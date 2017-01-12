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Превращение садового участка в стильную террасу

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Taras kompozytowy Rehau. Realizacja w Bolesławcu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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Владельцы одного дома имели возле него не использующийся участок, который нуждался в обновлении. Его состояние явно было запущенным, но профессионалы рассмотрели в нем перспективу и было решено создать террасу с деревянным напольным покрытием, затененной беседкой, современными предметами мебели. Давайте посмотрим на этот шаг за шагом…

1. Грязно и запущенно

Taras kompozytowy Rehau. Realizacja w Bolesławcu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Вид здесь непривлекательный, беспорядочный. Но зато есть большая площадь, которая хорошо послужит владельцам этого замечательного дома.

2. Каркас

Taras kompozytowy Rehau. Realizacja w Bolesławcu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

После укладки каменного фундамента сверху были добавлены деревянные балки, на которых и будет терраса. И здесь мы видим, что стальная пергола и крыша уже введены в действие. 

Обратите внимание на то, что дверь гаража в дальнем левом углу также получила современный вид. Это пространство уже выглядит гораздо лучше, не так ли?

3. Заполнение

Taras kompozytowy Rehau. Realizacja w Bolesławcu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Одна за другой добавляются деревянные балки, создающие примерные черты будущей террасы. Хорошо смотрятся серые оттенки, темные металлические балки и белая поверхность стен.

4. Штрихи

Taras kompozytowy Rehau. Realizacja w Bolesławcu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Напольное покрытие готово, теперь красуется открытый и просторный вид. Немного остаточный каменный фундамент виднеется внизу, но это просто нужно аккуратно в дальнейшем заделать.

5. Стильные результаты

Taras kompozytowy Rehau. Realizacja w Bolesławcu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Если немного расчистить участок, добавить мебели и декора, тогда появится стильная новая терраса, которая выглядит так приветливо. Остальная часть сада также нуждается в преобразовании, в растительности. Тогда этот сад будет просто шикарен.

Небольшой дом, полный комфортных деталей

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