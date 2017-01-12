Превращение садового участка в стильную террасу

После укладки каменного фундамента сверху были добавлены деревянные балки, на которых и будет терраса. И здесь мы видим, что стальная пергола и крыша уже введены в действие.

Обратите внимание на то, что дверь гаража в дальнем левом углу также получила современный вид. Это пространство уже выглядит гораздо лучше, не так ли?