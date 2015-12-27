Идеи новогоднего декора

Как стильно украсить комнату зимой и сделать это своими руками? Ведь все ближе и ближе к нам становится рождественская неделя, полная волшебства и чудесных семейных воспоминаний. Чтобы вы могли сделать эти каникулы еще более запоминающимися и яркими, мы предлагаем вашему вниманию нашу фото-подборку от дизайнеров homify на тему идей новогоднего декора для создания зимней атмосферы.
Начнем с фотографий зимних интерьеров и перейдем к праздничному декору на Новый Год и Рождество с особенно роскошными украшениями. Но помните, что даже покупка одной прелестной мелочи для дома идет в зачет и действительно может сделать ваш интерьер красивее.
Вокруг камина или самодельного фальш-камина, созданного из картонных коробок и украшенного стильной бумагой для поделок или подарков, создайте особую зону – с пуфиком или ковром, чтобы можно было наслаждаться красотой зимнего вечера. Фальш-камин может быть оборудован свечами разной величины на подносе, что сделает его более похожим на костер.
Пышный, мягкий, зимний и очень уютный текстиль чудесным образом преобразовывает любое пространство, а холодными ночами он даже необходим. Новые пледы, подушки и ковры белоснежного, ванильного, золотого или серебряного цветов выглядят очень празднично!
Новая прикроватная лампа или торшер тоже могут стать отличным дополнением к вашему интерьеру и будет очень кстати зимой, когда солнечный день становится все короче. Не думайте только о традиционных вариациях – современные светильники тоже могут придать уюта.
Уютный уголок в гостиной, украшенный новым текстилем и красиво подсвеченный – это уже победа! Добавляйте аксессуары на ваш вкус – рождественские, этнические, скандинавские или гламурные и вы создадите гостиную своей мечты за выходные!
Из маленьких деревянных досок вы можете создать в такой гостиной и елку, при этом сделав все своими руками! Украшения к ней будете вешать или даже ставить на ее «ветви», не забывая про гирлянду и соответствующую обстановку в интерьере. С помощью аэрозоля вы можете покрыть ее позолотой, посеребрить или добавить ей медного блеска. Так же можно поступить с шишками, ветками, любыми самодельными игрушками, ягодами рябины и листочками.
Для этой елки вам и вовсе не придется идти в магазин за деревянными досками. Обычные палки, красиво связанные между собой в форме ели или сосны, выглядят очень стильно в любом современном интерьере. Не забудьте про возможное покрытие палок позолотой с помощью баллончика с краской.
Найдите место на камине, комоде, небольшом столике или письменном столе для декоративной композиции. Включите в нее дары природы: шишки, ветви, зимние ягоды, которые можно заранее покрыть позолотой из аэрозоля. Картина с рождественской сценкой и свечи дополнят вашу композицию до идеала.
В голливудских фильмах мы часто видим такие вот носочки, украшающие камин на Рождество. Иногда на них написаны имена детей, и по традиции Санта Клаус вскоре положит в них подарки каждому ребенку. Сделать такие своими руками проще простого – посмотрите на форму, сделайте шаблон из картона, вырежьте из фетра две части и сшейте их большой иглой и шерстяной ниткой. Украсьте бисером, атласными лентами, пришитыми маленькими шишками и вышивкой на свой вкус.
Сделать традиционный интерьер вашей новогодней гостиной более роскошным помогут новые модные подсвечники. Посмотрите на форму этих, на фотографии, и представьте, как роскошно они дополнят ваш интерьер. Есть также варианты этнических, турецких или марокканских подсвечников, а также интересные подсвечники в форме домиков, украшенных к Рождеству. Все это вы можете найти в магазине декора и аксессуаров поблизости, стоит только заглянуть туда.
Для вашего офиса или отдельно для детской комнаты можно создать еще одну елку – из бумаги. Как видите, в данном случае картонные звезды составлены из четырех частей и склеены снизу с помощью «ярлычков». Составляя их в пирамидку по размеру, мы и получаем елочку.
Если вы увлекаетесь вышиванием, посмотрите на модные тренды в новогоднем декоре. Олени здесь стали более худыми и мультяшными, снежинки – более схематичными, как в скандинавском стиле, а сценки традиционных рождественских забав до сих пор у многих в фаворе. Подумайте и о картине заснеженного Амстердама или Нью-Йорка, белочке в золотом платьице и нестандартных, например, фиолетовых, снежинках.
При выборе цветовой гаммы для зимнего или новогоднего декора у вас есть несколько традиционных вариантов, которые могут быть безумно полезными в выборе цветов. Некоторые из них мы представляем ниже.
Красный и зеленый; красный и золотой; красный и белый; красный, зеленый и белый; красный, синий, белый и голубой.
Золотой и белый; золотой и слоновая кость; золотой, белый и черный; золотой, белый и бледно-розовый.
Белый заснеженный и бледно-розовый; белый и мятный; белый и черный; белый, шоколадный и золотой.
Если вы до сих пор раздумываете, что сделать и как сшить, начните с чего-нибудь маленького, например, с покраски стаканчика или шишек золотым спреем и вы, как всегда, втянитесь в дело и загоритесь энтузиазмом.
Еще одной отличной идей для новогоднего декора своими руками станут украшения на стену – венки из веток, хвои, бумаги, атласных лент и шишек. Звезды из проволоки или бумаги, украшенные гирляндой. Красивые ветви, на которых держатся ваши украшения – подсвески и серьги, держась за сучки. И, конечно же, традиционные новогодние свитера с вышивкой, которые тоже можно повесить на стену.
Специально для вас на homify:
— Как убрать комнату за 20 минут;