Идеи новогоднего декора

Как стильно украсить комнату зимой и сделать это своими руками? Ведь все ближе и ближе к нам становится рождественская неделя, полная волшебства и чудесных семейных воспоминаний. Чтобы вы могли сделать эти каникулы еще более запоминающимися и яркими, мы предлагаем вашему вниманию нашу фото-подборку от дизайнеров homify на тему идей новогоднего декора для создания зимней атмосферы.

Начнем с фотографий зимних интерьеров и перейдем к праздничному декору на Новый Год и Рождество с особенно роскошными украшениями. Но помните, что даже покупка одной прелестной мелочи для дома идет в зачет и действительно может сделать ваш интерьер красивее.