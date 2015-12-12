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Какие бывают люстры: изучаем тенденции

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Casa M, monovolume architecture + design monovolume architecture + design Гардеробная в стиле модерн
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Среди огромного количества осветительных приборов люстры всегда оставались популярными и востребованными. Это легко объяснить, ведь они отличаются практичностью и красотой.

Правильно подобранная люстра способна удивительным образом наполнять пространство не только светом, но и своенравным характером. Она может быть как едва заметным элементом в комнате, так и главным ее акцентом. 

Если ранее люстры чаще применялись в огромных помещениях торжественного предназначения, то в наши дни эти осветительные приборы распространены повсеместно.

Разделяют две основные группы люстр по типу монтажа: припотолочные и подвесные. Первые располагаются в максимальной близости к потолку, а вторые грациозно свисают вниз. 

Что касается материала, то нынче люстры производятся из самых разнообразных составляющих – стали, пластика, дерева, стекла, драгоценных и искусственных камней. 

Особое место в дизайне отведено роскошным хрустальным люстрам, которые были созданы для украшения дворцов и замков. Разместив подобную конструкцию у себя дома, вы привнесете туда частичку царской атмосферы.

Предлагаем рассмотреть некоторые виды современных люстр более детально.

Припотолочная люстра

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Компактный дизайн припотолочной люстры идеально подойдет для помещений с невысокими потолками. В них свисающие модели будут выглядеть неуклюже и скрадывать и так ограниченное пространство.

Припотолочные люстры имеют массу вариаций своего художественного исполнения, но правило для них такое же, как и для остальных светильников – строго следовать стилистике комнаты. Мы видим, как основание люстры перекликается с дизайном настенных светильников, картинами и мебелью. Поэтому интерьер такой гостиной в классическом стиле выглядит удивительно гармонично. 

Классические формы

Гостиная Студия Павла Полынова Гостиная в классическом стиле
Студия Павла Полынова

Гостиная

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Традиционный вариант люстры является подвесным. Она состоит из нескольких отдельных ламп, которые оформлены в красивых подсвечниках. Обычно количество последних варьируется от 3 до 7. Естественно, это прямо влияет на мощность прибора и поэтому лампа по данному параметру подбирается, исходя из квадратуры конкретной комнаты, для которой она предназначается. 

При установке такого светильника важно продумать оптимальный характер его подключения. Дело в том, что при включении могут зажигаться все лампы сразу или же частично. 

Подобная классическая конструкция монтируется в центре комнаты и ее цвет и характер оформления подбираются под остальные элементы декора в помещении. Чаще всего такие люстры бывают золотистого, серебристого или медного цвета. Это универсальные оттенки, которые отлично подходят для помещений в классическом стиле. 

Застывшая динамика

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Стильный интерьер эклектического характера нужно украшать соответствующими люстрами. На фото представлена уникальная модель, в которой гармонично соединяются традиционные классические подходы в изготовлении люстр с грубоватой стальной оболочкой. Это создает видимость мобильности и своеобразного вращения светильника. 

Столь смелое решение понравится молодежи и всем любителям современного искусства. 

Уникальные люстры в интерьере

Paris apartment., Diff.Studio Diff.Studio Гостиные в эклектичном стиле
Diff.Studio

Paris apartment.

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

Поистине роскошный вариант люстры вы можете увидеть на данном фото. Огромные размеры, множество нитей-паутинок, которые сияют в темноте, и аккуратные лампы по всему периметру делают интерьер волшебным и слегка сказочным. Кажется, что именно такие светильники украшали средневековые замки и красовались на королевских балах. 

Тем не менее, стоит отметить мастерство дизайнера, который не побоялся ввести подобный светильник в лаконичный и ультрасовременный интерьер. Результат превзошел все ожидания и если такая идея пришлась вам по душе – попробуйте воспроизвести ее в своем доме. 

Лучший выбор для кухни

Flairlight Project 1 Oxshott, Tudor House, Flairlight Designs Ltd Flairlight Designs Ltd Кухня в стиле модерн
Flairlight Designs Ltd

Flairlight Project 1 Oxshott, Tudor House

Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd

Для интерьера современной кухни лучше выбирать люстры незамысловатого дизайна. Если квадратура комнаты небольшая, можно разместить мощный светильник по центру, а для больших помещений в самый раз придется освещение отдельных зон. 

Над рабочей поверхностью и обеденным столом размещайте одинаковые подвесные люстры, чтобы визуально очертить грани указанных зон. На остальной территории кухни можно вмонтировать в потолок точечные светильники. Такой подход обеспечит мощное освещение всей комнаты, а также создаст привлекательный дизайн.

Царские люстры

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Спальня в эклектичном стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер квартиры в стиле Эклектики

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Роскошная хрустальная люстра с пышным декором создана для королевских интерьеров. Она наполняет комнату блеском, ведь каждая грань щедро отражает свет в окружающее пространство. Стилизация под старину обеспечивается имитацией свеч и подвесок на люстре. Многоуровневые россыпи камней продемонстрируют всем ваш статус и отменный вкус.

Конечно же, подобные люстры будут уместны в богатых интерьерах с множеством дорогих аксессуаров, зеркал,  дерева и позолоты. Этот осветительный прибор станет отличной инвестицией и наверняка будет передаваться из поколения в поколение в качестве реликвии и приданого, ведь подобные вещи с каждым годом только увеличивают свою стоимость.

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Современны люстры

Living Room, Lights & Shades Studios Lights & Shades Studios Гостиная в стиле модерн
Lights &amp; Shades Studios

Living Room

Lights & Shades Studios
Lights &amp; Shades Studios
Lights & Shades Studios

Ультрасовременная стилистика модерна требует соответствующих элементов в интерьере. Для этого существует огромное количество люстр эксклюзивного дизайна, которые станут полноправным акцентом в комнате. 

Подобные модели обладают невероятными формами и отвечают самым высоким требованиям энергосбережения и безопасности. Они часто оснащены пультом дистанционного управления, который позволяет включать и выключать устройства, а также регулировать мощность их светового потока, не вставая с кровати.

На фото представлен образец с большим количеством лампочек, которые хаотично разбросаны  по радиусу. Тонкие нити, ведущие к центральному элементу конструкции, едва заметны, поэтому создается впечатление, что огоньки зависли в воздухе сами по себе. Особенно красиво смотрится такая люстра в вечернее время, когда в комнате полумрак.

Люстры в восточном стиле

ANTONIO CARLOS RESIDENCE, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Гостиные в эклектичном стиле
Mauricio Arruda Design

ANTONIO CARLOS RESIDENCE

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

Лаконичные люстры в восточном стиле уместны не только в интерьерах азиатской направленности. Они встречаются в минималистичных и модерновых помещениях, ведь дизайн таких светильников можно назвать универсальным.

Довольно простая конструкция этих люстр состоит, как правило, из лампочки и абажура. Для последнего используется рисовая бумага или бамбук. Основные формы таких люстр – это круг и вытянутый цилиндр. 

Роскошь в минимализме

Casa M, monovolume architecture + design monovolume architecture + design Гардеробная в стиле модерн
monovolume architecture + design

monovolume architecture + design
monovolume architecture + design
monovolume architecture + design

Вам кажется, что блестящая люстра классического дизайна подходит только для традиционных интерьеров? А вот и нет! Только взгляните, как потрясающе она смотрится в комнате, где основная партия отведена минимализму. 

Благодаря контрастному черному цвету и большому размеру, такая конструкция станет первым, на что обратят свое внимание гости, зайдя в комнату. Множество переплетенных элементов этой люстры создают уникальную ажурную композицию, которая не оставит равнодушным никого. 

Яркие идеи для детской

Arquitetura Residencial | Casa de luxo na Barra da Tijuca, Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica Детская комната в стиле модерн
Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica

Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica
Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica
Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica

Для детской комнаты качественное освещение играет важную роль. Зрение ребенка формируется с расчетом на всю последующую жизнь, поэтому стоит уделить особое внимание подбору светильников в эту комнату.

Мы рекомендуем максимально осветить рабочее место ребенка и игровую зону. Одним словом, все то пространство, где он проводит больше всего времени. Для этого подойдут яркие люстры лаконичной формы с мощными осветительными элементами. Выбирайте такие оттенки светильников, которые уже встречаются в интерьере.

Безусловно, для школьника, помимо люстр на потолке, понадобится дополнительная настольная лампа на рабочем столе, а также прикроватный светильник.

Люстры из дерева

Sub & Add, Marty Häuser AG Marty Häuser AG Гостиная в стиле модерн
Marty Häuser AG

Marty Häuser AG
Marty Häuser AG
Marty Häuser AG

Для всех тех, кто является приверженцем экодизайна в интерьере, создаются люстры из натуральных материалов. 

На фото представлен подвесной светильник из натурального дерева конусообразной формы. Его дизайн невероятно прост – несколько соединенных между собой граней и лампочка в центре. Но именно в этой лаконичности и кроется главная изюминка изделия, ведь принцип чем проще – тем лучше можно с уверенностью назвать основополагающим для современных интерьеров.

Обратите внимание, как гармонично деревянная люстра сочетается с другими светильниками в комнате. Это очередное достоинство изделий из природных материалов.

Еще больше примеров удивительных светильников вы найдете в Книге идей “Люстры, которые вдохновляют”.

7 фантастических идей дизайна деревянных конструкций
Какая люстра кажется вам наиболее оригинальной?

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