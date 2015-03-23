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Подводный мир в большой квартире

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Футуристическая квартира в Москве, Cтудия дизайна Станислава Орехова Cтудия дизайна Станислава Орехова Гостиная в стиле модерн
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На высоте птичьего полета с видом на легендарную Москву – реку, в 270 квадратных метрах престижного комплекса «Алые Паруса» создан чудесный подводный мир. Футуристическое пространство жилых апартаментов – уникально. Его невозможно повторить, поскольку воплощение идеи каждой его детали,– нестандартное, а любой элемент декора балансирует на грани фантастики.

Футуристический образ «Алых Парусов»

Футуристическая квартира в Москве, Cтудия дизайна Станислава Орехова Cтудия дизайна Станислава Орехова Столовая комната в стиле модерн
Cтудия дизайна Станислава Орехова

Футуристическая квартира в Москве

Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова

Футуристический интерьер апартаментов авторства студии дизайна Станислава Орехова – проект  сложнейшего технологического исполнения. Каждый узел разрабатывался индивидуально, а для некоторых декоративных деталей создавалась специальная технология производства.

Подводный мир – переосмысление футуризма

Футуристическая квартира в Москве, Cтудия дизайна Станислава Орехова Cтудия дизайна Станислава Орехова Гостиная в стиле модерн
Cтудия дизайна Станислава Орехова

Футуристическая квартира в Москве

Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова

 Основоположник футуризма – Маринетти, утверждал: « Технология более красива, чем произведения искусства». Скорость, иррациональность, инстинкты, фрагментарность объемов и линий – вот призыв футуризма. Эффектный и смелый дизайн ломает монотонность традиционного оформления и предлагает абсолютно новые предметы, которые размещаются на пустых пространствах, свободных от орнаментов.

Студия дизайна Станислава Орехова переосмысливает главные постулаты самого невероятного направления в дизайне и представляет вниманию завораживающий интерьер в образе подводного мира. В интерпретации автора технологичные и комфортные детали футуризма искусно замаскированы под декоративные элементы украшения и насыщения атмосферы дома.

«Погружение » или авторские секреты планировки

Футуристическая квартира в Москве, Cтудия дизайна Станислава Орехова Cтудия дизайна Станислава Орехова Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Cтудия дизайна Станислава Орехова

Футуристическая квартира в Москве

Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова

Работа над проектом начиналась в условиях бетонной коробки, что позволило видоизменить и воссоздать в новом облике архитектуру помещения. Округленные дверные проемы, стены, асимметричные углы, характерные для футуризма, удачно вписались в нестандартную планировку открытого типа. Благодаря панорамным окнам с потрясающим видом на городской пейзаж, дизайнеры  максимально открыли пространство, сделали акцент на нестандартных решениях интерьера, а несущие конструкции функционально обыграли. Так, на несущей колонне гостиной расположился биокамин и телевизор, а на кухне в стену встроена бытовая техника.

Гипсовая река – элемент интерьера на грани творческой мысли и фантастики

Футуристическая квартира в Москве, Cтудия дизайна Станислава Орехова Cтудия дизайна Станислава Орехова Кухня в стиле модерн
Cтудия дизайна Станислава Орехова

Футуристическая квартира в Москве

Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова

Для воплощения целостного образа подводного мира на грани полета творческой мысли и фантастики, дизайнеры объединили все помещения геометрически сложной конструкцией из гипса. Эффектная гипсовая деталь олицетворяет собой реку, плавно перетекающую из одного помещения в другое. «Река» сталкивается на своем пути с арт – предметами декора, презентует в новом свете обыденные функциональные элементы жилого пространства –  сантехнику ванной, будуар спальни. Благодаря такому декоративному элементу, теряешь связь со временем – создается ощущение, что попал в подводный мир будущего, где пространством правят новые технологии, способные предугадывать мысли. Люстры-медузы меняют степень освещенности. В зависимости от времени суток, открытый огонь камина вспыхивает по одному щелчку. Одним только своим присутствием, аквариум-стена с живыми медузами гармонизирует ментальное и духовное, наполняя уверенным покоем эмоциональное состояние внутри тебя.

Футуристические идеи декорирования

Футуристическая квартира в Москве, Cтудия дизайна Станислава Орехова Cтудия дизайна Станислава Орехова Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Cтудия дизайна Станислава Орехова

Футуристическая квартира в Москве

Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова

У всех декоративных отделок стен и пола истинно футуристическое предназначение. Подражать «структурам будущего» призваны декоративная штукатурка, встроенные прямо в стену натуральные камни с подсветкой,  3D-панели в форме волн в гостиной и кабинете и напольные покрытия из оникса в сочетании с массивной доской. На восприятие главной идеи пространства – таинственного подводного мира – воображение наталкивает керамическая плитка в виде пчелиных сот. В качестве декора она использована в обрамлении переходов из одной зоны квартиры в другую.

Оникс

Футуристическая квартира в Москве, Cтудия дизайна Станислава Орехова Cтудия дизайна Станислава Орехова Ванная комната в стиле модерн
Cтудия дизайна Станислава Орехова

Футуристическая квартира в Москве

Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова

Повсеместное применение оникса отвечает за  идею бесконечной игры света. В зеркальных стенах сложного клиновидного пространства оникс создает удивительные оптические эффекты преломления солнечных лучей, а в  сотовой структуре плиточной отделки, увеличивает в геометрической прогрессии каждый отблеск многочисленных ламп.

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Правило цвета – Отсутствие цветовой палитры

Футуристическая квартира в Москве, Cтудия дизайна Станислава Орехова Cтудия дизайна Станислава Орехова Гостиная в стиле модерн
Cтудия дизайна Станислава Орехова

Футуристическая квартира в Москве

Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова

Вычурные формы и насыщенность деталями нивелирует цветовая гамма интерьера,а вернее ее отсутствие. Спокойные и естественные бежевые тона сочетаются с натуральными оттенками дерева и камня. Светлая гамма – фон для цветных акцентов сценарного освещения. За счет него задается и меняется цвет,яркость и уровень насыщенности отдельных элементов интерьера и уровень насыщенности светом,в целом. В жилых апартаментах собрана целая осветительная коллекция -акцентные светильники над рабочими поверхностями, и точечная подсветка, имитирующая звездное небо, сложный свет в многоуровневом потолке, гибкие светодиоды в стенах.

Светлая роль

Футуристическая квартира в Москве, Cтудия дизайна Станислава Орехова Cтудия дизайна Станислава Орехова Ванная комната в стиле модерн
Cтудия дизайна Станислава Орехова

Футуристическая квартира в Москве

Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова

В футуристическом стиле очень много света. Он принимает самые причудливые формы – подсветку можно встретить в стенах, нишах, потолке и даже на полу. Простые линии лишены всякой орнаментации. Скрытое освещение становится одной из главных идей интерьера. Все светильники  морской тематики – капли, медузы, загадочные рыбы и раковины  еще больше усиливают иллюзию  необычайно   красивого  подводного мира.

Гармония формы и содержания

Футуристическая квартира в Москве, Cтудия дизайна Станислава Орехова Cтудия дизайна Станислава Орехова Рабочий кабинет в стиле модерн
Cтудия дизайна Станислава Орехова

Футуристическая квартира в Москве

Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова

Каждый сантиметр  интерьерного пространства обыгран авторами проекта без ущерба функциональности. Во многом, этот эффект достигнут за счет изогнутых и асимметричных форм мебели, предметов  декора, и,конечно, благодаря смелому свободному характеру молодых и темпераментных владельцев жилых апартаментов в Алых Парусах.

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