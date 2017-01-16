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20 спасительных идей для маленьких квартир

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
КАФЕ ДЕ ПАРИ, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration Кухня в средиземноморском стиле Бирюзовый
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Рассматривая проблемы малогабаритных квартиры в лупу, мы поняли, что дело вовсе не в количестве квадратных метров, а в образе жизни. Если ваша квартира имеет площадь в 30 или 40 кв. метров, вам действительно придется под нее подстраиваться. Не пытайтесь жить, будто у вас есть все 100, только так вы получите удобство и комфорт, которые заслуживаете.

Мы нашли для вас несколько интересных идей, многие из которых являются концептуальными. Пересмотрите видение своей квартиры, осознайте, что теперь будете по-другому проводить свои будни, по-другому готовить или отдыхать, и тогда вы сможете увидеть множество вариантов!

​Место для ноутбука

homify Балкон, веранда и террасаМебель
homify

homify
homify
homify

Стол для компьютера – пережиток прошлого. 20-летние пишут курсовые с ноутбуком на коленках, сидя на полу в университете, 30-летние создают бизнес-презентации в постели с кофе, а 40-летние вполне могут отказаться от рабочего места в пользу удобного раскладного кофейного столика с выдвижной столешницей или приставного столика для дивана или кресла. Есть и дополнительные летние варианты для балконов!

Так, убрав из вашего «арсенала» рабочий стол с тумбочкой для принтера, вы освобождаете место для нового шкафа-купе!

​Двери-слайдеры

loft is loft MARTINarchitects
MARTINarchitects

loft is loft

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Двери-слайдеры помогают сделать ваш интерьер более функциональным. Не обязательно делать их большими, как показано на фотографии выше, но если вы живете один или вдвоем, такой вариант зонирования спальни и гостиной вам поможет. Но важнее всего сделать двери-слайдеры в прихожей – там, где совсем нет места.

​Барная стойка или остров

PW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign Кухня в стиле минимализм
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

Замените столовую группу на барную стойку, в которой сам стол может превращаться в рабочую столешницу для готовки. Тогда вы сможете ограничиться самым минимальным гарнитуром, иногда даже без свободных горизонтальных поверхностей!

​Пространство вдоль окна

ЛОФТ ООО 'Студио-ТА' Гостиная в стиле лофт
ООО <q>Студио-ТА</q>

ЛОФТ

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

В малогабаритных квартирах использовать данную зону особенно важно. Дизайнер поможет продумать конструкцию, которая не будет соперничать с радиатором. Так, здесь может быть рабочий стол, детский стол для игр или выполнения домашнего задания, комоды в ряд, библиотека в гостиной с пуфиками, даже мини-бар и т.п.!

​Используем лоджию

Балкон на кухне homify Балконы и веранды в эклектичном стиле Дерево Бежевый
homify

Балкон на кухне

homify
homify
homify

Присоединив лоджию к кухне, можно организовать место для отдыха, кабинет или столовую, к гостиной – даже спальное место для ребенка, если все основательно утеплить. А если площадь лоджии добавится к спальне, вы сможете получить будуар или просторную гардеробную!

​Современные типы отделки стен

Визуализация: Ар Деко в Москве , OK Interior Design OK Interior Design Спальня в эклектичном стиле
OK Interior Design

Визуализация: Ар Деко в Москве

OK Interior Design
OK Interior Design
OK Interior Design

Геометричная отделка стен сейчас на пике моды. Панели из полиуретана (или 3D-панели, как их обычно сейчас называют) являются идеальным вариантом для дизайна стен в малогабаритной квартире, которой обычно не хватает характерности.

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​Мульти-функциональная детская

детская MARTINarchitects
MARTINarchitects

детская

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Еще один вариант расположения мебели вдоль стены с окном предполагает диванчики, рабочий стол и даже книжные шкафы! Гениально!

​Спальня на подиуме

дизайн интерьера гостиной INTERIERIUM Гостиная в стиле минимализм
INTERIERIUM

дизайн интерьера гостиной

INTERIERIUM
INTERIERIUM
INTERIERIUM

Альтернативный вариант планировки для однокомнатной квартиры – спальня или просто кровать на подиуме.

​Кухня на подиуме

дизайн-проект однокомнатной квартиры для молодого человека., Катя Волкова Катя Волкова Гостиная в стиле модерн
Катя Волкова

дизайн-проект однокомнатной квартиры для молодого человека.

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

Не менее шикарный вариант перепланировки однушки заключается в объединении гостиной и кухни и размещении последней на красивом подиуме с подсветкой! Шикарный вариант!

​Кухня-гостиная

КАФЕ ДЕ ПАРИ Tony House Interior Design & Decoration Кухня в средиземноморском стиле Бирюзовый
Tony House Interior Design &amp; Decoration

КАФЕ ДЕ ПАРИ

Tony House Interior Design & Decoration
Tony House Interior Design &amp; Decoration
Tony House Interior Design & Decoration

Еще один вариант – реализовать идею кухни-гостиной на месте старой кухни, гостиной или кухни, например, с частью коридора. Не забывайте присоединять лоджию и все возможные зоны! Так, кухня-гостиная будет иметь площадь около 22 кв. метров, вместо 12 на кухню и 20 на гостиную.

​Современная ванная

Квартира в ЖК "Чемпион парк", Y.F.architects Y.F.architects Ванная комната в стиле минимализм
Y.F.architects

Квартира в ЖК Чемпион парк

Y.F.architects
Y.F.architects
Y.F.architects

Встроенные сливы и изливы, минималистичная мебель – не для всех данный вариант кажется максимально комфортным, но это так и есть! Несмотря на то, что новая перегородка съедает несколько сантиметров вглубь, а минималистичная мебель имеет меньше ящиков, чем хотелось бы, вы получаете комфортабельность высшего уровня, проверьте!

Комбинированная отделка стен

Дизайн-проект гостевой комнаты., Катя Волкова Катя Волкова Спальня в эклектичном стиле
Катя Волкова

Дизайн-проект гостевой комнаты.

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

Микс из зеркал, штукатурки, текстильных панелей, глянцевых и деревянных декоративных вставок или даже габаритных модулей поможет вам сделать интерьер маленькой квартиры живым, глубоким и современным.

​Шкаф-купе в прихожей

дизайн-проект однокомнатной квартиры для молодого человека., Катя Волкова Катя Волкова Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Катя Волкова

дизайн-проект однокомнатной квартиры для молодого человека.

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

Выделив 3-4 кв. метра для огромного шкафа в прихожей, вы навсегда попрощаетесь с проблемой хранения габаритной сезонной одежды и бытовых мелочей.

​Второй уровень в детской

Проект квартиры для молодой пары с ребенком., Katerina Butenko Katerina Butenko Детские комната в эклектичном стиле
Katerina Butenko

Проект квартиры для молодой пары с ребенком.

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

В детской даже при маленькой (обычной) высоте потолков можно запроектировать второй уровень. Здесь может быть игровая, вторая кровать, рабочее место внизу с кроватью наверху и так далее.

Комбинация для спальни

Дизайн-проект квартиры для молодой пары., Катя Волкова Катя Волкова Спальня в эклектичном стиле
Катя Волкова

Дизайн-проект квартиры для молодой пары.

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

Напротив кровати всегда есть стена, которую хочется использовать одновременно и для хранения, и для телевизора. Не стоит отказывать себе ни в том, ни в другом!

Объединяя прихожую с гостиной

Квартира в ярких тонах, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Tatiana Zaitseva Design Studio

Квартира в ярких тонах

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

Отличный вариант перепланировки с тонкой декоративной перегородкой позволит сделать гостиную более просторной, а коридор – светлым.

​Панорамное остекление

Квартира - студия "Praga" 2GO Design Studio Спальня в стиле модерн Дерево Бежевый
2GO Design Studio

Квартира – студия Praga

2GO Design Studio
2GO Design Studio
2GO Design Studio

Реализовать идею панорамного остекления в обычной квартире можно, если захотеть и пройти все бюрократические стадии задумки. Это позволит увеличить ощущение простора в любой комнате.

​Комоды один за другим

homify Спальня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Такую спасительную комбинацию можно реализовать в спальне, коридоре, детской, гостиной, на лоджии! Выбирайте комоды в стиле модерн и минимализм, тогда они будут смотреться очень современно и модно!

​Эффект омбре для шкафа-купе

интерьер детской Tatiana Zaitseva Design Studio Детская комнатa в стиле минимализм Изделия из древесины Белый настенные шкафы,безопасность детей,компактная мебель
Tatiana Zaitseva Design Studio

интерьер детской

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

Если у вас в квартире есть место для особенно большого шкафа-купе, используйте стенки с эффектом омбре, чтобы сделать его визуально более мягким и категорически отклоните все древесные цвета.

​Арочные проемы

Квартира в Стамбуле, MARION STUDIO MARION STUDIO Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Многоцветный
MARION STUDIO

Квартира в Стамбуле

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

Между прихожей и гостиной, коридором и гостиной, кухней и гостиной – арочные проемы позволяют очень красивым образом воплотить концепцию открытой планировки.

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