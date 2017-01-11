Экологичный домик на природе

Энергоэффективный дом с необычным внешним видом, каменным фасадом с расширенным форматом остекления выглядит и брутально, и футуристично одновременно. Множество домов в таком комбинированном стиле реализованы во Франции, Бельгии, Нидерландах и Великобритании, где традиции в архитектуре различных веков находят друг друга сквозь время.

Студия ARTERRA спроектировала этот дом для пригорода в Брюсселе. Здесь они занимаются строительством частных коттеджей и ремонтом квартир в стилях модерн и минимализм. Утонченность линий, современные технологии остекления и удобная встроенная мебель показывают эффективность комплексного подхода дизайнеров.