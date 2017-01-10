До и После: преображение квартиры 43м2 в Марли-Ле-Руа

В нашем новом обзоре из серии До/После, мы хотим показать вам ремонт небольшой квартиры в Марли-Ле-Руа. Площадь жилища – всего 43 квадратных метра, и целью проекта было максимальное использование каждого уголка, создание молодежного и динамичного интерьера.
Состояние квартиры было довольно хорошее, поскольку был сделан свежий ремонт. Но мебель и декор оставляли желать лучшего, редкие предметы обстановки были неудобны и не практичны.
В гостиной после работы дизайнеров появился индивидуальный стиль, уют и яркие детали. Одна из стен была облицована декоративным кирпичом, что сразу придало интерьеру стилистику лофта с индустриальными оттенками. На стене – гитара владельца квартиры, что также служит хорошим украшением комнаты. Темный диван, темный деревянный тон – отлично смотрятся на фоне белых стен, а декоративный фальш-камин придает отличное настроение тепла и уюта.
Текстуры интерьера контрастны и делают образ комнаты стильным и индивидуальным: стальные детали и кирпич, дерево и кожа.
Прихожая до ремонта тоже не впечатляла стилем и практичностью. Пустые белые стены, отсутствие какой-либо мебели – дало дизайнерам простор для работы.
В прихожей появился небольшой, но удобный черный шкаф, интересный светильник в промышленной стилистике и яркая картина в духе поп-арт.
Продолжением заданного стиля стала масштабная декорация коридора виниловыми фото-обоями.
Комната была оформлена в сдержанных тонах – свело-серые стены, темная деревянная мебель и светильники у изголовья кровати.
Белые стены туалета после ремонта полностью преобразились – стильные и яркие изображения в стиле постеров поп-арт сделали это небольшое помещение действительно оригинальным.
Кухня была хорошо оборудованной и современной, но интерьеру недоставало оригинальности и декора.