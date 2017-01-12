Превращение садового участка в стильную террасу

Владельцы одного дома имели возле него не использующийся участок, который нуждался в обновлении. Его состояние явно было запущенным, но профессионалы рассмотрели в нем перспективу и было решено создать террасу с деревянным напольным покрытием, затененной беседкой, современными предметами мебели. Давайте посмотрим на этот шаг за шагом…
Вид здесь непривлекательный, беспорядочный. Но зато есть большая площадь, которая хорошо послужит владельцам этого замечательного дома.
После укладки каменного фундамента сверху были добавлены деревянные балки, на которых и будет терраса. И здесь мы видим, что стальная пергола и крыша уже введены в действие.
Обратите внимание на то, что дверь гаража в дальнем левом углу также получила современный вид. Это пространство уже выглядит гораздо лучше, не так ли?
Одна за другой добавляются деревянные балки, создающие примерные черты будущей террасы. Хорошо смотрятся серые оттенки, темные металлические балки и белая поверхность стен.
Напольное покрытие готово, теперь красуется открытый и просторный вид. Немного остаточный каменный фундамент виднеется внизу, но это просто нужно аккуратно в дальнейшем заделать.
Если немного расчистить участок, добавить мебели и декора, тогда появится стильная новая терраса, которая выглядит так приветливо. Остальная часть сада также нуждается в преобразовании, в растительности. Тогда этот сад будет просто шикарен.