Чудесная квартира 50м2 в Париже

Сегодня мы приглашаем вас в Париж, где вы сможете познакомится с новым проектом – небольшая квартира на площади всего 50м2, расположенная в здании выполненном в старинном стиле. Владельцы же квартиры – молодая пара, которые хотели сделать интерьер светлый, наполненный индивидуальностью и теплом.

Исходная планировка квартиры блокировала большое количество солнечного света, что еще более усложнялось необычной формой архитектуры дома. Команда экспертов смогла обыграть все эти особенности объекта, они сократили размеры коридора, упростили его планировку и взяли за основу белую гамму интерьера.