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Чудесная квартира 50м2 в Париже

Перла Вереника Перла Вереника
PROJET CRIMEE, architectes intérieurs: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design Кухня в стиле модерн Белый
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Сегодня мы приглашаем вас в Париж, где вы сможете познакомится с новым проектом – небольшая квартира на площади всего 50м2, расположенная в здании выполненном в старинном стиле. Владельцы же квартиры – молодая пара, которые хотели сделать интерьер светлый, наполненный индивидуальностью и теплом. 

Исходная планировка квартиры блокировала большое количество солнечного света, что еще более усложнялось необычной формой архитектуры дома. Команда экспертов смогла обыграть все эти особенности объекта, они сократили размеры коридора, упростили его планировку и взяли за основу белую гамму интерьера. 

Уютный декор

PROJET CRIMEE, architectes intérieurs: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design Кухня в стиле модерн Белый
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Жизненное пространство в этой квартире было полностью реорганизовано и архитекторы создали с ноля конфигурацию гостиной и кухни.  Есть несколько разделителей, но это не основательные стены, и низкие столы и тумбы, что дает возможность солнечному свету проникать в каждый уголок пространства. Нейтральная гамма интерьера, белые цвета стен и шкафов прекрасно дополнены деревянной отделкой полка и яркими, теплыми элементами декора. 

Кухня в скандинавском стиле

PROJET CRIMEE, architectes intérieurs: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design Кухня в стиле модерн Белый
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Маленькая кухня выполнена в  скандинавском стиле: лаконичные белые поверхности, геометрические узоры , скромность и нордическая сдержанность. Дверцы кухонных шкафов без ручек, продуманная планировка – все это делает пространство более просторным и позволяет разместить все нужное оборудование: плиту, духовой шкаф, вытяжку.

Многофукциональная мебель

PROJET CRIMEE, architectes intérieurs: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design Кухня в стиле модерн Белый
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Заказчики хотели использовать кухонный остров и как обеденный стол, поэтому было решено применять модульную мебель. Барная стойка кухонного острова может быть увеличена и помесит большое количество гостей. Тумба под телевизор – на колесиках и ее можно легко перемещать в нужное место. 

Уютная зона для отдыха

PROJET CRIMEE, architectes intérieurs: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design Гостиная в стиле модерн Серый
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Объединяя кухню и гостиную в единое жилое пространство, удалось сохранить уютные уголки и простор, ощущение домашнего тепла. Здесь, в углу комнаты, возле двери в другие комнаты, мы можем видеть небольшой, но очень комфортабельный диванчик, книжные полки и стол. Все оформлено элегантно и лаконично, встроенные полки не занимают лишнего места.

Точный подбор мебели

PROJET CRIMEE, architectes intérieurs: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево Белый
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Мебель для этой квартиры дизайнеры подбирали особо тщательно, чтобы использовать небольшое пространство с максимальной пользой. Диван, простой с виду, может раскладываться и использоваться как дополнительная кровать, узкая и длинная тумба вдоль стены компакта, но образует большое пространство для хранения. 

Компактный коридор

PROJET CRIMEE, architectes intérieurs: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design Ванная комната в стиле модерн Дерево Синий
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Архитекторы данного проекта уменьшили размер коридора и сделали его планировку детально выверенной, используя освободившееся пространство для комфортного интерьера ванной комнаты.

Светлая ванная комната

PROJET CRIMEE, architectes intérieurs: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design Ванная комната в стиле модерн Дерево Синий
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Интерьер ванной комнаты продолжает тему скандинавского стиля: натуральная светлая древесина, сдержанная цветовая гамма, геометрический рисунок.

До и После: 6 кухонь мечты из ничего!

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