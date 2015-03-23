Подводный мир в большой квартире

Основоположник футуризма – Маринетти, утверждал: « Технология более красива, чем произведения искусства». Скорость, иррациональность, инстинкты, фрагментарность объемов и линий – вот призыв футуризма. Эффектный и смелый дизайн ломает монотонность традиционного оформления и предлагает абсолютно новые предметы, которые размещаются на пустых пространствах, свободных от орнаментов.

Студия дизайна Станислава Орехова переосмысливает главные постулаты самого невероятного направления в дизайне и представляет вниманию завораживающий интерьер в образе подводного мира. В интерпретации автора технологичные и комфортные детали футуризма искусно замаскированы под декоративные элементы украшения и насыщения атмосферы дома.