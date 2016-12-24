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Концептуальный дом с американским акцентом

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Cottage Concept, Zikzak Zikzak Загородные дома
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Сегодня вниманию читателей homify мы представляем абсолютно эксклюзивный проект загородного дома Cottage Concept. При всем своем современном виде он идеально вписан в ландшафт и представляет собой очень удобное и уютное место для жизни.

Проект был выполнен компанией ZIKZAK из Киева, которая любезно предоставила нам возможность написать об их проекте.

Самодостаточный и комфортный

Cottage Concept, Zikzak Zikzak Загородные дома
Zikzak

Cottage Concept

Zikzak
Zikzak
Zikzak

В этом проекте сочетаются американская практичность и европейская любовь к искусству. Его основой стал эко-стиль со спокойной цветовой гаммой и натуральными отделочными материалами. В действительности именно они подчеркивают основные характерные черты органического направления, среди которых самодостаточность, целостность, сегментированность, естественность и простота.

Сильный характер

Cottage Concept, Zikzak Zikzak Загородные дома
Zikzak

Cottage Concept

Zikzak
Zikzak
Zikzak

Строгая симметрия и натуральные материалы, на которых и основан дизайн экстерьера этого дома, вдохновлен американской архитектурой в стиле прерий. Кажется, что в декор фасада органично вплетены мотивы интеллектуального ретро и винтажного гламура, отражающие образ жизни, предпочтения и характер заказчиков. В целом проект кажется особенно сбалансированным и аккуратным.

Американский колорит

Cottage Concept, Zikzak Zikzak Загородные дома
Zikzak

Cottage Concept

Zikzak
Zikzak
Zikzak

Постройки такого плана всегда основательны и безупречны в плане эргономики, удобства и красоты. Благодаря использованию теплых оттенков и натуральных материалов, где кирпичу отведено особое место, экстерьер выглядит очень уютным. Действительно, здесь можно напрочь забыть обо всем на свете.

Природа вокруг

Cottage Concept, Zikzak Zikzak Загородные дома
Zikzak

Cottage Concept

Zikzak
Zikzak
Zikzak

Панорамные окна от пола до потолка на первом этаже делают дом идеальным с точки зрения близости к природе. Из них открывается прекрасный вид на террасу и бассейн. К слову, первая выполняет функцию своеобразного «моста» между пространством дома и сада, помогая стереть границы между внутренним убранством и внешним. Мы также хотели бы обратить внимание читателей на световой сценарий, который подчеркивает дружественную атмосферу, царящую на участке. 

Единственный и неповторимый

Cottage Concept, Zikzak Zikzak Загородные дома
Zikzak

Cottage Concept

Zikzak
Zikzak
Zikzak

Обладающий возможностью персонализации, этот дом является гордостью своего разработчика. Глубинные традиции американского стиля и современные представления о том, как должно выглядеть настоящее семейное поместье, побудили архитекторов на создание жилья, в котором все объединено общим настроением. Здесь все решения не спорят друг с другом, постройка выглядит очень естественно.

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