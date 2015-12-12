Какие бывают люстры: изучаем тенденции

Среди огромного количества осветительных приборов люстры всегда оставались популярными и востребованными. Это легко объяснить, ведь они отличаются практичностью и красотой.

Правильно подобранная люстра способна удивительным образом наполнять пространство не только светом, но и своенравным характером. Она может быть как едва заметным элементом в комнате, так и главным ее акцентом.

Если ранее люстры чаще применялись в огромных помещениях торжественного предназначения, то в наши дни эти осветительные приборы распространены повсеместно.

Разделяют две основные группы люстр по типу монтажа: припотолочные и подвесные. Первые располагаются в максимальной близости к потолку, а вторые грациозно свисают вниз.

Что касается материала, то нынче люстры производятся из самых разнообразных составляющих – стали, пластика, дерева, стекла, драгоценных и искусственных камней.

Особое место в дизайне отведено роскошным хрустальным люстрам, которые были созданы для украшения дворцов и замков. Разместив подобную конструкцию у себя дома, вы привнесете туда частичку царской атмосферы.

Предлагаем рассмотреть некоторые виды современных люстр более детально.