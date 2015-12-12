Какие бывают люстры: изучаем тенденции

Среди огромного количества осветительных приборов люстры всегда оставались популярными и востребованными. Это легко объяснить, ведь они отличаются практичностью и красотой.
Правильно подобранная люстра способна удивительным образом наполнять пространство не только светом, но и своенравным характером. Она может быть как едва заметным элементом в комнате, так и главным ее акцентом.
Если ранее люстры чаще применялись в огромных помещениях торжественного предназначения, то в наши дни эти осветительные приборы распространены повсеместно.
Разделяют две основные группы люстр по типу монтажа: припотолочные и подвесные. Первые располагаются в максимальной близости к потолку, а вторые грациозно свисают вниз.
Что касается материала, то нынче люстры производятся из самых разнообразных составляющих – стали, пластика, дерева, стекла, драгоценных и искусственных камней.
Особое место в дизайне отведено роскошным хрустальным люстрам, которые были созданы для украшения дворцов и замков. Разместив подобную конструкцию у себя дома, вы привнесете туда частичку царской атмосферы.
Предлагаем рассмотреть некоторые виды современных люстр более детально.
Компактный дизайн припотолочной люстры идеально подойдет для помещений с невысокими потолками. В них свисающие модели будут выглядеть неуклюже и скрадывать и так ограниченное пространство.
Припотолочные люстры имеют массу вариаций своего художественного исполнения, но правило для них такое же, как и для остальных светильников – строго следовать стилистике комнаты. Мы видим, как основание люстры перекликается с дизайном настенных светильников, картинами и мебелью. Поэтому интерьер такой гостиной в классическом стиле выглядит удивительно гармонично.
Традиционный вариант люстры является подвесным. Она состоит из нескольких отдельных ламп, которые оформлены в красивых подсвечниках. Обычно количество последних варьируется от 3 до 7. Естественно, это прямо влияет на мощность прибора и поэтому лампа по данному параметру подбирается, исходя из квадратуры конкретной комнаты, для которой она предназначается.
При установке такого светильника важно продумать оптимальный характер его подключения. Дело в том, что при включении могут зажигаться все лампы сразу или же частично.
Подобная классическая конструкция монтируется в центре комнаты и ее цвет и характер оформления подбираются под остальные элементы декора в помещении. Чаще всего такие люстры бывают золотистого, серебристого или медного цвета. Это универсальные оттенки, которые отлично подходят для помещений в классическом стиле.
Стильный интерьер эклектического характера нужно украшать соответствующими люстрами. На фото представлена уникальная модель, в которой гармонично соединяются традиционные классические подходы в изготовлении люстр с грубоватой стальной оболочкой. Это создает видимость мобильности и своеобразного вращения светильника.
Столь смелое решение понравится молодежи и всем любителям современного искусства.
Поистине роскошный вариант люстры вы можете увидеть на данном фото. Огромные размеры, множество нитей-паутинок, которые сияют в темноте, и аккуратные лампы по всему периметру делают интерьер волшебным и слегка сказочным. Кажется, что именно такие светильники украшали средневековые замки и красовались на королевских балах.
Тем не менее, стоит отметить мастерство дизайнера, который не побоялся ввести подобный светильник в лаконичный и ультрасовременный интерьер. Результат превзошел все ожидания и если такая идея пришлась вам по душе – попробуйте воспроизвести ее в своем доме.
Для интерьера современной кухни лучше выбирать люстры незамысловатого дизайна. Если квадратура комнаты небольшая, можно разместить мощный светильник по центру, а для больших помещений в самый раз придется освещение отдельных зон.
Над рабочей поверхностью и обеденным столом размещайте одинаковые подвесные люстры, чтобы визуально очертить грани указанных зон. На остальной территории кухни можно вмонтировать в потолок точечные светильники. Такой подход обеспечит мощное освещение всей комнаты, а также создаст привлекательный дизайн.
Роскошная хрустальная люстра с пышным декором создана для королевских интерьеров. Она наполняет комнату блеском, ведь каждая грань щедро отражает свет в окружающее пространство. Стилизация под старину обеспечивается имитацией свеч и подвесок на люстре. Многоуровневые россыпи камней продемонстрируют всем ваш статус и отменный вкус.
Конечно же, подобные люстры будут уместны в богатых интерьерах с множеством дорогих аксессуаров, зеркал, дерева и позолоты. Этот осветительный прибор станет отличной инвестицией и наверняка будет передаваться из поколения в поколение в качестве реликвии и приданого, ведь подобные вещи с каждым годом только увеличивают свою стоимость.
Ультрасовременная стилистика модерна требует соответствующих элементов в интерьере. Для этого существует огромное количество люстр эксклюзивного дизайна, которые станут полноправным акцентом в комнате.
Подобные модели обладают невероятными формами и отвечают самым высоким требованиям энергосбережения и безопасности. Они часто оснащены пультом дистанционного управления, который позволяет включать и выключать устройства, а также регулировать мощность их светового потока, не вставая с кровати.
На фото представлен образец с большим количеством лампочек, которые хаотично разбросаны по радиусу. Тонкие нити, ведущие к центральному элементу конструкции, едва заметны, поэтому создается впечатление, что огоньки зависли в воздухе сами по себе. Особенно красиво смотрится такая люстра в вечернее время, когда в комнате полумрак.
Лаконичные люстры в восточном стиле уместны не только в интерьерах азиатской направленности. Они встречаются в минималистичных и модерновых помещениях, ведь дизайн таких светильников можно назвать универсальным.
Довольно простая конструкция этих люстр состоит, как правило, из лампочки и абажура. Для последнего используется рисовая бумага или бамбук. Основные формы таких люстр – это круг и вытянутый цилиндр.
Вам кажется, что блестящая люстра классического дизайна подходит только для традиционных интерьеров? А вот и нет! Только взгляните, как потрясающе она смотрится в комнате, где основная партия отведена минимализму.
Благодаря контрастному черному цвету и большому размеру, такая конструкция станет первым, на что обратят свое внимание гости, зайдя в комнату. Множество переплетенных элементов этой люстры создают уникальную ажурную композицию, которая не оставит равнодушным никого.
Для детской комнаты качественное освещение играет важную роль. Зрение ребенка формируется с расчетом на всю последующую жизнь, поэтому стоит уделить особое внимание подбору светильников в эту комнату.
Мы рекомендуем максимально осветить рабочее место ребенка и игровую зону. Одним словом, все то пространство, где он проводит больше всего времени. Для этого подойдут яркие люстры лаконичной формы с мощными осветительными элементами. Выбирайте такие оттенки светильников, которые уже встречаются в интерьере.
Безусловно, для школьника, помимо люстр на потолке, понадобится дополнительная настольная лампа на рабочем столе, а также прикроватный светильник.
Для всех тех, кто является приверженцем экодизайна в интерьере, создаются люстры из натуральных материалов.
На фото представлен подвесной светильник из натурального дерева конусообразной формы. Его дизайн невероятно прост – несколько соединенных между собой граней и лампочка в центре. Но именно в этой лаконичности и кроется главная изюминка изделия, ведь принцип
чем проще – тем лучше можно с уверенностью назвать основополагающим для современных интерьеров.
Обратите внимание, как гармонично деревянная люстра сочетается с другими светильниками в комнате. Это очередное достоинство изделий из природных материалов.
Еще больше примеров удивительных светильников вы найдете в Книге идей “Люстры, которые вдохновляют”.