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Современный дом в 100 квадратов за 4 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Лестницы МДФ Белый
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Этот прекрасный дом будет интересен всем любителям минимализма. Здесь есть роскошное панорамное остекление в пол с угловыми модулями, рациональная открытая планировка и очень много солнечного света!

Студия AD Arq спроектировала его для семьи с маленьким ребенком, живущей в Ла-Корунье, Испания. Отопление дома основано на функциональном тандеме теплового насоса и системы «теплого пола», а выглядит он просто замечательно!

​Вид со стороны заднего дворика

Vivienda en Rúa Aba, AD+ arquitectura AD+ arquitectura Дома на одну семью Белый
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

В доме пока всего одна спальня наверху и две внизу, но он является быстровозводимым, модульным и готовым к переменам. Данный формат был выбран для того, чтобы вписаться в маленький бюджет только что образовавшейся семьи. Справа на первом этаже мы найдем маленькую гостиную, слева – кухню и столовую, на втором этаже – спальню. При гостиной есть хорошая терраса для игр ребенка, а весь пол в доме теплый, что тоже очень подходит для малыша.

​Панорамное остекление

Vivienda en Rúa Aba, AD+ arquitectura AD+ arquitectura Дома на одну семью Белый
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

В РФ панорамное остекление должно быть 2- или даже 3-камерным, а вот в Испании и Турции из-за теплого климата используются 1-камерные стеклопакеты. Температуры около нуля можно пережить и в таком доме.

​Вид сбоку

Vivienda en Rúa Aba, AD+ arquitectura AD+ arquitectura Дома на одну семью Белый
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

Здесь вы видите расположение спален более четко: наверху – спальня родителей, внизу справа – две спальни для детей. Общая площадь дома – не более 100 кв. метров!

​Лестница с умным хранением

homify Лестницы МДФ Белый
homify

homify
homify
homify

Шикарная лестница в гостиной имеет большую забежную ступень, прозрачные небьющиеся экраны безопасности и систему хранения, организованную прямо под ней. Рядом стоит стол для работы за ноутбуком.

​Второй этаж

Vivienda en Rúa Aba, AD+ arquitectura AD+ arquitectura Рабочий кабинет в стиле модерн МДФ Белый
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

На втором этаже расположена спальня-кабинет, которая может быть использована и как главная спальня, и как кабинет для родителей и детей (для выполнения домашнего задания) или даже как домашний кинотеатр. Выход на крышу реализован через двери-слайдеры, а сама кровля засыпана слоем мелкого щебня.

​Лестница

homify Лестницы МДФ Белый
homify

homify
homify
homify

Еще один взгляд на лестницу показывает стильный формат исполнения – ореховый, почти медовый оттенок древесины выглядит здесь очень уютно и традиционно. Кроме того, лестница не имеет перил со стороны стены, что визуально уменьшает ее размеры и смотрится очень эстетично и современно.

​Стоимость реализации

Vivienda en Rúa Aba, AD+ arquitectura AD+ arquitectura Дома на одну семью Белый
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

Стоимость реализации такого дома на каркасной основе – около 3 млн рублей (без отделки), около 3,5 млн рублей (без отделки с панорамным остеклением) и около 4 млн рублей (с отделкой как на фотографиях, не включая лестницу, которая будет стоить около 300-400 тысяч рублей). Но можно взять ее дешевый вариант за 100 тысяч рублей. Так, цена в 4 млн рублей включает все инженерные системы, отопление, работу строителей и полную отделку.

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