Дом в 78 кв. метров за 2 млн

Потрясающий домик площадью 78 кв. метров в два уровня можно построить всего за 2 млн рублей. И все это благодаря каркасной технологии и разумной экономии. Данная цена является приблизительной, но правильно показывает возможности практичной планировки, где не придется переплачивать за неиспользуемое пространство.

Так, этот дом представляет собой уникальный и при этом очень скромный вариант жизни на семью из 3-4 человек. В нем всего лишь две спальни, но есть двусветная гостиная, интересный внутренний дворик и две ванные комнаты.

Этот дом является прямым доказательством того, что семьи по всему миру пересматривают традиционный облик коттеджа так, чтобы их бюджет соответствовал итоговым ожиданиям об их новом доме. Именно поэтому 2 млн рублей становятся Домом Мечты, а не маленькой избушкой.