Как улучшить свой дом этой зимой

Био-камин на этаноле стоит от 40 до 500 тысяч рублей, в зависимости от размера. Для гостиных в городе подойдут модели до 200 тысяч рублей. Есть кофейные столики со встроенными каминами и камины, встроенные в модули мебели рядом с TV. Самый популярный вариант – с имитацией дымохода из гипсокартона.