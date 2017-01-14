​Ранчо в стиле кантри

Маленький, удобный и современный домик в стиле кантри со всем жизненно необходимым – то, что хочет почти каждая молодая семья, ориентированная на жизнь в пригороде. Этот коттедж является вдохновляющим примером для всех, кто ищет нечто подобное. В Аргентине есть совершенно особенный курортный городок Мар Дель Плата, у которого даже есть свой аутентичный стиль в архитектуре. Большинство же пригородов заняты домами в стиле ранчо и в про-американском стиле, как этот. Студия ESTUDIO DE ARQ. TOMÁS HOSMANN спроектировала один из них с интерьерами в стиле кантри с использованием натурального камня и дерева. Именно по его комнатам мы и пройдемся сегодня.
Стиль ранчо является истинно американским стилем, но используется не только в США, но и в Австралии, Бразилии, Аргентине, Испании и других странах. Он подразумевает одноэтажную конструкцию с вытянутым вдоль улицы фасадом. Отделка обычно представлена сайдингом, некоторые детали деревянные, но есть и кованые. Кровля обычно низкоскатная и даже плоская, а гаража, как правило, нет – его заменяет навес для автомобиля. Данный стиль является самым распространенным в частной архитектуре США, потому как очень дешев в воплощении. С точки зрения разумной экономии здесь, кроме большой площади фундамента, просто не к чему придраться.
Отсутствие чердачных перекрытий позволяет добавить высоты всем комнатам этого небольшого дома. Гостиная, как правило, находится в одной комнате с прихожей и имеет полный набор мягкой мебели для 6-8 персон, камин и множество уютных предметов декора.
Стиль кантри в дизайне интерьера обычно проявляется наличием натурального камня и дерева и теплой цветовой гаммой. А вот на ранчо он используется далеко не всегда, стиль ретро 60-х здесь не менее популярен.
Очень важной частью проекта ранчо является веранда или терраса с летней кухней. Здесь есть мангал, столовая группа, иногда – барная стойка, а также навес и достаточно места для игр детей в саду вокруг. Здесь устраиваются барбекю-вечеринки для друзей и родственников, празднуются дни рождения и просто собираются близкие.
Дизайн этой кухни на ранчо выдержан в американском кантри-стиле, где столовая группа из массива контрастирует с более классической белой кухней.
Отдельной от кухни есть зона прачечной со стиральной и сушильной машинами, гладильной доской, раковиной и парой стеллажей.
Винтажную спальню можно найти во многих домах в стиле кантри и ранчо, и этот – не исключение!
В ванной комнате используется американской формат встроенной мебели с общей столешницей.
Здесь мы видим шикарную отделку из декоративного камня для дымоходов камина и мангала. Сам же дом с серой кровлей оформлен бежевым сайдингом. Стильно, просто и максимально дешево!
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