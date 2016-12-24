Концептуальный дом с американским акцентом

Сегодня вниманию читателей homify мы представляем абсолютно эксклюзивный проект загородного дома Cottage Concept. При всем своем современном виде он идеально вписан в ландшафт и представляет собой очень удобное и уютное место для жизни.

Проект был выполнен компанией ZIKZAK из Киева, которая любезно предоставила нам возможность написать об их проекте.