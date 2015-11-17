Стильные идеи декора для коридора

Коридор, как место зачастую узкое и обделенное солнечным светом, мы обходим стороной в теме дизайна интерьера. Но профессиональными дизайнерами сложные задачи воспринимаются, как вызов и возможность показать свой талант и умение работать в самых разных ситуациях.
Слагаемыми успеха в деле дизайна коридора является хорошо поставленное освещение, правильная цветовая гамма и несколько интересных акцентов, придающих ему оригинальности. Примеры таких хороших сочетаний мы сегодня и решили собрать в одну коллекцию, чтобы показать вам возможности этой комнаты и помочь в декоре своего собственного коридора.
Этнический, но при этом гламурный и современный интерьер этого коридора выглядит особенно естественно из-за выбранного оттенка – бугенвиллеи и бледного камня. Консольный столик является главным акцентом в проекте, а множество зеркал в светлых рамах – абсолютный тренд этого сезона, например, в Турции.
Светлый, романтичный и провинциальный интерьер коридора во французском стиле вы можете создать с помощью контейнеров для растений с намеком на античность, зеркал с традиционной расстекловкой и цветовой гаммы в пастельных тонах, не исключая бежевый и оливковый.
Когда в вашем доме недостаточно места, первое, что хочется сделать с коридором – не украсить его в соответствии с модой, а найти в нем место для хранения. Так, книжные стеллажи, мягкий пуфик для обувания и шкаф-купе в стиле рустик в дальнем его конце отлично уживаются вместе. Секрет в сочетании всего лишь трех заранее выбранных цветов – белого, светло-серого и натуральных оттенков древесины.
Если в вашем распоряжении всего 3 квадратных метра, подумайте о креативном решении – оригинальная вешалка, зеркало в пол и яркий пуфик сделают из вашего коридора очень привлекательное место для селфи.
Деревенский стиль рустик, частый гость статей на homify, выглядит в маленьком коридоре, как в сказочном домике эльфов или фей из детской сказки.
Консольный столик, увенчанный зеркалом, с визуальной рамкой из люстры, вазы, скульптур и предметов декора – эталонный образец для подражания в дизайне частного дома или квартиры.
Тот же самый концепт можно использовать в ярких красках – модные оттенки бирюзы, кораллов, немного юмора в выборе скульптур (мороженое, кейки, зайчики) и разноцветные фоторамки являются идеальным дополнением в дизайне коридора для квартиры с детьми.
Неоновая надпись, как и гипсовая, деревянная или составленная из зеркал выглядит отлично на фокусной стене перед дверью в прихожую, гостиную или одну из спален. Те, что не светятся сами, можно украсить гирляндой или свечами на консольном столике.
Использование пастельных тонов – от бледно-розового и песочного до мятного и бирюзового – сделает интерьер в стиле коастал еще более модным. Изображения кораллов и ракушек, пальм и океана, лодок и кораблей, традиционная морская полоска и неизменно белый фон можно использовать в дизайне коридора с особым блеском, если добавить в него глянца – хорошо отражающие поверхности зеркал, стекла и мебели, а также позолоту или серебро.
В этом коридоре, оформленном в мексиканском стиле, вы найдете кованые светильники, колоритные и тяжелые сочные краски, местный текстиль и мебель из натуральных материалов, служащие на благо создания в интерьере вечного летнего настроения.
В коридоре, оформленном в стиле шебби-шик, всегда найдется место узким буфетам и консольным столикам, маленьким вазочкам и лампам, а также антикварным стульям, позолоченным рамам и потертым кашпо.
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