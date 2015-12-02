Футуристический особняк

Стильный и современный проект от дизайн-студии Metro Cúbico Digital относится к тому типу домов, которые хочется рассматривать подолгу. Интересный и модный подход к дизайну интерьера в стиле минимализм выглядит шикарно в серой цветовой гамме и со столь изысканным внедрением стиля шале в проект.
Дизайн-студия базируется в Порто, Португалия, но проект был придуман специально для тех, кто хочет совместить горную и городскую жизнь в одном доме. Достаточно амбициозная задача пришлась по нраву дизайнерам, которые любят искать новые решения в ответ на трендовые потребности современности. Сочетание урбанистики и жизни на природе выглядит здесь особенно прекрасно, ведь развивается на фоне дизайнерской мебели, привлекательной натуральной древесины и модного панорамного остекления.
Посмотрим, как оригинальный подход к архитектуре и дизайну интерьера позволил одной семье использовать все плюсы собственного участка и при этом получить очень стильный коттедж?
Первый уровень этого дома отделан декоративным камнем, а во втором использована комбинированная отделка из дерева и металла, с большим количеством остекленных поверхностей. Столь современная трактовка стиля шале вызывает гордость за архитекторов homify, ведь позволяет столь древнему стилю, как шале, проявить себя и в новых проектах.
Внутри мы видим, что древесина и мебель в стиле минимализм органично дополняют друг друга примерно в равных пропорциях. Так, более деревенский стиль был использован в отделке, а непосредственно мебели и предметам декора достался современный взгляд на вещи.
Сплошное во многих местах панорамное остекление делает атмосферу в доме по-настоящему волшебной. Здесь не чувствуется разницы между природой и домом еще и благодаря древесине, да и окна позволяют создать одно общее впечатление как об интерьере, так и о пейзаже, что говорит об их настоящей близости.
Свободная планировка проекта подразумевает очень плавно перетекающие друг в друга комнаты, где зонирование производится лишь с помощью функциональной мебели. Никакие консольные столики, дополнительные экраны или даже пуфики не используются, оставляя интерьер минималистично-лаконичным.
Особое настроение витает и в спальне, где мы видим дополнительное окно по форме обтекающее скат крыши прямо под потолком. В этом уголке ванная находится за стеклянной перегородкой, позволяющей слить воедино оба помещения на волне четкого следования философии минимализма. Такое решение делает интерьер очень оригинальным, а местечко у окна позволяет насладиться столь прекрасным образцом дизайна и красивыми видами во всей полноте.
На этой фотографии мы видим оригинальное планировочное решение, которое часто используется в проектах с упором на панорамные виды окрестностей. В туристических зонах, на берегу озер или просто в местах плотной застройки очень важно добиться хорошего пейзажа из окна. Так, здесь открытая зона оказалась на втором уровне, а гостиная, кухня и столовая находятся над спальней, детской и кабинетом, расположенными на первом этаже. Такой подход делает спальни более близкими к земле, окруженными зеленью и посадками в рамках ландшафтного проекта, и дает возможность сделать общественную зону своеобразной смотровой площадкой. Лишь хозяйская спальня с собственными ванной комнатой и гардеробной осталась на втором уровне.
В загородном строительстве современности без оригинального подхода и креативных решений очень редко можно добиться желаемого. И с помощью архитектора любые изначальные условия всегда можно преобразовать в достоинства и «изюминки» вашего дома.
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