Надстройки и пристройки к существующим зданиям

Практически каждый человек испытывает естественную потребность менять свою жизнь к лучшему. Когда-то вы жили в малометражной квартире и мечтали о собственном загородном доме, площадь которого позволит наконец приступить к реализации смелых и прогрессивных идей по оформлению интерьера. Вы воплотили мечту в реальность, но по прошествии нескольких лет внезапно обнаружили, что вам стало тесно в пространстве частного дома, который еще совсем недавно казался безгранично большим.
Если в данный момент времени у вас нет денег на то, чтобы строить новый дом, не отчаивайтесь. Современная архитектура располагает намного менее затратными способами улучшить свои жилищные условия, самыми популярными из которых являются надстройка еще одного этажа или пристройка дополнительной площади.
Вопрос о целесообразности соединения фасада исторического здания с современной минималистичной пристройкой из стекла и стали нередко становится предметом многчисленных дискуссий. Некоторые полагают, что районам, в которых преобладают многовековые постройки, это пойдет только на пользу – туда постепенно начнет переезжать молодежь, а это непременно внесет оживление и ускорит развитие инфраструктуры
уснувшей части города. Если вы не являетесь противником
связи времен, выраженной архитектурными средствами, возможно, пристройка, подобная той, что изображена на фото, подойдет и для вашего дома.
Расширить площадь существующего дома можно за счет террасы. Если площадь участка позволяет, то появление у входа в ваши владения просторной площадки с навесом не только визуально увеличит пространство усадьбы, но и подарит ее жителям и гостям возможность в любой момент подышать свежим воздухом и полюбоваться окружающей природой, не выходя из дома.
В поселке Николо-Урюпино стараниями архитекторов из студии TOTEMENT/ PAPER был реализован непростой проект по реконструкции жилых апартаментов. Утилитарная задача перед архитекторами звучала довольно просто – создать дополнительное жилое пространство для коммуникаций и совместной деятельности нескольких поколений семьи. В связи с увеличением ее состава, возникла необходимость дополнительной площади, найти которую нужно было вовне, не вмешиваясь в планировку основного дома. Место для отдыха и приема гостей было найдено на уже существующей террасе, расположенной над бассейном.
Нет лучшего способа увеличить полезную площадь здания, чем пристроить к нему веранду. Перед началом работ обязательно проверьте уровень фундамента. Если окажется несоответствие, основание всегда можно выровнять стяжкой. Чтобы пристройка не была подвижной по отношению к кирпичной стене, необходимо продумать конструкцию примыкания. Теплопроводность кирпича в сравнении с другими материалами, довольно низкая, поэтому лучше всего пристроить веранду к южной стороне. Таким образом, она всегда будет прогрета попадающими в нее солнечными лучами.
О преимуществах и недостатках кирпича читайте в статье ’Дом из кирпича’, целиком и полностью посвященной этому материалу.