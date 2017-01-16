20 спасительных идей для маленьких квартир

Рассматривая проблемы малогабаритных квартиры в лупу, мы поняли, что дело вовсе не в количестве квадратных метров, а в образе жизни. Если ваша квартира имеет площадь в 30 или 40 кв. метров, вам действительно придется под нее подстраиваться. Не пытайтесь жить, будто у вас есть все 100, только так вы получите удобство и комфорт, которые заслуживаете.
Мы нашли для вас несколько интересных идей, многие из которых являются концептуальными. Пересмотрите видение своей квартиры, осознайте, что теперь будете по-другому проводить свои будни, по-другому готовить или отдыхать, и тогда вы сможете увидеть множество вариантов!
Стол для компьютера – пережиток прошлого. 20-летние пишут курсовые с ноутбуком на коленках, сидя на полу в университете, 30-летние создают бизнес-презентации в постели с кофе, а 40-летние вполне могут отказаться от рабочего места в пользу удобного раскладного кофейного столика с выдвижной столешницей или приставного столика для дивана или кресла. Есть и дополнительные летние варианты для балконов!
Так, убрав из вашего «арсенала» рабочий стол с тумбочкой для принтера, вы освобождаете место для нового шкафа-купе!
Двери-слайдеры помогают сделать ваш интерьер более функциональным. Не обязательно делать их большими, как показано на фотографии выше, но если вы живете один или вдвоем, такой вариант зонирования спальни и гостиной вам поможет. Но важнее всего сделать двери-слайдеры в прихожей – там, где совсем нет места.
Замените столовую группу на барную стойку, в которой сам стол может превращаться в рабочую столешницу для готовки. Тогда вы сможете ограничиться самым минимальным гарнитуром, иногда даже без свободных горизонтальных поверхностей!
В малогабаритных квартирах использовать данную зону особенно важно. Дизайнер поможет продумать конструкцию, которая не будет соперничать с радиатором. Так, здесь может быть рабочий стол, детский стол для игр или выполнения домашнего задания, комоды в ряд, библиотека в гостиной с пуфиками, даже мини-бар и т.п.!
Присоединив лоджию к кухне, можно организовать место для отдыха, кабинет или столовую, к гостиной – даже спальное место для ребенка, если все основательно утеплить. А если площадь лоджии добавится к спальне, вы сможете получить будуар или просторную гардеробную!
Геометричная отделка стен сейчас на пике моды. Панели из полиуретана (или 3D-панели, как их обычно сейчас называют) являются идеальным вариантом для дизайна стен в малогабаритной квартире, которой обычно не хватает характерности.
Еще один вариант расположения мебели вдоль стены с окном предполагает диванчики, рабочий стол и даже книжные шкафы! Гениально!
Альтернативный вариант планировки для однокомнатной квартиры – спальня или просто кровать на подиуме.
Не менее шикарный вариант перепланировки однушки заключается в объединении гостиной и кухни и размещении последней на красивом подиуме с подсветкой! Шикарный вариант!
Еще один вариант – реализовать идею кухни-гостиной на месте старой кухни, гостиной или кухни, например, с частью коридора. Не забывайте присоединять лоджию и все возможные зоны! Так, кухня-гостиная будет иметь площадь около 22 кв. метров, вместо 12 на кухню и 20 на гостиную.
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Встроенные сливы и изливы, минималистичная мебель – не для всех данный вариант кажется максимально комфортным, но это так и есть! Несмотря на то, что новая перегородка съедает несколько сантиметров вглубь, а минималистичная мебель имеет меньше ящиков, чем хотелось бы, вы получаете комфортабельность высшего уровня, проверьте!
Микс из зеркал, штукатурки, текстильных панелей, глянцевых и деревянных декоративных вставок или даже габаритных модулей поможет вам сделать интерьер маленькой квартиры живым, глубоким и современным.
Выделив 3-4 кв. метра для огромного шкафа в прихожей, вы навсегда попрощаетесь с проблемой хранения габаритной сезонной одежды и бытовых мелочей.
В детской даже при маленькой (обычной) высоте потолков можно запроектировать второй уровень. Здесь может быть игровая, вторая кровать, рабочее место внизу с кроватью наверху и так далее.
Напротив кровати всегда есть стена, которую хочется использовать одновременно и для хранения, и для телевизора. Не стоит отказывать себе ни в том, ни в другом!
Отличный вариант перепланировки с тонкой декоративной перегородкой позволит сделать гостиную более просторной, а коридор – светлым.
Praga
Реализовать идею панорамного остекления в обычной квартире можно, если захотеть и пройти все бюрократические стадии задумки. Это позволит увеличить ощущение простора в любой комнате.
Такую спасительную комбинацию можно реализовать в спальне, коридоре, детской, гостиной, на лоджии! Выбирайте комоды в стиле модерн и минимализм, тогда они будут смотреться очень современно и модно!
Если у вас в квартире есть место для особенно большого шкафа-купе, используйте стенки с эффектом омбре, чтобы сделать его визуально более мягким и категорически отклоните все древесные цвета.
Между прихожей и гостиной, коридором и гостиной, кухней и гостиной – арочные проемы позволяют очень красивым образом воплотить концепцию открытой планировки.
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