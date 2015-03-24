Современная элегантность частных апартаментов Москвы

Интерьер частных апартаментов в Москве – современная элегантность с элементами ар-деко, в духе последних новинок выставки Maison de Object 2015 во Франции. В атмосфере апартаментов, автор проекта – Вероника Судникова, интерпретировала ностальгические образы элегантности в респектабельность реальных дней.
Никакой роскоши на показ. Прямоугольные «квартеты» –мягкой мебели, столов, стульев и тумб в гостиной. Квадратные «трио» нарочито высоких комодов, зеркал в рамах и настольных ламп. Элегантное интерьерное насыщение автор проекта соединила с декоративными предметами ар-деко . Такой дизайнерский ход вдохнул в стиль
50- х новую жизнь.
Уроки 50-х-вдохновение интерьерами Maison de Object, 2015
Стиль 1950-х : время оптимизма и время перемен. В интерьерном дизайне при этом никакой роскоши, никакого буйства красок и разнообразия форм. Вместо них
— закругленные углы, еще не осмеливающиеся стать круглыми. Скромные буфеты с раздвижными
дверцами и плательные шкафы. Подражание стилю 1950-х -
главная тенденция выставки Maison &
Objet 2015.
Изобретательная бедность пост военного пространства, воспринимается
как особый стиль. Его скромность и естественность пришлась нашему времени ко двору. Однако, ни в коем случае не надо воспринимать сегодняшние
новинки как ретро. Ни о каких повторах и об «антиквариате» речь не идет. Все
предметы сделаны с учетом современных требований – к качеству, функционалу и к стилю. Каждый элемент интерьера в московских частных апартаментах Вероники Судниковой – именно такой. Переосмысленная эстетика
того времени в исходных
обстоятельствах сегодняшнего дня, искусно оформлена в декоративные элементы ар-деко.
В 115 квадратных метрах квартиры в уютном тихом центре Москвы много света и воздуха. В гармонии визуальных впечатлений предметная геометрия 50-х: лампы, люстры, текстиль, много текстиля . Безукоризненная подборка цветовой палитры тканей – бежевого, серого, шоколадного, коричнево-рыжего переплетена с элегантностью фактур – льна, шерсти, бархата , комбинированных тканей с элементами плюша, вышивки и аппликаций. Все текстильное оформление интерьерного проекта : портьеры, обивка мебели, текстиль для спальни, декоративные подушки и пледы– сложная схема скромного уюта и нарядного оформления.
В интерьере много предметов декорирования утонченного вкуса. Оптический эффект их бесконечного множества достигнут благодаря приему « зеркального насыщения», а в каких-то зонах «перенасыщения» пространства фальцетными зеркалами.
Люстры в интерьере этих апартаментов – функциональные источники света, «носители» атмосферы, декоративные элементы, отвечающие за элегантность и аристократичную скромность в духе эпохи 50-х годов.
новой интеллигенции
Мягкий интерьер наделен чувственностью и изобретательностью здравого смыла,одновременно. Скромные силуэты мебельных форм и архитектурных линий пространства гармонично соседствуют с капризными, характерными предметами ар-деко. Интерьерный проект Вероники Судниковой -идея формата жизни для
новой интеллигенции.