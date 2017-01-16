Как улучшить свой дом этой зимой

Давайте найдем на homify интересные идеи, которые помогут нам жить в 2017-ом году на новом уровне комфорта. О чем вы давно мечтали? Как это воплотить с вашим бюджетом? Может, начнем вместе собирать новые Книги Идей с названием «Идеи для дома 2017».
Шикарные коврики и пледы с высоким ворсом и имитацией шкур выглядят просто шикарно! Они подходят для гостиной, спальни и особенно для детской! Стоимость – от 600 рублей.
Био-камин на этаноле стоит от 40 до 500 тысяч рублей, в зависимости от размера. Для гостиных в городе подойдут модели до 200 тысяч рублей. Есть кофейные столики со встроенными каминами и камины, встроенные в модули мебели рядом с TV. Самый популярный вариант – с имитацией дымохода из гипсокартона.
Модули с открытыми полочками или просто полочки (от 200 рублей) можно добавить в интерьер в любое время. Есть интересные варианты с асимметричными полочками, которые будто бы катятся куда-то, и даже с круглыми!
Такая консольная тумбочка может стоять за диваном или у обоих подлокотников, вмещая газеты, журналы, пару книг и придиванные лампы. Очень стильно и современно!
Эта шикарная подсветка золотой неоновой нитью может стать частью и вашей кухни. Сделать такую подсветку не так сложно, как кажется!
Шикарное яркое кресло с цветом, контрастным по отношению к отделку и дивану – то, что доктор прописал, чтобы обновить слегка надоевший интерьер!
Современный рабочий стол в стиле минимализм обычно очень лаконичен, имеет разноцветные модули, глянцевые фасады, узкую столешницу и при всем при этом – вытянутую форму. Такой может отлично разместиться вдоль стены с окном в детской или гостиной.
Шикарный фальш-камин на деревянной или гипсовой основе для портала дымохода и свеч может стать потрясающим дополнением вашего интерьера в любое время года! Можно использовать также гирлянду, подсвечники, золочение для свеч и портала.
Даже не сомневайтесь, новое постельное белье действительно способно изменить вашу жизнь! Попробуйте купить что-то очень качественное и брендовое и вы уже не сможете отказаться от этой капельки люкса!
Если в вашем доме есть растения, наверняка им не помешают новые современные кашпо геометричных форм. Такие обычно сделаны из толстого пластика или тонкой керамики (бывает, что и толстой), имеют однотонный раскрас и форму, как на фотографии выше, и производные от нее.
Стильный кофейный столик с частичной или полной отделкой зеркалами может стать потрясающим элементом вашей коллекции модных предметов интерьера!
Заменить кровать можно гораздо более бюджетным способом, чем вам может показаться на первый взгляд. Изголовье данного типа стоит от 4-6 тысяч рублей до 30 тысяч рублей в зависимости от ткани, а основу можно взять самую простую в IKEA или любом магазине доступной мебели.
Если вы давно хотели увеличить площадь полезного хранения в доме – самое время обновить уголок в спальне или гостиной с помощью комода или будуарного столика! А заодно купите лампу и пару ваз для декора!
Кто не мечтает иметь мягкий уголок прямо в спальне? Время исполнять свои мечты! Купите кресло, пуфик или банкетку с мягкой обивкой и облик вашего интерьера полностью преобразится!
Два модных типа тканей для декоративных подушек можно использовать как в спальне, так и в гостиной!
Данную композицию из трио – кровати, двух тумб и пары ламп – придумали очень давно и она позволяет использовать место на кровати еще и для чтения, работы за ноутбуком, отдыха за просмотром TV в максимально комфортной манере.
Чтобы не портить верхнюю столешницу от самой машины, стоит добавить ей пластиковую или деревянную защиту, как на фотографии выше.
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