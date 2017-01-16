20 спасительных идей для маленьких квартир

Рассматривая проблемы малогабаритных квартиры в лупу, мы поняли, что дело вовсе не в количестве квадратных метров, а в образе жизни. Если ваша квартира имеет площадь в 30 или 40 кв. метров, вам действительно придется под нее подстраиваться. Не пытайтесь жить, будто у вас есть все 100, только так вы получите удобство и комфорт, которые заслуживаете.

Мы нашли для вас несколько интересных идей, многие из которых являются концептуальными. Пересмотрите видение своей квартиры, осознайте, что теперь будете по-другому проводить свои будни, по-другому готовить или отдыхать, и тогда вы сможете увидеть множество вариантов!