Чудесная квартира 50м2 в Париже

Сегодня мы приглашаем вас в Париж, где вы сможете познакомится с новым проектом – небольшая квартира на площади всего 50м2, расположенная в здании выполненном в старинном стиле. Владельцы же квартиры – молодая пара, которые хотели сделать интерьер светлый, наполненный индивидуальностью и теплом.
Исходная планировка квартиры блокировала большое количество солнечного света, что еще более усложнялось необычной формой архитектуры дома. Команда экспертов смогла обыграть все эти особенности объекта, они сократили размеры коридора, упростили его планировку и взяли за основу белую гамму интерьера.
Жизненное пространство в этой квартире было полностью реорганизовано и архитекторы создали с ноля конфигурацию гостиной и кухни. Есть несколько разделителей, но это не основательные стены, и низкие столы и тумбы, что дает возможность солнечному свету проникать в каждый уголок пространства. Нейтральная гамма интерьера, белые цвета стен и шкафов прекрасно дополнены деревянной отделкой полка и яркими, теплыми элементами декора.
Маленькая кухня выполнена в скандинавском стиле: лаконичные белые поверхности, геометрические узоры , скромность и нордическая сдержанность. Дверцы кухонных шкафов без ручек, продуманная планировка – все это делает пространство более просторным и позволяет разместить все нужное оборудование: плиту, духовой шкаф, вытяжку.
Заказчики хотели использовать кухонный остров и как обеденный стол, поэтому было решено применять модульную мебель. Барная стойка кухонного острова может быть увеличена и помесит большое количество гостей. Тумба под телевизор – на колесиках и ее можно легко перемещать в нужное место.
Объединяя кухню и гостиную в единое жилое пространство, удалось сохранить уютные уголки и простор, ощущение домашнего тепла. Здесь, в углу комнаты, возле двери в другие комнаты, мы можем видеть небольшой, но очень комфортабельный диванчик, книжные полки и стол. Все оформлено элегантно и лаконично, встроенные полки не занимают лишнего места.
Мебель для этой квартиры дизайнеры подбирали особо тщательно, чтобы использовать небольшое пространство с максимальной пользой. Диван, простой с виду, может раскладываться и использоваться как дополнительная кровать, узкая и длинная тумба вдоль стены компакта, но образует большое пространство для хранения.
Архитекторы данного проекта уменьшили размер коридора и сделали его планировку детально выверенной, используя освободившееся пространство для комфортного интерьера ванной комнаты.
Интерьер ванной комнаты продолжает тему скандинавского стиля: натуральная светлая древесина, сдержанная цветовая гамма, геометрический рисунок.