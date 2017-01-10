До и После: преображение квартиры 43м2 в Марли-Ле-Руа

В гостиной после работы дизайнеров появился индивидуальный стиль, уют и яркие детали. Одна из стен была облицована декоративным кирпичом, что сразу придало интерьеру стилистику лофта с индустриальными оттенками. На стене – гитара владельца квартиры, что также служит хорошим украшением комнаты. Темный диван, темный деревянный тон – отлично смотрятся на фоне белых стен, а декоративный фальш-камин придает отличное настроение тепла и уюта.