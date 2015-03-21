До и После: Переделка старого дома

Сегодня мы представляем вашему вниманию интересный проект по переделке старого дома в современной жилище со всеми удобствами. Здание было построено в конце XVIII века, когда-то в нем располагался завод по производству небольших мельниц, позднее его переоборудовали в небольшую гостиницу с рестораном. Несколько десятилетий назад отель начал терять своих постояльцев и закрылся. Несмотря на то, что зданию было присвоено почетное здание памятника архитектуры, оно продолжало пустовать.

Неизвестно, какая участь была уготована этой постройке, если бы ее не заметила архтектор Аниа Теде (Anja Thede), которой удалось модернизировать фасад и внутреннее пространство дома, сохранив при этом его историческую ценность и колорит.