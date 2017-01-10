Семейный дом, который полон волшебства!

Стильный дизайн, классические элементы и захватывающий интерьер – это лишь некоторые из вещей, свойственных этому дому. Удивительное сочетание лучших традиций и современного подхода гарантируют необычный вид и практичность здания. Предлагаем оценить работу британских архитекторов ROUNDHOUSE ARCHITECTURE LTD, которым удалось привнести в данный проект немного волшебства!
При первом взгляде на фасад этого дома большинство из нас подумает о его чрезмерной простоте. Да, это, безусловно, очень красиво, но где же современный дизайн, о котором шла речь? Оставляя фасад нетронутым, специалисты вводят нас в заблуждение, поэтому не спешите делать выводы. Осмотрев дом со всех сторон и внутри, вы оцените этот хитрый подход!
С обратной стороны дом выглядит немного иначе, правда? Он особенно красив, слегка присыпанный снегом, как на этом фото. Обратите внимание на пристройку слева, которая прекрасно дополняет общую концепцию здания и значительно расширяет его метраж. Черно-белая гамма всегда будет в тренде, поэтому можно не беспокоиться об изменении цвета фасада со временем. Особое настроение создает отделка некоторых стен грубым натуральным камнем.
Подойдя поближе к пристройке, можно увидеть огромные окна, которые не только обеспечивают максимальное проникновение солнечных лучей внутрь, но и позволяют наслаждаться замечательным видом на сад. Данная конструкция выглядит вполне гармонично и кажется, что она была здесь всегда. Давайте же поскорее заглянем внутрь дома!
Вау! Это совершенно не то, что мы ожидали увидеть на кухне, заходя в этот классический, на первый взгляд, дом, правда? Традиционный фасад и оконные рамы скрывали ультрасовременный интерьер. Стильные поверхности, модные цвета и фактуры, технологичные новинки техники – вот что ожидает хозяев на этой роскошной кухне. Деревянные элементы мастерски интегрированы в дизайн, что придает помещению особую индивидуальность.
А это фото отчетливо демонстрирует то, для чего сооружались огромные окна. Вы только взгляните, сколько света в комнате! Белые стены и потолки отлично сочетаются с древесиной, а футуристический камин добавляет контраста в интерьер. Можно только представить себе, как тепло и уютно будет в этой комнате каждому, кому посчастливится здесь побывать! Даже после того, как дизайнеры заполнят пространство мебелью и прочими вещами, простор и воздушность интерьера останется неизменной.
В ванной комнате также видим современные тенденции. Почти готическая черная плитка замечательно оттеняет шикарную ванную. Такой подход не выглядит слишком нарочитым или мрачным – он вполне соответствует характеру интерьера. Восхитительные узоры лишь подчеркивают элегантность и презентабельность этого волшебного дома.