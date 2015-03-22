Топ 5 – Лучшие проекты недели

В идеале интерьер спальни должен быть абсолютно бескомпромиссным. В этой комнате не место предметам, напоминающим о работе. Здесь принято отдыхать, расслабляться, отвлекаться от повседневных забот. Спальная комната – это ваше маленькое королевство, в котором все, от проработки стилистического решения до декоративного оформления, должно соответствовать вашему и только вашему вкусу.

В этой Книге идей мы предлагаем вашему вниманию 7 спальных комнат – 7 различных вариантов декора . Какой из них больше всего понравился вам?