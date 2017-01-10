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Семейный дом, который полон волшебства!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Snowdrop Lodge, Beach Road, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Дома в классическом стиле
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Стильный дизайн, классические элементы и захватывающий интерьер – это лишь некоторые из вещей, свойственных этому дому. Удивительное сочетание лучших традиций и современного подхода гарантируют необычный вид и практичность здания. Предлагаем оценить работу британских архитекторов ROUNDHOUSE ARCHITECTURE LTD, которым удалось привнести в данный проект немного волшебства! 

Фасад здания

Snowdrop Lodge, Beach Road, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Дома в классическом стиле
Roundhouse Architecture Ltd

Snowdrop Lodge, Beach Road, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

При первом взгляде на фасад этого дома большинство из нас подумает о его чрезмерной простоте. Да, это, безусловно, очень красиво, но где же современный дизайн, о котором шла речь? Оставляя фасад нетронутым, специалисты вводят нас в заблуждение, поэтому не спешите делать выводы. Осмотрев дом со всех сторон и внутри, вы оцените этот хитрый подход!

Красота по всему периметру

Snowdrop Lodge, Beach Road, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Дома в классическом стиле
Roundhouse Architecture Ltd

Snowdrop Lodge, Beach Road, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

С обратной стороны дом выглядит немного иначе, правда?  Он особенно красив, слегка присыпанный снегом, как на этом фото. Обратите внимание на пристройку слева, которая прекрасно дополняет общую концепцию здания и значительно расширяет его метраж. Черно-белая гамма всегда будет в тренде, поэтому можно не беспокоиться об изменении цвета фасада со временем. Особое настроение создает отделка некоторых стен грубым натуральным камнем.

Огромные пропорции

Snowdrop Lodge, Beach Road, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Дома в классическом стиле
Roundhouse Architecture Ltd

Snowdrop Lodge, Beach Road, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

Подойдя поближе к пристройке, можно увидеть огромные окна, которые не только обеспечивают максимальное проникновение солнечных лучей внутрь, но и позволяют наслаждаться замечательным видом на сад. Данная конструкция выглядит вполне гармонично и кажется, что она была здесь всегда. Давайте же поскорее заглянем внутрь дома!

Современные детали

Snowdrop Lodge, Beach Road, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Кухня в классическом стиле
Roundhouse Architecture Ltd

Snowdrop Lodge, Beach Road, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

Вау! Это совершенно не то, что мы ожидали увидеть на кухне, заходя в этот классический, на первый взгляд, дом, правда? Традиционный фасад и оконные рамы скрывали ультрасовременный интерьер. Стильные поверхности, модные цвета и фактуры, технологичные новинки техники – вот что ожидает хозяев на этой роскошной кухне. Деревянные элементы мастерски интегрированы в дизайн, что придает помещению особую индивидуальность. 

Внутри

Snowdrop Lodge, Beach Road, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Окна и двери в стиле модерн
Roundhouse Architecture Ltd

Snowdrop Lodge, Beach Road, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

А это фото отчетливо демонстрирует то, для чего сооружались огромные окна. Вы только взгляните, сколько света в комнате! Белые стены и потолки отлично сочетаются с древесиной, а футуристический камин добавляет контраста в интерьер. Можно только представить себе, как тепло и уютно будет в этой комнате каждому, кому посчастливится здесь побывать! Даже после того, как дизайнеры заполнят пространство мебелью и прочими вещами, простор и воздушность интерьера останется неизменной. 

Отделка ванной

Snowdrop Lodge, Beach Road, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Ванная комнатаВанны и душевые
Roundhouse Architecture Ltd

Snowdrop Lodge, Beach Road, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

В ванной комнате также видим современные тенденции. Почти готическая черная плитка замечательно оттеняет шикарную ванную. Такой подход не выглядит слишком нарочитым или мрачным – он вполне соответствует характеру интерьера. Восхитительные узоры лишь подчеркивают элегантность и презентабельность этого волшебного дома.  

До и После: Ремонт старого бунгало

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