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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Сад в скандинавском стиле
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Рубрика Лучшие проекты недели – это краткий дайджест статей, вызвавших наибольший читательский интерес. Наша жизнь полна забот. За один день нужно успеть сделать столько разных дел, что на увлечения порой просто не хватает времени. Если за прошедшие семь дней вы так и не нашли свободной минутки, чтобы заглянуть на страницы homify, не поленитесь прочесть традиционную воскресную подборку лучших проектов недели.

1. Декор в спальных комнатах

LORA BERGIY "daughter room", 3D_DESIGNER_ALLA 3D_DESIGNER_ALLA Спальня в эклектичном стиле
3D_DESIGNER_ALLA

LORA BERGIY daughter room

3D_DESIGNER_ALLA
3D_DESIGNER_ALLA
3D_DESIGNER_ALLA

В идеале интерьер спальни должен быть абсолютно бескомпромиссным. В этой комнате не место предметам, напоминающим о работе. Здесь принято отдыхать, расслабляться, отвлекаться от повседневных забот. Спальная комната – это ваше маленькое королевство, в котором все, от проработки стилистического решения до декоративного оформления, должно соответствовать вашему и только вашему вкусу. 

В этой Книге идей мы предлагаем вашему вниманию 7 спальных комнат – 7 различных вариантов декора . Какой из них больше всего понравился вам?

2. Компактная квартира на набережной Москва-реки

DEEP HOUSE, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Гостиная в стиле модерн
Max Kasymov Interior/Design

DEEP HOUSE

Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design

Заказчицей проекта по редизайну квартиры  выступила деловая женщина, пожелавшая иметь современный и стильный интерьер, в котором есть все необходимое для комфортной жизни. Общая площадь квартиры 34 м², Несмотря на свои компактные размеры, квартира  совершенно не страдает от типичных комплексов– стесненности или перегруженности деталями. При этом в ней есть все что нужно и даже больше: уют, функциональность, стиль и пара дизайнерских находок. Подробный разбор интерьера квартиры на набережной Москва-реки можно прочесть в этой статье.

3. Идеи дизайна для садового участка

Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Сад в скандинавском стиле
COUTURE INTERIORS

Загородный дом в скандинавском стиле

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

Наконец-то долгая зима подошла к концу, а значит все ближе тот день, когда счастливые обладатели садовых участков увидят свои владения утопающими в цветах и зелени. Выходные, проведенные за городом, – лучший способ расслабиться,  зарядиться бодростью и хорошим настроением на неделю вперед. Однако не стоит забывать, что прекрасный сад требует к себе бережного и заботливого отношения – его нужно облагораживать и украшать. В этой статье мы познакомим вас с несколькими идеями по созданию ландшафтного дизайна на садовом участке.

4. Квартира-студия для холостяка

Квартира-студия для холостяка "Серый туман", ECOForma ECOForma Гостиная в стиле минимализм
ECOForma

Квартира-студия для холостяка Серый туман

ECOForma
ECOForma
ECOForma

Квартира-студия и квартира для холостяка частенько обозначают одно и то же. Компактная квартира площадью 25-40 м², на которых объединены спальня, столовая, кухня и небольшой ванный блок. Все вместе вписывается в плане в прямоугольник, квадрат или латинскую L, с нишей для спальни или обеденной зоны. Рассмотреть интерьер квартиры с по-мужски сдержанным дизайном можно в посвященной ему Книге идей.

5. 6 оттенков красного цвета в интерьере

Остров Фантазий, МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн

Остров Фантазий

МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн
МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн
МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн

Красный – это тот цвет, равнодушных к которому не бывает.  Его партии в интерьере всегда сольные. В каком бы оттенке и варианте декорирования красный бы не предстал – в настенных или напольных покрытиях, в стеклянных элементах , в текстильном оформлении, мебельных атрибутах или в предметах декора – он неизменно притягивает внимание. Этому удивительному цвету пламени и страсти мы с удовольствием посвятили статью ’6 оттенков красного цвета в интерьере’.

Кутузовский лоск

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