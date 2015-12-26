Эко-дом: быстрый способ начать жить

Проекты эко-домов, созданные на вдохновении природой и простым образом жизни, очень подкупают доступностью и легкостью воспроизведения всех элементов. Они кажутся наглядным пособием по тому, как самостоятельно построить маленький домик на живописной полянке, при этом сделав его по-современному стильным и достойным отдельной доски в вашем Pinterest.
Один из таких домов, расположенный во Франции, создало парижское архитектурное бюро Lode Architecture со вниманием ко всем деталям и очень осторожным обращением с каждым квадратным метром полезной площади.
Но в статье речь пойдет не просто об одном удачном и очень привлекательном проекте, сколько о моде на эко-дома в целом, которая и способствует все большему интересу к ним и профессиональных архитекторов с мировым именем.
Простые деревянные конструкции, которые имеют максимально натуральный внешний облик и способны при этом вместить все необходимое для жизни целой семьи с одним-двумя детьми, выглядят завораживающе. Интересно, что для многих из них в интернете прилагаются и сметы на строительство, общая стоимость проекта и затраты рабочих часов, и от этого они кажутся еще более доступными и подходящими для нас с вами.
Но правда в том, что каждый из этих домов проектировал по-настоящему заинтересованный профессионал, который очень часто имеет профильное образование и немалый опыт работы в данной сфере. Или, в порядке исключения, последние 5-7 лет он занимается почти исключительно собственным проектом, не имея опыта ранее, но исправляя свои ошибки по ходу действия.
Таким образом, мы получаем авторский контроль, единый стиль и философию человека и к тому же массу неучтенных расходов, которые связаны, например, с поиском идей в интернете, покупкой книг и затратой собственных часов на обдумывание любой, даже самой маленькой, идеи. Подобные проекты чаще всего являются домами, которые архитекторы строят сами для себя, часто слегка усталые от стандартных коттеджей или даже особняков и желающие сделать свой собственный мир более оригинальным. А авторская работа настоящего профессионала, как и в этом проекте, не может стоит мало, если она выполняется с полной отдачей, как в деле строительства для себя.
Наша работа, семья, интересы, хобби и друзья не позволяют стать настоящим архитектором даже за несколько лет учебы, что говорить о графиках в 6-12 месяцев на строительство маленького домика. Эко-дом – это еще и внимание к натуральному происхождению каждого элемента, и не только древесины, но и масел для нее; и не только камня, но и экологичной системы водоснабжения и септика. Здесь требуется помощь и многолетний опыт профессионалов, которые уже досконально изучили, но главное – проверили на реальном практическом опыте все альтернативы и выбрали для проектов самое лучшее.
Поэтому мы, обращаясь к архитекторам, можем получить самый настоящий эко-дом, а не самостоятельную пародию, в которой в конце концов многие энтузиасты просто сдаются и решают, что газосиликатные блоки для строительства «всего лишь» гаража – это неотъемлемый компромисс их новой экологичной жизни. Настоящие эко-дома – это всегда роскошь, а вовсе не способ сэкономить на жизни, переставая покупать различные «вредные вещи». Ведь полезные в итоге стоят гораздо дороже, хоть и являются самым настоящим подтверждением семейного успеха, в сердце которого всегда лежит здоровье наших близких.
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