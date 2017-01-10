Семейный дом, который полон волшебства!

А это фото отчетливо демонстрирует то, для чего сооружались огромные окна. Вы только взгляните, сколько света в комнате! Белые стены и потолки отлично сочетаются с древесиной, а футуристический камин добавляет контраста в интерьер. Можно только представить себе, как тепло и уютно будет в этой комнате каждому, кому посчастливится здесь побывать! Даже после того, как дизайнеры заполнят пространство мебелью и прочими вещами, простор и воздушность интерьера останется неизменной.