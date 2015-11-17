Стильные идеи декора для коридора

Коридор, как место зачастую узкое и обделенное солнечным светом, мы обходим стороной в теме дизайна интерьера. Но профессиональными дизайнерами сложные задачи воспринимаются, как вызов и возможность показать свой талант и умение работать в самых разных ситуациях.

Слагаемыми успеха в деле дизайна коридора является хорошо поставленное освещение, правильная цветовая гамма и несколько интересных акцентов, придающих ему оригинальности. Примеры таких хороших сочетаний мы сегодня и решили собрать в одну коллекцию, чтобы показать вам возможности этой комнаты и помочь в декоре своего собственного коридора.