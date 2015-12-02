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Футуристический особняк

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Silver House, Metro Cúbico Digital Metro Cúbico Digital
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Стильный и современный проект от дизайн-студии Metro Cúbico Digital относится к тому типу домов, которые хочется рассматривать подолгу. Интересный и модный подход к дизайну интерьера в стиле минимализм выглядит шикарно в серой цветовой гамме и со столь изысканным внедрением стиля шале в проект.

Дизайн-студия базируется в Порто, Португалия, но проект был придуман специально для тех, кто хочет совместить горную и городскую жизнь в одном доме. Достаточно амбициозная задача пришлась по нраву дизайнерам, которые любят искать новые решения в ответ на трендовые потребности современности. Сочетание урбанистики и жизни на природе выглядит здесь особенно прекрасно, ведь развивается на фоне дизайнерской мебели, привлекательной натуральной древесины и модного панорамного остекления.

Посмотрим, как оригинальный подход к архитектуре и дизайну интерьера позволил одной семье использовать все плюсы собственного участка и при этом получить очень стильный коттедж?

Двойной фасад

Silver House, Metro Cúbico Digital Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital

Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital

Первый уровень этого дома отделан декоративным камнем, а во втором использована комбинированная отделка из дерева и металла, с большим количеством остекленных поверхностей. Столь современная трактовка стиля шале вызывает гордость за архитекторов homify, ведь позволяет столь древнему стилю, как шале, проявить себя и в новых проектах.

​ Смешение стилей в интерьере

Silver House, Metro Cúbico Digital Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital

Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital

Внутри мы видим, что древесина и мебель в стиле минимализм органично дополняют друг друга примерно в равных пропорциях. Так, более деревенский стиль был использован в отделке, а непосредственно мебели и предметам декора достался современный взгляд на вещи.

Панорамное остекление

Silver House, Metro Cúbico Digital Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital

Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital

Сплошное во многих местах панорамное остекление делает атмосферу в доме по-настоящему волшебной. Здесь не чувствуется разницы между природой и домом еще и благодаря древесине, да и окна позволяют создать одно общее впечатление как об интерьере, так и о пейзаже, что говорит об их настоящей близости.

​ Планировка

Silver House, Metro Cúbico Digital Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital

Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital

Свободная планировка проекта подразумевает очень плавно перетекающие друг в друга комнаты, где зонирование производится лишь с помощью функциональной мебели. Никакие консольные столики, дополнительные экраны или даже пуфики не используются, оставляя интерьер минималистично-лаконичным.

Спальня

Silver House, Metro Cúbico Digital Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital

Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital

Особое настроение витает и в спальне, где мы видим дополнительное окно по форме обтекающее скат крыши прямо под потолком. В этом уголке ванная находится за стеклянной перегородкой, позволяющей слить воедино оба помещения на волне четкого следования философии минимализма. Такое решение делает интерьер очень оригинальным, а местечко у окна позволяет насладиться столь прекрасным образцом дизайна и красивыми видами во всей полноте.

Парадный фасад

Silver House, Metro Cúbico Digital Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital

Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital

На этой фотографии мы видим оригинальное планировочное решение, которое часто используется в проектах с упором на панорамные виды окрестностей. В туристических зонах, на берегу озер или просто в местах плотной застройки очень важно добиться хорошего пейзажа из окна. Так, здесь открытая зона оказалась на втором уровне, а гостиная, кухня и столовая находятся над спальней, детской и кабинетом, расположенными на первом этаже. Такой подход делает спальни более близкими к земле, окруженными зеленью и посадками в рамках ландшафтного проекта, и дает возможность сделать общественную зону своеобразной смотровой площадкой. Лишь хозяйская спальня с собственными ванной комнатой и гардеробной осталась на втором уровне.

В загородном строительстве современности без оригинального подхода и креативных решений очень редко можно добиться желаемого. И с помощью архитектора любые изначальные условия всегда можно преобразовать в достоинства и «изюминки» вашего дома.

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