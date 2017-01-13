Современный дом в 100 квадратов за 4 млн

Этот прекрасный дом будет интересен всем любителям минимализма. Здесь есть роскошное панорамное остекление в пол с угловыми модулями, рациональная открытая планировка и очень много солнечного света!

Студия AD Arq спроектировала его для семьи с маленьким ребенком, живущей в Ла-Корунье, Испания. Отопление дома основано на функциональном тандеме теплового насоса и системы «теплого пола», а выглядит он просто замечательно!