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До и После: преображение квартиры 43м2 в Марли-Ле-Руа

Перла Вереника Перла Вереника
Rénovation d'un appartement à Marly-Le-Roi, Nuance d'intérieur Nuance d'intérieur
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В нашем новом обзоре из серии До/После,  мы хотим показать вам ремонт небольшой квартиры в Марли-Ле-Руа. Площадь жилища – всего 43 квадратных метра, и целью проекта было максимальное использование каждого уголка, создание молодежного и динамичного интерьера. 

Как было: пустые комнаты и скучные интерьеры

Rénovation d'un appartement à Marly-Le-Roi, Nuance d'intérieur Nuance d'intérieur
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Nuance d'intérieur
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Nuance d'intérieur

Состояние квартиры было довольно хорошее, поскольку был сделан свежий ремонт. Но мебель и декор оставляли желать лучшего, редкие предметы обстановки были неудобны и не практичны. 

Rénovation d'un appartement à Marly-Le-Roi, Nuance d'intérieur Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur

Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur
Nuance d'intérieur

После – уютная гостиная и яркий интерьер

Rénovation d'un appartement à Marly-Le-Roi, Nuance d'intérieur Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur

Nuance d'intérieur
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Nuance d'intérieur

В гостиной после работы дизайнеров появился индивидуальный стиль, уют и яркие детали.  Одна из стен была облицована декоративным кирпичом, что сразу придало интерьеру стилистику лофта с индустриальными оттенками.  На стене – гитара владельца квартиры, что также служит хорошим украшением комнаты. Темный диван, темный деревянный тон – отлично смотрятся на фоне белых стен, а декоративный фальш-камин придает отличное настроение тепла и уюта. 

Rénovation d'un appartement à Marly-Le-Roi, Nuance d'intérieur Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur

Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur
Nuance d'intérieur

Rénovation d'un appartement à Marly-Le-Roi, Nuance d'intérieur Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur

Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur
Nuance d'intérieur

Яркие детали интерьера

Rénovation d'un appartement à Marly-Le-Roi, Nuance d'intérieur Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur

Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur
Nuance d'intérieur

Текстуры интерьера контрастны и делают образ комнаты стильным и индивидуальным: стальные детали и кирпич, дерево и кожа. 

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Как было: пустая прихожая

Rénovation d'un appartement à Marly-Le-Roi, Nuance d'intérieur Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur

Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur
Nuance d'intérieur

Прихожая до ремонта тоже не впечатляла стилем и практичностью. Пустые белые стены, отсутствие какой-либо мебели – дало дизайнерам простор для работы.

Rénovation d'un appartement à Marly-Le-Roi, Nuance d'intérieur Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur

Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur
Nuance d'intérieur

После: колоритные детали

Rénovation d'un appartement à Marly-Le-Roi, Nuance d'intérieur Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur

Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur
Nuance d'intérieur

В прихожей появился небольшой, но удобный черный шкаф, интересный светильник в промышленной стилистике и яркая картина в духе поп-арт. 

Rénovation d'un appartement à Marly-Le-Roi, Nuance d'intérieur Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur

Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur
Nuance d'intérieur

После: коридор и картины

Rénovation d'un appartement à Marly-Le-Roi, Nuance d'intérieur Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur

Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur
Nuance d'intérieur

Продолжением заданного стиля стала масштабная декорация коридора виниловыми фото-обоями.

Как было: комната без мебели

Rénovation d'un appartement à Marly-Le-Roi, Nuance d'intérieur Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur

Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur
Nuance d'intérieur

Стильный минимализм

Rénovation d'un appartement à Marly-Le-Roi, Nuance d'intérieur Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur

Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur
Nuance d'intérieur

Комната была оформлена в сдержанных тонах –  свело-серые стены, темная деревянная мебель и светильники у изголовья кровати. 

Rénovation d'un appartement à Marly-Le-Roi, Nuance d'intérieur Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur

Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur
Nuance d'intérieur

Как было: безликое помещение

Rénovation d'un appartement à Marly-Le-Roi, Nuance d'intérieur Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur

Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur
Nuance d'intérieur

После: нечто оригинальное

Rénovation d'un appartement à Marly-Le-Roi, Nuance d'intérieur Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur

Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur
Nuance d'intérieur

Белые стены туалета после ремонта полностью преобразились – стильные и яркие изображения в стиле постеров поп-арт сделали это небольшое помещение действительно оригинальным.

Как было: кухня без отделки

Rénovation d'un appartement à Marly-Le-Roi, Nuance d'intérieur Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur

Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur
Nuance d'intérieur

Кухня была хорошо оборудованной и современной, но интерьеру недоставало оригинальности и декора. 

Как

Rénovation d'un appartement à Marly-Le-Roi, Nuance d'intérieur Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur

Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur
Nuance d'intérieur

После: кухня стала более удобной

Rénovation d'un appartement à Marly-Le-Roi, Nuance d'intérieur Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur

Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur
Nuance d'intérieur

Rénovation d'un appartement à Marly-Le-Roi, Nuance d'intérieur Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur

Nuance d'intérieur
Nuance d&#39;intérieur
Nuance d'intérieur
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