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Идеи новогоднего декора

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
LE FIOUX - BIONNASSAY, Decalaage Decalaage
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Как стильно украсить комнату зимой и сделать это своими руками? Ведь все ближе и ближе к нам становится рождественская неделя, полная волшебства и чудесных семейных воспоминаний. Чтобы вы могли сделать эти каникулы еще более запоминающимися и яркими, мы предлагаем вашему вниманию нашу фото-подборку от дизайнеров homify на тему идей новогоднего декора для создания зимней атмосферы.

Начнем с фотографий зимних интерьеров и перейдем  к праздничному декору на Новый Год и Рождество с особенно роскошными украшениями. Но помните, что даже покупка одной прелестной мелочи для дома идет в зачет и действительно может сделать ваш интерьер красивее.

Традиции семейного очага

LE FIOUX - BIONNASSAY, Decalaage Decalaage
Decalaage

Decalaage
Decalaage
Decalaage

Вокруг камина или самодельного фальш-камина, созданного из картонных коробок и украшенного стильной бумагой для поделок или подарков, создайте особую зону – с пуфиком или ковром, чтобы можно было наслаждаться красотой зимнего вечера. Фальш-камин может быть оборудован свечами разной величины на подносе, что сделает его более похожим на костер.

Новый текстиль

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes Гостиная в стиле модерн
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

Пышный, мягкий, зимний и очень уютный текстиль чудесным образом преобразовывает любое пространство, а холодными ночами он даже необходим. Новые пледы, подушки и ковры белоснежного, ванильного, золотого или серебряного цветов выглядят очень празднично!

Магия света

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani Гостиная в скандинавском стиле
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

Новая прикроватная лампа или торшер тоже могут стать отличным дополнением к вашему интерьеру  и будет очень кстати зимой, когда солнечный день становится все короче. Не думайте только о традиционных вариациях – современные светильники тоже могут придать уюта.

Собираем все вместе

walldresses, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale Стены и полОбои
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

Уютный уголок в гостиной, украшенный новым текстилем и красиво подсвеченный – это уже победа! Добавляйте аксессуары на ваш вкус – рождественские, этнические, скандинавские или гламурные и вы создадите гостиную своей мечты за выходные!

Елка из досок своими руками

Décoration de Noël en bois de palette, Wood BC Wood BC Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Wood BC

Wood BC
Wood BC
Wood BC

Из маленьких деревянных досок вы можете создать в такой гостиной и елку, при этом сделав все своими руками! Украшения к ней будете вешать или даже ставить на ее «ветви», не забывая про гирлянду и соответствующую обстановку в интерьере. С помощью аэрозоля вы можете покрыть ее позолотой, посеребрить или добавить ей медного блеска. Так же можно поступить с шишками, ветками, любыми самодельными игрушками, ягодами рябины и листочками.

Елка из палок своими руками

Christmas '14, Farrow & Ball Farrow & Ball ГостинаяОсвещение
Farrow &amp; Ball

Christmas '14

Farrow & Ball
Farrow &amp; Ball
Farrow & Ball

Для этой елки вам и вовсе не придется идти в магазин за деревянными досками. Обычные палки, красиво связанные между собой в форме ели или сосны, выглядят очень стильно в любом современном интерьере. Не забудьте про возможное покрытие палок позолотой с помощью баллончика с краской.

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Декоративная композиция

Christmas '14, Farrow & Ball Farrow & Ball ГостинаяКамины и аксессуары
Farrow &amp; Ball

Christmas '14

Farrow & Ball
Farrow &amp; Ball
Farrow & Ball

Найдите место на камине, комоде, небольшом столике или письменном столе для декоративной композиции.  Включите в нее дары природы: шишки, ветви, зимние ягоды, которые можно заранее покрыть позолотой из аэрозоля. Картина с рождественской сценкой и свечи дополнят вашу композицию до идеала.

Новогодние носки своими руками

Christmas '14, Farrow & Ball Farrow & Ball ГостинаяКамины и аксессуары
Farrow &amp; Ball

Christmas '14

Farrow & Ball
Farrow &amp; Ball
Farrow & Ball

В голливудских фильмах мы часто видим такие вот носочки, украшающие камин на Рождество. Иногда на них написаны имена детей, и по традиции Санта Клаус вскоре положит в них подарки каждому ребенку. Сделать такие своими руками проще простого – посмотрите на форму, сделайте шаблон из картона, вырежьте из фетра две части и сшейте их большой иглой и шерстяной ниткой. Украсьте бисером, атласными лентами, пришитыми маленькими шишками и вышивкой на свой вкус.

Стильные подсвечники

​Christmas Inspiration: The Tree, LOMBOK LOMBOK Гостиная в стиле кантри
LOMBOK

​Christmas Inspiration: The Tree

LOMBOK
LOMBOK
LOMBOK

Сделать традиционный интерьер вашей новогодней гостиной более роскошным помогут новые модные подсвечники. Посмотрите на форму этих, на фотографии, и представьте, как роскошно они дополнят ваш интерьер. Есть также варианты этнических, турецких или марокканских подсвечников, а также интересные подсвечники в форме домиков, украшенных к Рождеству. Все это вы можете найти в магазине декора и аксессуаров поблизости, стоит только заглянуть туда.

Елка из бумаги своими руками

Christmas '14, Farrow & Ball Farrow & Ball ГостинаяАксессуары и декорации
Farrow &amp; Ball

Christmas '14

Farrow & Ball
Farrow &amp; Ball
Farrow & Ball

Для вашего офиса или отдельно для детской комнаты можно создать еще одну елку – из бумаги. Как видите, в данном случае картонные звезды составлены из четырех частей и склеены снизу с помощью «ярлычков». Составляя их в пирамидку по размеру, мы и получаем елочку.

Идеи новогодней вышивки

Alpine Christmas Cushions, Stockings and Decoration, Jan Constantine Jan Constantine Гостиная в классическом стиле
Jan Constantine

Alpine Christmas Cushions, Stockings and Decoration

Jan Constantine
Jan Constantine
Jan Constantine

Если вы увлекаетесь вышиванием, посмотрите на модные тренды в новогоднем декоре. Олени здесь стали более худыми и мультяшными, снежинки – более схематичными, как в скандинавском стиле, а сценки традиционных рождественских забав до сих пор у многих в фаворе. Подумайте и о картине заснеженного Амстердама или Нью-Йорка, белочке в золотом платьице и нестандартных, например, фиолетовых, снежинках.

Цветовая гамма для новогоднего декора

Alpine Christmas Cushions, Stockings and Decoration, Jan Constantine Jan Constantine Гостиная в классическом стиле
Jan Constantine

Alpine Christmas Cushions, Stockings and Decoration

Jan Constantine
Jan Constantine
Jan Constantine

При выборе цветовой гаммы для зимнего или новогоднего декора у вас есть несколько традиционных вариантов, которые могут быть безумно полезными в выборе цветов. Некоторые из них мы представляем ниже.

Красный и зеленый; красный и золотой; красный и белый; красный, зеленый и белый; красный, синий, белый и голубой.

Золотой и белый; золотой и слоновая кость; золотой, белый и черный; золотой, белый и бледно-розовый.

Белый заснеженный и бледно-розовый; белый и мятный; белый и черный; белый, шоколадный и золотой.

Главное – начать

Alpine Christmas Cushions, Stockings and Decoration, Jan Constantine Jan Constantine Гостиная в классическом стиле
Jan Constantine

Alpine Christmas Cushions, Stockings and Decoration

Jan Constantine
Jan Constantine
Jan Constantine

Если вы до сих пор раздумываете, что сделать и как сшить, начните с чего-нибудь маленького, например, с покраски стаканчика или шишек золотым спреем и вы, как всегда, втянитесь в дело и загоритесь энтузиазмом.

Новогодние украшения на стену

Christmas Lifestyle, M&S M&S ГостинаяАксессуары и декорации
M&amp;S

Christmas Lifestyle

M&S
M&amp;S
M&S

Еще одной отличной идей для новогоднего декора своими руками станут украшения на стену – венки из веток, хвои, бумаги, атласных лент и шишек. Звезды из проволоки или бумаги, украшенные гирляндой. Красивые ветви, на которых держатся ваши украшения – подсвески и серьги, держась за сучки. И, конечно же, традиционные новогодние свитера с вышивкой, которые тоже можно повесить на стену.

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