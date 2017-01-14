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​Ранчо в стиле кантри

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Vivienda unifamiliar 170m2 - Arenas del Sur, Estudio de arq. Tomás Hosmann Estudio de arq. Tomás Hosmann Гостиная в классическом стиле Камень
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Маленький, удобный и современный домик в стиле кантри со всем жизненно необходимым – то, что хочет почти каждая молодая семья, ориентированная на жизнь в пригороде. Этот коттедж является вдохновляющим примером для всех, кто ищет нечто подобное.  В Аргентине есть совершенно особенный курортный городок Мар Дель Плата, у которого даже есть свой аутентичный стиль в архитектуре. Большинство же пригородов заняты домами в стиле ранчо и в про-американском стиле, как этот. Студия ESTUDIO DE ARQ. TOMÁS HOSMANN спроектировала один из них с интерьерами в стиле кантри с использованием натурального камня и дерева. Именно по его комнатам мы и пройдемся сегодня.

​Стиль ранчо

Vivienda unifamiliar 170m2 - Arenas del Sur, Estudio de arq. Tomás Hosmann Estudio de arq. Tomás Hosmann Дома в классическом стиле Бежевый
Estudio de arq. Tomás Hosmann

Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann

Стиль ранчо является истинно американским стилем, но используется не только в США, но и в Австралии, Бразилии, Аргентине, Испании и других странах. Он подразумевает одноэтажную конструкцию с вытянутым вдоль улицы фасадом. Отделка обычно представлена сайдингом, некоторые детали деревянные, но есть и кованые. Кровля обычно низкоскатная и даже плоская, а гаража, как правило, нет – его заменяет навес для автомобиля. Данный стиль является самым распространенным в частной архитектуре США, потому как очень дешев в воплощении. С точки зрения разумной экономии здесь, кроме большой площади фундамента, просто не к чему придраться.

​Дизайн интерьера гостиной

Vivienda unifamiliar 170m2 - Arenas del Sur, Estudio de arq. Tomás Hosmann Estudio de arq. Tomás Hosmann Гостиная в классическом стиле Камень
Estudio de arq. Tomás Hosmann

Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann

Отсутствие чердачных перекрытий позволяет добавить высоты всем комнатам этого небольшого дома. Гостиная, как правило, находится в одной комнате с прихожей и имеет полный набор мягкой мебели для 6-8 персон, камин и множество уютных предметов декора.

Стиль кантри в дизайне интерьера обычно проявляется наличием натурального камня и дерева и теплой цветовой гаммой. А вот на ранчо он используется далеко не всегда, стиль ретро 60-х здесь не менее популярен.

​Терраса и летняя кухня

Vivienda unifamiliar 170m2 - Arenas del Sur, Estudio de arq. Tomás Hosmann Estudio de arq. Tomás Hosmann Зимний сад в классическом стиле Камень Серый
Estudio de arq. Tomás Hosmann

Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann

Очень важной частью проекта ранчо является веранда или терраса с летней кухней. Здесь есть мангал, столовая группа, иногда – барная стойка, а также навес и достаточно места для игр детей в саду вокруг. Здесь устраиваются барбекю-вечеринки для друзей и родственников, празднуются дни рождения и просто собираются близкие.

​Дизайн кухни в стиле кантри

Vivienda unifamiliar 170m2 - Arenas del Sur, Estudio de arq. Tomás Hosmann Estudio de arq. Tomás Hosmann Кухня в классическом стиле Белый
Estudio de arq. Tomás Hosmann

Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann

Дизайн этой кухни на ранчо выдержан в американском кантри-стиле, где столовая группа из массива контрастирует с более классической белой кухней.

​Зона прачечной

Vivienda unifamiliar 170m2 - Arenas del Sur, Estudio de arq. Tomás Hosmann Estudio de arq. Tomás Hosmann Гостиная в классическом стиле
Estudio de arq. Tomás Hosmann

Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann

Отдельной от кухни есть зона прачечной со стиральной и сушильной машинами, гладильной доской, раковиной и парой стеллажей.

​Главная спальня

Vivienda unifamiliar 170m2 - Arenas del Sur, Estudio de arq. Tomás Hosmann Estudio de arq. Tomás Hosmann Спальня в классическом стиле
Estudio de arq. Tomás Hosmann

Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann

Винтажную спальню можно найти во многих домах в стиле кантри и ранчо, и этот – не исключение!

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​Главная ванная комната

Vivienda unifamiliar 170m2 - Arenas del Sur, Estudio de arq. Tomás Hosmann Estudio de arq. Tomás Hosmann Ванная в классическом стиле Бежевый
Estudio de arq. Tomás Hosmann

Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann

В ванной комнате используется американской формат встроенной мебели с общей столешницей.

​Вид со стороны заднего дворика

Vivienda unifamiliar 170m2 - Arenas del Sur, Estudio de arq. Tomás Hosmann Estudio de arq. Tomás Hosmann Дома в классическом стиле
Estudio de arq. Tomás Hosmann

Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann

Здесь мы видим шикарную отделку из декоративного камня для дымоходов камина и мангала. Сам же дом с серой кровлей оформлен бежевым сайдингом. Стильно, просто и максимально дешево!

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