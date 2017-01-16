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Как улучшить свой дом этой зимой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify
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Давайте найдем на homify интересные идеи, которые помогут нам жить в 2017-ом году на новом уровне комфорта. О чем вы давно мечтали? Как это воплотить с вашим бюджетом? Может, начнем вместе собирать новые Книги Идей с названием «Идеи для дома 2017».

​Ковры и пледы с высоким ворсом

Bougie déco de Noël cheval scandinave, Bougies la Française Bougies la Française ГостинаяАксессуары и декорации
Bougies la Française

Bougies la Française
Bougies la Française
Bougies la Française

Шикарные коврики и пледы с высоким ворсом и имитацией шкур выглядят просто шикарно! Они подходят для гостиной, спальни и особенно для детской! Стоимость – от 600 рублей.

​Современный камин

homify Гостиная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Био-камин на этаноле стоит от 40 до 500 тысяч рублей, в зависимости от размера. Для гостиных в городе подойдут модели до 200 тысяч рублей. Есть кофейные столики со встроенными каминами и камины, встроенные в модули мебели рядом с TV. Самый популярный вариант – с имитацией дымохода из гипсокартона.

​Открытые полочки

Гостиная комната совмещенная с кухней homify Гостиная в стиле минимализм Дерево Серый гостиная
homify

Гостиная комната совмещенная с кухней

homify
homify
homify

Модули с открытыми полочками или просто полочки (от 200 рублей) можно добавить в интерьер в любое время. Есть интересные варианты с асимметричными полочками, которые будто бы катятся куда-то, и даже с круглыми!

​Придиванная тумбочка

Projekt domu HomeKONCEPT 37, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Такая консольная тумбочка может стоять за диваном или у обоих подлокотников, вмещая газеты, журналы, пару книг и придиванные лампы. Очень стильно и современно!

​Подсветка для кухни

REALIZACJA - ZIELONA KLECINA, KODO projekty i realizacje wnętrz KODO projekty i realizacje wnętrz Кухня в стиле модерн
KODO projekty i realizacje wnętrz

KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz

Эта шикарная подсветка золотой неоновой нитью может стать частью и вашей кухни. Сделать такую подсветку не так сложно, как кажется!

​Новое кресло

Квартира по ул. Зорге, г. Уфа, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Гостиные в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Квартира по ул. Зорге, г. Уфа

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Шикарное яркое кресло с цветом, контрастным по отношению к отделку и дивану – то, что доктор прописал, чтобы обновить слегка надоевший интерьер!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Рабочий стол нового уровня

Квартира двухкомнатная для молодой семьи, Оксана Мухина Оксана Мухина Гостиные в эклектичном стиле
Оксана Мухина

Квартира двухкомнатная для молодой семьи

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

Современный рабочий стол в стиле минимализм обычно очень лаконичен, имеет разноцветные модули, глянцевые фасады, узкую столешницу и при всем при этом – вытянутую форму. Такой может отлично разместиться вдоль стены с окном в детской или гостиной.

​Фальш-камин для вашего дома

homify Гостиная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Шикарный фальш-камин на деревянной или гипсовой основе для портала дымохода и свеч может стать потрясающим дополнением вашего интерьера в любое время года! Можно использовать также гирлянду, подсвечники, золочение для свеч и портала.

​Новое постельное белье

Зонирование пространства в интерьере спальни YOUSUPOVA Спальня в стиле минимализм Динара Юсупова,интерьер холостяка,студия U-Style,спальня,двуспальная кровать,интерьер спальни,компактная мебель,мебель
YOUSUPOVA

Зонирование пространства в интерьере спальни

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Даже не сомневайтесь, новое постельное белье действительно способно изменить вашу жизнь! Попробуйте купить что-то очень качественное и брендовое и вы уже не сможете отказаться от этой капельки люкса!

​Современные кашпо для растений

homify
homify

homify
homify
homify

Если в вашем доме есть растения, наверняка им не помешают новые современные кашпо геометричных форм. Такие обычно сделаны из толстого пластика или тонкой керамики (бывает, что и толстой), имеют однотонный раскрас и форму, как на фотографии выше, и производные от нее.

​Кофейный столик из зеркал

Pedaço de sol! - Decoração de sala de estar e jantar, White Glam White Glam Гостиная в стиле модерн
White Glam

White Glam
White Glam
White Glam

Стильный кофейный столик с частичной или полной отделкой зеркалами может стать потрясающим элементом вашей коллекции модных предметов интерьера!

​Новая кровать и/или изголовье

homify
homify

homify
homify
homify

Заменить кровать можно гораздо более бюджетным способом, чем вам может показаться на первый взгляд. Изголовье данного типа стоит от 4-6 тысяч рублей до 30 тысяч рублей в зависимости от ткани, а основу можно взять самую простую в IKEA или любом магазине доступной мебели.

​Новый комод или будуарный столик

Спальня homify Спальня в стиле модерн Дерево Бежевый
homify

Спальня

homify
homify
homify

Если вы давно хотели увеличить площадь полезного хранения в доме – самое время обновить уголок в спальне или гостиной с помощью комода или будуарного столика! А заодно купите лампу и пару ваз для декора!

​Мягкая мебель для спальни

Трехкомнатная квартира в Москве, Decor&Design Decor&Design Спальня в эклектичном стиле
Decor&amp;Design

Трехкомнатная квартира в Москве

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

Кто не мечтает иметь мягкий уголок прямо в спальне? Время исполнять свои мечты! Купите кресло, пуфик или банкетку с мягкой обивкой и облик вашего интерьера полностью преобразится!

​Подушки из бархата или из текстиля с высоким ворсом

homify
homify

homify
homify
homify

Два модных типа тканей для декоративных подушек можно использовать как в спальне, так и в гостиной!

​Прикроватные лампы и тумбочки

homify
homify

homify
homify
homify

Данную композицию из трио – кровати, двух тумб и пары ламп – придумали очень давно и она позволяет использовать место на кровати еще и для чтения, работы за ноутбуком, отдыха за просмотром TV в максимально комфортной манере.

​Столешница для стиральной машины

REALIZACJA - ZIELONA KLECINA, KODO projekty i realizacje wnętrz KODO projekty i realizacje wnętrz Ванная комната в стиле модерн
KODO projekty i realizacje wnętrz

KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz

Чтобы не портить верхнюю столешницу от самой машины, стоит добавить ей пластиковую или деревянную защиту, как на фотографии выше.

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​Что нужно знать перед строительством дома

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