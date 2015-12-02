Футуристический особняк

Стильный и современный проект от дизайн-студии Metro Cúbico Digital относится к тому типу домов, которые хочется рассматривать подолгу. Интересный и модный подход к дизайну интерьера в стиле минимализм выглядит шикарно в серой цветовой гамме и со столь изысканным внедрением стиля шале в проект.

Дизайн-студия базируется в Порто, Португалия, но проект был придуман специально для тех, кто хочет совместить горную и городскую жизнь в одном доме. Достаточно амбициозная задача пришлась по нраву дизайнерам, которые любят искать новые решения в ответ на трендовые потребности современности. Сочетание урбанистики и жизни на природе выглядит здесь особенно прекрасно, ведь развивается на фоне дизайнерской мебели, привлекательной натуральной древесины и модного панорамного остекления.

Посмотрим, как оригинальный подход к архитектуре и дизайну интерьера позволил одной семье использовать все плюсы собственного участка и при этом получить очень стильный коттедж?