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До и После: Переделка старого дома

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
kulturdenkmal waldmühle, anja thede architektur und kommunikation im raum anja thede architektur und kommunikation im raum
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Сегодня мы представляем вашему вниманию интересный проект по переделке  старого дома в современной жилище со всеми удобствами. Здание было построено в конце XVIII века, когда-то в нем располагался завод по производству небольших мельниц, позднее его переоборудовали в небольшую гостиницу с рестораном. Несколько десятилетий назад отель начал терять своих постояльцев и закрылся. Несмотря на то, что зданию было присвоено почетное здание памятника архитектуры, оно продолжало пустовать. 

Неизвестно, какая участь была уготована этой постройке, если бы ее не заметила архтектор Аниа Теде (Anja Thede), которой удалось модернизировать фасад и внутреннее пространство дома, сохранив при этом его историческую ценность и колорит.

Начало проекта

kulturdenkmal waldmühle, anja thede architektur und kommunikation im raum anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum

anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum

Реконструкция и ремонт дома были условно разделены на два этапа. Сначала архитекторы взялись за переделку крыши дома и прилегающих к нему построек. Затем пришел черед капитального ремонта всех комнат дома, состояние которых хоть и не было аварийным, однако вряд ли понравилось бы новым жильцам.

До: Внутреннее пространство

kulturdenkmal waldmühle, anja thede architektur und kommunikation im raum anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum

anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum

В стенах этого дома уже давно не проводился капитальный ремонт, о чем свидетельствуют обшарпанные стены, пятна влаги на белых обоях и старомодный желтый цвет оконных рам. Интерьер этого дома срочно нуждается в модернизации.

До: Задний фасад

kulturdenkmal waldmühle, anja thede architektur und kommunikation im raum anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum

anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum

Сзади дом похож на заброшенный старый участок. Узкая веранда не располагает к уютным посиделкам за чашкой чая. Более того, старая крыша из шифера кажется в любой момент может треснуть

До: Фасад спереди

kulturdenkmal waldmühle, anja thede architektur und kommunikation im raum anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum

anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum

Надо отдать должное, что для своего почтенного возраста дом сохранился в наилучшем виде. Впрочем, судя по дизайну окон, где-то в 70-е годы он проходил через капитальный ремонт, но с того момента в нем вряд ли что-то менялось.

После: Новая жизнь бывшего завода

kulturdenkmal waldmühle, anja thede architektur und kommunikation im raum anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum

anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum

Сегодня в этом доме проживают представители четырех поколений. Ания Теде учла потребности большой и дружной семьи и сделала все возможное, чтобы новым хозяевам бывшей фабрики было уютно и комфортно. На первом этаже дома находится частный офис одного из членов семьи, на втором – огромная гостиная, а мансардный этаж, как всегда, был отдан под уютные спальные комнаты.

После: Спальная комната

kulturdenkmal waldmühle, anja thede architektur und kommunikation im raum anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum

anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum

Архитекторы, работавшие над проектом, постарались сохранить в стенах дома что-то от старины, некий особый неповторимый шарм, который невозможно увидеть, но можно  почувствовать, глядя на вековые стены и огромные окна, ставшие немыми свидетелями жизни многих  поколений. Минималистичный дизайн оживило неожиданное цветовое решение – одна из стен над кроватью была покрашена в ярко-розовый цвет.

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После: Гостиная

kulturdenkmal waldmühle, anja thede architektur und kommunikation im raum anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum

anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum

О том, что здесь когда-то был завод напоминают части старых станков, выполняющих в современном интерьере декоративную функцию. К гостиной открытого плана примыкает терраса, с который открывается потрясающий вид на живописный природный ландшафт.

После: Детская

kulturdenkmal waldmühle, anja thede architektur und kommunikation im raum anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum

anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum

Проживающие в этой комнате дети наверняка очень рады выпавшему им счастью засыпать и просыпаться не в стандартной городской квартире, а в доме с огромными окнами и скошенными стенами. Играть в такой детской – сплошное удовольствие!

После: Ванная комната

kulturdenkmal waldmühle, anja thede architektur und kommunikation im raum anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum

anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum
anja thede architektur und kommunikation im raum

В оформлении ванной комнаты была использована сходная цветовая структура – натуральный цвет кирпичной кладки чередуется с белым и темно-зеленым цветом стен. Современные душ и ванная разделены прозрачной стеклянной перегородкой. В целом, от этого помещения веет свежестью и какой-то неуловимой легкостью, которую не часто встретишь в помещениях зданий, признанных памятниками архитектуры.

Воздушный интерьер для молодой семьи

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