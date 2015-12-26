Эко-дом: быстрый способ начать жить

Наша работа, семья, интересы, хобби и друзья не позволяют стать настоящим архитектором даже за несколько лет учебы, что говорить о графиках в 6-12 месяцев на строительство маленького домика. Эко-дом – это еще и внимание к натуральному происхождению каждого элемента, и не только древесины, но и масел для нее; и не только камня, но и экологичной системы водоснабжения и септика. Здесь требуется помощь и многолетний опыт профессионалов, которые уже досконально изучили, но главное – проверили на реальном практическом опыте все альтернативы и выбрали для проектов самое лучшее.

Поэтому мы, обращаясь к архитекторам, можем получить самый настоящий эко-дом, а не самостоятельную пародию, в которой в конце концов многие энтузиасты просто сдаются и решают, что газосиликатные блоки для строительства «всего лишь» гаража – это неотъемлемый компромисс их новой экологичной жизни. Настоящие эко-дома – это всегда роскошь, а вовсе не способ сэкономить на жизни, переставая покупать различные «вредные вещи». Ведь полезные в итоге стоят гораздо дороже, хоть и являются самым настоящим подтверждением семейного успеха, в сердце которого всегда лежит здоровье наших близких.

Специально для вас на homify:

— Усадьба в поселке Сосновый бор;

— Дома в стиле кантри.