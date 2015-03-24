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Современная элегантность частных апартаментов Москвы

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Интерьер частных апартаментов в Москве – современная элегантность с элементами ар-деко, в духе последних  новинок выставки Maison de Object 2015 во Франции.  В атмосфере апартаментов, автор проекта – Вероника Судникова, интерпретировала  ностальгические образы элегантности в респектабельность реальных дней.

Форма элегантности

homify ГостинаяАксессуары и декорации
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Никакой роскоши на показ. Прямоугольные «квартеты» –мягкой мебели, столов, стульев и тумб в гостиной. Квадратные «трио»  нарочито высоких комодов, зеркал в рамах и настольных ламп. Элегантное интерьерное насыщение автор проекта соединила с  декоративными  предметами  ар-деко . Такой дизайнерский ход  вдохнул  в стиль 50- х новую жизнь.

Уроки 50-х -вдохновение интерьерами Maison de Object, 2015

homify Гостиные в эклектичном стиле
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Стиль 1950-х : время оптимизма и время перемен. В интерьерном дизайне при этом никакой роскоши, никакого буйства красок и разнообразия форм. Вместо них — закругленные углы, еще не осмеливающиеся стать круглыми. Скромные буфеты с раздвижными дверцами и плательные шкафы. Подражание стилю 1950-х - главная тенденция  выставки Maison & Objet 2015. Изобретательная бедность пост военного пространства, воспринимается как особый стиль.  Его скромность и естественность пришлась нашему времени  ко двору. Однако, ни в коем случае не надо воспринимать сегодняшние новинки как ретро. Ни о каких повторах и об  «антиквариате» речь не идет. Все предметы сделаны с учетом современных требований –  к качеству, функционалу  и к стилю. Каждый элемент интерьера  в московских частных апартаментах  Вероники Судниковой –  именно такой. Переосмысленная эстетика того времени в исходных обстоятельствах сегодняшнего дня,  искусно  оформлена в декоративные элементы   ар-деко. 

«Шито на заказ» или элемент ар-деко № 1

homify ГостинаяАксессуары и декорации
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 В 115 квадратных метрах квартиры в уютном тихом центре Москвы много света и воздуха. В гармонии визуальных впечатлений  предметная геометрия  50-х: лампы, люстры, текстиль, много текстиля . Безукоризненная подборка цветовой палитры тканей – бежевого, серого, шоколадного, коричнево-рыжего переплетена с элегантностью фактур  – льна, шерсти, бархата , комбинированных тканей с элементами плюша, вышивки и аппликаций. Все текстильное оформление интерьерного проекта  : портьеры, обивка мебели, текстиль для спальни, декоративные подушки и пледы– сложная схема скромного  уюта и  нарядного оформления.

«Зазеркалье» или элемент ар-деко №2.

homify ГостинаяАксессуары и декорации
homify

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homify
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В  интерьере много  предметов декорирования утонченного вкуса.  Оптический эффект их бесконечного множества  достигнут благодаря приему « зеркального насыщения», а в каких-то зонах «перенасыщения» пространства фальцетными зеркалами.

В свете будущего или элемент ар-деко №3

homify ГостинаяАксессуары и декорации
homify

homify
homify
homify

Люстры в интерьере этих апартаментов –  функциональные источники света,  «носители» атмосферы,  декоративные элементы, отвечающие за элегантность и аристократичную скромность в духе эпохи 50-х годов.

Формат жизни для новой интеллигенции

homify Столовая комната в эклектичном стиле
homify

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homify

Мягкий интерьер наделен чувственностью и  изобретательностью здравого смыла,одновременно. Скромные силуэты мебельных форм и архитектурных линий пространства гармонично соседствуют  с капризными, характерными предметами ар-деко. Интерьерный проект Вероники Судниковой -идея  формата  жизни для новой интеллигенции.

Кушетки для дома - сиеста в четырех стенах
Какие ассоциации вызывает интерьерное пространство- тренд выставки Maison de Object в 2015 году?

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