Надстройки и пристройки к существующим зданиям

Практически каждый человек испытывает естественную потребность менять свою жизнь к лучшему. Когда-то вы жили в малометражной квартире и мечтали о собственном загородном доме, площадь которого позволит наконец приступить к реализации смелых и прогрессивных идей по оформлению интерьера. Вы воплотили мечту в реальность, но по прошествии нескольких лет внезапно обнаружили, что вам стало тесно в пространстве частного дома, который еще совсем недавно казался безгранично большим.

Если в данный момент времени у вас нет денег на то, чтобы строить новый дом, не отчаивайтесь. Современная архитектура располагает намного менее затратными способами улучшить свои жилищные условия, самыми популярными из которых являются надстройка еще одного этажа или пристройка дополнительной площади.