивительный дом покажет нам, что вовсе не обязательно отказываться от таких благ цивилизации, как комфортабельный и большой дом с шикарными окнами, даже если вы живете в холодном климате. Конечно же, такой дом потребует куда больших начальных вложений для должной энергоэффективности, но все это более чем возможно.