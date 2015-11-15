Традиционный азиатский проект коттеджа для современной семьи – это всегда стыковка двух, совершенно различных по убеждениям поколений. Новый образ жизни, продиктованный технологиями и стремительным темпом крупных городов, здесь буквально состязается с милым и аккуратным обликом небольшого коттеджа. Те, кто больше склоняются к первому варианту, пытаются создать из дома подобие квартиры, вторые упирают на традиционные интерьеры с отсутствием европейских кроватей и перегородками из рисовой бумаги, а те, кто ищут золотую середину, как дизайнеры из студии WOODSUN, реализуют примерно такие проекты, как этот.

Эта семья переехала из города в пригород, решив, что лучше иметь маленький, зато свой собственный дом, чем арендовать или даже покупать дорогостоящие квадратные метры в центре. Ради своих детей, их будущего, счастливого детства и чистого воздуха стоит этот дом рядом с рощей.