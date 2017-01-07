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Уютный семейный дом с современной обстановкой

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Modernisierung EFH Bühlweg, Windisch, 2006, 5 Architekten AG 5 Architekten AG Гостиная в стиле модерн
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Когда хозяева решаются на реконструкцию своего дома, они зачастую беспокоятся о том, что получится в результате. Действительно, это затратное и длительное мероприятие, поэтому доверять работы нужно только проверенным профессионалам. Мы хотим показать вам удивительный проект швейцарских архитекторов 5 Architekten AG, которым удалось реконструировать дом 1932 года постройки. Теперь он выглядит современно и красиво. Заинтригованы? Тогда читайте далее. 

Семейный дом в тихом районе

Modernisierung EFH Bühlweg, Windisch, 2006, 5 Architekten AG 5 Architekten AG Дома в стиле модерн
5 Architekten AG

5 Architekten AG
5 Architekten AG
5 Architekten AG

Дом, за который взялись архитекторы, был возведен еще в далеком 1932 году, как и все остальные здания в этом тихом жилом районе. Выглядел он довольно скромно, выделяясь только островерхой крышей. Были принято решение создать проект, который бы гармонично сочетал в себе современные и винтажные нотки.

Открытая гостиная и кухня

Modernisierung EFH Bühlweg, Windisch, 2006, 5 Architekten AG 5 Architekten AG Кухня в стиле модерн
5 Architekten AG

5 Architekten AG
5 Architekten AG
5 Architekten AG

В то время, как фасад и внешний вид оригинального дома оставался относительно нетронутым, архитекторы развернули буйную деятельность внутри здания. После ремонта хозяева смогли насладиться новой кухней и гостиной, которые делили между собой открытое пространство. Благодаря большому количеству шкафчиков для хранения, удалось создать достаточно места для кухонной утвари и освободить интерьер от нее.

Гостиная с высокими потолками

Modernisierung EFH Bühlweg, Windisch, 2006, 5 Architekten AG 5 Architekten AG Гостиная в стиле модерн
5 Architekten AG

5 Architekten AG
5 Architekten AG
5 Architekten AG

Обратите внимание на стилистику гостиной комнаты. Огромные стеклянные фасады обеспечат в каждом сезоне приятную атмосферу внутри – вид на сад является идеальным основанием для расслабления в вашем собственном доме. Здесь дизайнеры интерьера мастерски соединили современную мебель с некоторыми винтажными элементами.

Ванная комната

Modernisierung EFH Bühlweg, Windisch, 2006, 5 Architekten AG 5 Architekten AG Ванная комната в стиле модерн
5 Architekten AG

5 Architekten AG
5 Architekten AG
5 Architekten AG

На втором этаже обновленного дома расположилась просторная ванная комната. Она состоит из душа, непосредственно ванной и большого окна, которое в дневное время послужит источником дополнительного естественного освещения в комнате. 

Коридор

Modernisierung EFH Bühlweg, Windisch, 2006, 5 Architekten AG 5 Architekten AG Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
5 Architekten AG

5 Architekten AG
5 Architekten AG
5 Architekten AG

В целом можно утверждать, что реконструкция старого семейного дома удалась архитекторам на славу! Хозяева остались довольны результатом, а это – самое важное. Они теперь имеют гораздо больше пространства, красивую обстановку вокруг, современное оборудование и непревзойденный вид на природу. 

Дом мечты в стиле модерн

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