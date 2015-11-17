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Стильные идеи декора для коридора

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Yatak Odası Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Спальня в эклектичном стиле
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Коридор, как место зачастую узкое и обделенное солнечным светом, мы обходим стороной в теме дизайна интерьера. Но профессиональными дизайнерами сложные задачи воспринимаются, как вызов и возможность показать свой талант и умение работать в самых разных ситуациях.

Слагаемыми успеха в деле дизайна коридора является хорошо поставленное освещение, правильная цветовая гамма и несколько интересных акцентов, придающих ему оригинальности. Примеры таких хороших сочетаний мы сегодня и решили собрать в одну коллекцию, чтобы показать вам возможности этой комнаты и помочь в декоре своего собственного коридора.

Фуксия арабика

Yatak Odası Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Спальня в эклектичном стиле
Origami Mobilya

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Этнический, но при этом гламурный и современный интерьер этого коридора выглядит особенно естественно из-за выбранного оттенка – бугенвиллеи и бледного камня. Консольный столик является главным акцентом в проекте, а множество зеркал в светлых рамах – абсолютный тренд этого сезона, например, в Турции.

Нейтральный прованс

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Светлый, романтичный и провинциальный интерьер коридора во французском стиле вы можете создать с помощью контейнеров для растений с намеком на античность, зеркал с традиционной расстекловкой и цветовой гаммы в пастельных тонах, не исключая бежевый и оливковый.

Используем площадь

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

Когда в вашем доме недостаточно места, первое, что хочется сделать с коридором – не украсить его в соответствии с модой, а найти в нем место для хранения. Так, книжные стеллажи, мягкий пуфик для обувания и шкаф-купе в стиле рустик в дальнем его конце отлично уживаются вместе. Секрет в сочетании всего лишь трех заранее выбранных цветов – белого, светло-серого и натуральных оттенков древесины.

Коридор, которого нет

miniszyk, unikat:lab unikat:lab Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

Если в вашем распоряжении всего 3 квадратных метра, подумайте о креативном решении – оригинальная вешалка, зеркало в пол и яркий пуфик сделают из вашего коридора очень привлекательное место для селфи.

В стиле рустик

Boot Warmer Hart Design and Construction Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Hart Design and Construction

Boot Warmer

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

Деревенский стиль рустик, частый гость статей на homify, выглядит в маленьком коридоре, как в сказочном домике эльфов или фей из детской сказки.

Современный люкс

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Консольный столик, увенчанный зеркалом, с визуальной рамкой из люстры, вазы, скульптур и предметов декора – эталонный образец для подражания в дизайне частного дома или квартиры.

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На позитивной волне

Bangalô 3 irmãos - Praia de Tamandaré/PE, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura Коридор, прихожая и лестница в тропическом стиле
Celia Beatriz Arquitetura

Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura

Тот же самый концепт можно использовать в ярких красках – модные оттенки бирюзы, кораллов, немного юмора в выборе скульптур (мороженое, кейки, зайчики) и разноцветные фоторамки являются идеальным дополнением в дизайне коридора для квартиры с детьми.

В неоновом свете

Realizacja 8, MGN Pracownia Architektoniczna MGN Pracownia Architektoniczna Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
MGN Pracownia Architektoniczna

MGN Pracownia Architektoniczna
MGN Pracownia Architektoniczna
MGN Pracownia Architektoniczna

Неоновая надпись, как и гипсовая, деревянная или составленная из зеркал выглядит отлично на фокусной стене перед дверью в прихожую, гостиную или одну из спален. Те, что не светятся сами, можно украсить гирляндой или свечами на консольном столике.

Пляжный люкс

City Exquisite, Viterbo Interior design Viterbo Interior design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Viterbo Interior design

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

Использование пастельных тонов – от бледно-розового и песочного до мятного и бирюзового – сделает интерьер в стиле коастал еще более модным. Изображения кораллов и ракушек, пальм и океана, лодок и кораблей, традиционная морская полоска и неизменно белый фон можно использовать в дизайне коридора с особым блеском, если добавить в него глянца – хорошо отражающие поверхности зеркал, стекла и мебели, а также позолоту или серебро.

Этнический дизайн

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

В этом коридоре, оформленном в мексиканском стиле, вы найдете кованые светильники, колоритные и тяжелые сочные краски, местный текстиль и мебель из натуральных материалов, служащие на благо создания в интерьере вечного летнего настроения.

Шебби-шик

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine Гостиная в средиземноморском стиле
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

В коридоре, оформленном в стиле шебби-шик, всегда найдется место узким буфетам и консольным столикам, маленьким вазочкам и лампам, а также антикварным стульям, позолоченным рамам и потертым кашпо.

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