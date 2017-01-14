​Ранчо в стиле кантри

Отсутствие чердачных перекрытий позволяет добавить высоты всем комнатам этого небольшого дома. Гостиная, как правило, находится в одной комнате с прихожей и имеет полный набор мягкой мебели для 6-8 персон, камин и множество уютных предметов декора.

Стиль кантри в дизайне интерьера обычно проявляется наличием натурального камня и дерева и теплой цветовой гаммой. А вот на ранчо он используется далеко не всегда, стиль ретро 60-х здесь не менее популярен.