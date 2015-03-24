Современная элегантность частных апартаментов Москвы

Стиль 1950-х : время оптимизма и время перемен. В интерьерном дизайне при этом никакой роскоши, никакого буйства красок и разнообразия форм. Вместо них — закругленные углы, еще не осмеливающиеся стать круглыми. Скромные буфеты с раздвижными дверцами и плательные шкафы. Подражание стилю 1950-х - главная тенденция выставки Maison & Objet 2015. Изобретательная бедность пост военного пространства, воспринимается как особый стиль. Его скромность и естественность пришлась нашему времени ко двору. Однако, ни в коем случае не надо воспринимать сегодняшние новинки как ретро. Ни о каких повторах и об «антиквариате» речь не идет. Все предметы сделаны с учетом современных требований – к качеству, функционалу и к стилю. Каждый элемент интерьера в московских частных апартаментах Вероники Судниковой – именно такой. Переосмысленная эстетика того времени в исходных обстоятельствах сегодняшнего дня, искусно оформлена в декоративные элементы ар-деко.