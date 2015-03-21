До и После: Переделка старого дома

Сегодня мы представляем вашему вниманию интересный проект по переделке старого дома в современной жилище со всеми удобствами. Здание было построено в конце XVIII века, когда-то в нем располагался завод по производству небольших мельниц, позднее его переоборудовали в небольшую гостиницу с рестораном. Несколько десятилетий назад отель начал терять своих постояльцев и закрылся. Несмотря на то, что зданию было присвоено почетное здание памятника архитектуры, оно продолжало пустовать.
Неизвестно, какая участь была уготована этой постройке, если бы ее не заметила архтектор Аниа Теде (Anja Thede), которой удалось модернизировать фасад и внутреннее пространство дома, сохранив при этом его историческую ценность и колорит.
Реконструкция и ремонт дома были условно разделены на два этапа. Сначала архитекторы взялись за переделку крыши дома и прилегающих к нему построек. Затем пришел черед капитального ремонта всех комнат дома, состояние которых хоть и не было аварийным, однако вряд ли понравилось бы новым жильцам.
В стенах этого дома уже давно не проводился капитальный ремонт, о чем свидетельствуют обшарпанные стены, пятна влаги на белых обоях и старомодный желтый цвет оконных рам. Интерьер этого дома срочно нуждается в модернизации.
Сзади дом похож на заброшенный старый участок. Узкая веранда не располагает к уютным посиделкам за чашкой чая. Более того, старая крыша из шифера кажется в любой момент может треснуть
Надо отдать должное, что для своего почтенного возраста дом сохранился в наилучшем виде. Впрочем, судя по дизайну окон, где-то в 70-е годы он проходил через капитальный ремонт, но с того момента в нем вряд ли что-то менялось.
Сегодня в этом доме проживают представители четырех поколений. Ания Теде учла потребности большой и дружной семьи и сделала все возможное, чтобы новым хозяевам бывшей фабрики было уютно и комфортно. На первом этаже дома находится частный офис одного из членов семьи, на втором – огромная гостиная, а мансардный этаж, как всегда, был отдан под уютные спальные комнаты.
Архитекторы, работавшие над проектом, постарались сохранить в стенах дома что-то от старины, некий особый неповторимый шарм, который невозможно увидеть, но можно почувствовать, глядя на вековые стены и огромные окна, ставшие немыми свидетелями жизни многих поколений. Минималистичный дизайн оживило неожиданное цветовое решение – одна из стен над кроватью была покрашена в ярко-розовый цвет.
О том, что здесь когда-то был завод напоминают части старых станков, выполняющих в современном интерьере декоративную функцию. К гостиной открытого плана примыкает терраса, с который открывается потрясающий вид на живописный природный ландшафт.
Проживающие в этой комнате дети наверняка очень рады выпавшему им счастью засыпать и просыпаться не в стандартной городской квартире, а в доме с огромными окнами и скошенными стенами. Играть в такой детской – сплошное удовольствие!
В оформлении ванной комнаты была использована сходная цветовая структура – натуральный цвет кирпичной кладки чередуется с белым и темно-зеленым цветом стен. Современные душ и ванная разделены прозрачной стеклянной перегородкой. В целом, от этого помещения веет свежестью и какой-то неуловимой легкостью, которую не часто встретишь в помещениях зданий, признанных памятниками архитектуры.