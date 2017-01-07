Уютный семейный дом с современной обстановкой

Когда хозяева решаются на реконструкцию своего дома, они зачастую беспокоятся о том, что получится в результате. Действительно, это затратное и длительное мероприятие, поэтому доверять работы нужно только проверенным профессионалам. Мы хотим показать вам удивительный проект швейцарских архитекторов 5 Architekten AG, которым удалось реконструировать дом 1932 года постройки. Теперь он выглядит современно и красиво. Заинтригованы? Тогда читайте далее.