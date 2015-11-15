Традиционный азиатский проект коттеджа для современной семьи – это всегда стыковка двух, совершенно различных по убеждениям поколений. Новый образ жизни, продиктованный технологиями и стремительным темпом крупных городов, здесь буквально состязается с милым и аккуратным обликом небольшого коттеджа. Те, кто больше склоняются к первому варианту, пытаются создать из дома подобие квартиры, вторые упирают на традиционные интерьеры с отсутствием европейских кроватей и перегородками из рисовой бумаги, а те, кто ищут золотую середину, как дизайнеры из студии WOODSUN, реализуют примерно такие проекты, как этот.
Эта семья переехала из города в пригород, решив, что лучше иметь маленький, зато свой собственный дом, чем арендовать или даже покупать дорогостоящие квадратные метры в центре. Ради своих детей, их будущего, счастливого детства и чистого воздуха стоит этот дом рядом с рощей.
Нестандартная форма участка была использована архитектором для создания более уютного внешнего вида главного фасада. Его слегка повернули в сторону леса, чтобы из окон было видно меньше улицы и больше зелени. Изогнутая дорожка, ведущая к крыльцу, помогает скомпенсировать этот поворот и сделать дом комфортно доступным с улицы.
Фасад дома отделан комбинированными материалами. Штукатурка, дерево и железо в отделке выступающей в виде козырька плиты перекрытия отлично смотрится в оформлении ассиметричного экстерьера.
За домом разместились теплицы с экологически чистыми овощами и зеленью, которые выращивает хозяйка дома самостоятельно. Здесь – полный набор для салата, включая помидоры, перцы и зелень.
Использование исключительно качественных материалов в отделке и декоре – это и есть главная современная роскошь, которая является гораздо более значимой в деле строительства дома, чем позолота или дизайнерская мебель. Здесь натуральное дерево играет огромную роль в деле создания идеального семейного пространства, а металл в отделке двери, фасада, на кухне и в других практичных помещениях дома соединяет практичность и современную эстетику воедино.
Открытая планировка первого этажа – модный тренд в частной архитектуре последних лет, она позволяет создать даже в маленьком коттедже ощущение ультрасовременного жилья. Отдельная кухня уже становится синонимом стиля ретро или излишней традиционности, хотя для многих до сих пор остается весьма привлекательным решением. Но даже в этом азиатском проекте мы видим, что кухня только с помощью столовой группы и стеллажа отделена от гостиной и лестничного холла.
Оригинальные потолки с декоративными деревянными балками, расположенными в виде квадратов, и столовая группа, которая может считаться как частью гарнитура, так и самостоятельным элементом в этом дизайн-проекте, явно подкупают.
Особенно радует обилие деревянной отделки в интерьере. Многие элементы, включая косяки, мебель, отделку пола, материал для лестницы и другие были сделаны именно из натуральной древесины.
Здесь мы находимся в холле первого этажа. Слева от нас кухня-гостиная, справа спальня родителей и две ванные комнаты (гостевая и для родителей), а наверху нас ждут две детских комнаты и игровая для детей.
Небольшая, но светлая комната является спальней сына хозяев дома. Здесь поставлена кровать с шириной 1,2 метра, над ней – дополнительное окно для освещения и создания особенного уюта. Основное окно мы найдем на противоположной стене, оно является частью парадного фасада здания. Всего таких детских в доме две, одна чуть больше другой.
Этот проект, как и многие другие азиатские работы, которые мы имели честь публиковать, позволяет нам взглянуть на дизайн интерьера со стороны восточного минимализма и убедиться, что практичность является неотъемлемой частью даже люксового комфорта.
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