Дом в 78 кв. метров за 2 млн

Потрясающий домик площадью 78 кв. метров в два уровня можно построить всего за 2 млн рублей. И все это благодаря каркасной технологии и разумной экономии. Данная цена является приблизительной, но правильно показывает возможности практичной планировки, где не придется переплачивать за неиспользуемое пространство.
Так, этот дом представляет собой уникальный и при этом очень скромный вариант жизни на семью из 3-4 человек. В нем всего лишь две спальни, но есть двусветная гостиная, интересный внутренний дворик и две ванные комнаты.
Этот дом является прямым доказательством того, что семьи по всему миру пересматривают традиционный облик коттеджа так, чтобы их бюджет соответствовал итоговым ожиданиям об их новом доме. Именно поэтому 2 млн рублей становятся Домом Мечты, а не маленькой избушкой.
Подъезд к дому на автомобиле осуществляется с этой стороны. Здесь предусмотрено одно парковочное место с навесом и одно – на открытой площадке. Слева вдали мы можем видеть террасу со столовой группой. Наверху – три окна, два из которых относятся к одной спальне, а третье – к детской комнате.
Как только вы входите в дом, вы попадаете в прихожую, из которой можно пройти на кухню, которая будет, будто коридор, вести вас в гостиную либо в гардероб с ванной комнатой. Кухня имеет панорамное остекление и прямой выход на террасу, которую мы видели выше.
Далее после кухни мы найдем маленькую столовую группу в проходной части и просторную гостиную (около 30 кв. метров). Здесь же стоит простая деревянная лестница на второй этаж. Там – две спальни и ванная комната.
Наверху вы можете видеть дверь в маленькую детскую и окно ванной комнаты. Планировка достаточно сложна для понимания с первого взгляда, но суть остается прежней. 78 кв. метров дома на каркасной основе с двумя спальнями вполне могут быть доступны для реализации за 2 млн рублей, включая работу строителей. Такой дом может уже иметь отделку и все коммуникации, отопление, если выбрать строительную фирму, специализирующуюся на бюджетном строительстве. Стоимость квадратного метра оценивается здесь примерно в 25 тысяч рублей, а многие фирмы предлагают дома и от 16 тысяч рублей за кв. метр без отделки и отопления.
Маленький задний дворик обусловлен маленькой площадью участка – около 6 соток. Потому здесь просто посажен газон и несколько красивых кустарников, пальма и деревья. Терраса красиво разместилась в тени дома и бетонного забора.
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