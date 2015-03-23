Подводный мир в большой квартире

На высоте птичьего полета с видом на легендарную Москву – реку, в 270 квадратных метрах престижного комплекса «Алые Паруса» создан чудесный подводный мир. Футуристическое пространство жилых апартаментов – уникально. Его невозможно повторить, поскольку воплощение идеи каждой его детали,– нестандартное, а любой элемент декора балансирует на грани фантастики.
Футуристический интерьер апартаментов авторства студии дизайна Станислава Орехова – проект сложнейшего технологического исполнения. Каждый узел разрабатывался индивидуально, а для некоторых декоративных деталей создавалась специальная технология производства.
Основоположник футуризма – Маринетти, утверждал: « Технология более красива, чем произведения искусства». Скорость, иррациональность, инстинкты, фрагментарность объемов и линий – вот призыв футуризма. Эффектный и смелый дизайн ломает монотонность традиционного оформления и предлагает абсолютно новые предметы, которые размещаются на пустых пространствах, свободных от орнаментов.
Студия дизайна Станислава Орехова переосмысливает главные постулаты самого невероятного направления в дизайне и представляет вниманию завораживающий интерьер в образе подводного мира. В интерпретации автора технологичные и комфортные детали футуризма искусно замаскированы под декоративные элементы украшения и насыщения атмосферы дома.
Работа над проектом начиналась в условиях бетонной коробки, что позволило видоизменить и воссоздать в новом облике архитектуру помещения. Округленные дверные проемы, стены, асимметричные углы, характерные для футуризма, удачно вписались в нестандартную планировку открытого типа. Благодаря панорамным окнам с потрясающим видом на городской пейзаж, дизайнеры максимально открыли пространство, сделали акцент на нестандартных решениях интерьера, а несущие конструкции функционально обыграли. Так, на несущей колонне гостиной расположился биокамин и телевизор, а на кухне в стену встроена бытовая техника.
Гипсовая река– элемент интерьера на грани творческой мысли и фантастики
Для воплощения целостного образа подводного мира на грани полета творческой мысли и фантастики, дизайнеры объединили все помещения геометрически сложной конструкцией из гипса. Эффектная гипсовая деталь олицетворяет собой реку, плавно перетекающую из одного помещения в другое. «Река» сталкивается на своем пути с арт – предметами декора, презентует в новом свете обыденные функциональные элементы жилого пространства – сантехнику ванной, будуар спальни. Благодаря такому декоративному элементу, теряешь связь со временем – создается ощущение, что попал в подводный мир будущего, где пространством правят новые технологии, способные предугадывать мысли. Люстры-медузы меняют степень освещенности. В зависимости от времени суток, открытый огонь камина вспыхивает по одному щелчку. Одним только своим присутствием, аквариум-стена с живыми медузами гармонизирует ментальное и духовное, наполняя уверенным покоем эмоциональное состояние внутри тебя.
У всех декоративных отделок стен и пола истинно футуристическое предназначение. Подражать «структурам будущего» призваны декоративная штукатурка, встроенные прямо в стену натуральные камни с подсветкой, 3D-панели в форме волн в гостиной и кабинете и напольные покрытия из оникса в сочетании с массивной доской. На восприятие главной идеи пространства – таинственного подводного мира – воображение наталкивает керамическая плитка в виде пчелиных сот. В качестве декора она использована в обрамлении переходов из одной зоны квартиры в другую.
Повсеместное применение оникса отвечает за идею бесконечной игры света. В зеркальных стенах сложного клиновидного пространства оникс создает удивительные оптические эффекты преломления солнечных лучей, а в сотовой структуре плиточной отделки, увеличивает в геометрической прогрессии каждый отблеск многочисленных ламп.
Вычурные формы и насыщенность деталями нивелирует цветовая гамма интерьера,а вернее ее отсутствие. Спокойные и естественные бежевые тона сочетаются с натуральными оттенками дерева и камня. Светлая гамма – фон для цветных акцентов
сценарного освещения. За счет него задается и меняется цвет,яркость и уровень насыщенности отдельных элементов интерьера и уровень насыщенности светом,в целом. В жилых апартаментах собрана целая
осветительная коллекция -акцентные светильники над рабочими поверхностями, и точечная подсветка, имитирующая звездное небо, сложный свет в многоуровневом потолке, гибкие светодиоды в стенах.
В футуристическом стиле очень много света. Он принимает самые причудливые формы – подсветку можно встретить в стенах, нишах, потолке и даже на полу. Простые линии лишены всякой орнаментации. Скрытое освещение становится одной из главных идей интерьера. Все светильники морской тематики – капли, медузы, загадочные рыбы и раковины еще больше усиливают иллюзию необычайно красивого подводного мира.
Каждый сантиметр интерьерного пространства обыгран авторами проекта без ущерба функциональности. Во многом, этот эффект достигнут за счет изогнутых и асимметричных форм мебели, предметов декора, и,конечно, благодаря смелому свободному характеру молодых и темпераментных владельцев жилых апартаментов в
Алых Парусах.