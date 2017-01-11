Экологичный домик на природе

Энергоэффективный дом с необычным внешним видом, каменным фасадом с расширенным форматом остекления выглядит и брутально, и футуристично одновременно. Множество домов в таком комбинированном стиле реализованы во Франции, Бельгии, Нидерландах и Великобритании, где традиции в архитектуре различных веков находят друг друга сквозь время.
Студия ARTERRA спроектировала этот дом для пригорода в Брюсселе. Здесь они занимаются строительством частных коттеджей и ремонтом квартир в стилях модерн и минимализм. Утонченность линий, современные технологии остекления и удобная встроенная мебель показывают эффективность комплексного подхода дизайнеров.
На фотографии выше вы можете заметить фасады, выполненные из местного натурального камня. Центральный блок остекления относится к двусветной столовой, боковые наверху – к спальням. На крыше мы найдем солнечные панели, а рядом с домом – большую террасу.
Комбинированная отделка фасадов выдает в архитекторе стремление к индивидуальности. Каждый квадратный метр просчитан так, чтобы в итоге создать эксклюзивный облик загородного дома на природе.
Несколько старых построек на участке остались еще с конца 19-ого века. Удивительно, что новая постройка благодаря отделке камнем выглядит почти идентично старым. В Западной Европе множество домов такого типа построены именно в сельской местности, на границе фермерских угодий и города, либо фермы и леса, озера. Отлично такой дом смотрелся бы и в горном климате, и на Средиземноморье, и возле океанического побережья. Универсальность здесь объясняется использованием для отделки фасада натуральных материалов (камня и дерева).
Удивительно выглядит и провинциальная атмосфера вокруг столь дорогостоящего проекта. Такой дом наверняка понравится любителем эко-движений. Справа от нового здания вы можете увидеть оригинальные постройки.
Стильный дизайн интерьера основан на белых стенах и бетонном наливном полу. Панорамное остекление позволяет и пейзажу участвовать в создании особенной атмосферы в доме. Кухня имеет здесь барную стойку со стороны двусветной столовой, а в лестничном холле на втором этаже есть кабинет. Плюс к кухне-столовой и отдельной гостиной на первом этаже в доме есть три спальни и две ванные комнаты.
В дизайне интерьера органично соседствуют идеальные белые стены, наливные полы под бетон и деревянные элементы в стиле рустик. Подсветка позволяет акцентировать внимание на том, что нужно в каждой конкретной комнате, будь то брутализм камня или идеализм белого цвета.
По всему дому мы найдем встроенные системы хранения, включая кухню, прихожую и спальни, а ванных комнатах – шикарные брендовые предметы мебели и сантехнику. Высота потолков в доме увеличенная (около 3,2 метров), что позволяет скомпенсировать излишнюю массивность бетона, камня и дерева.
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