Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Гламурная роскошь в загородном особняке

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Плюты, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Гардеробная в стиле модерн
Loading admin actions …

Может ли за богатым внешним видом и ультра-современным интерьером скрываться что-то
большее, чем шикарный дизайн-проект? В этой статье мы постараемся понять, как получилось так, что загородные особняки, столь привлекательные на вид, стали идеализироваться, и стоят ли они нашего обожания.

Авторы этого проекта, дизайнеры из U-STYLE Design Studio, совершили практически невозможное. Готовый к началу внутренней отделки дом, построенный другой группой профессионалов, они смогли преобразовать таким образом, чтобы строительство и декор стали настолько согласованными, что уже не видно, где кончается один тип работы и начинается другой. Сильные и эффектные дизайнерские приемы, которые могут особенно вас поразить в отделке экстерьера и в проекте лестницы внутри дома, показывают нам, как сделать маленькие вещи – великими, а большие и массивные – стильными и аккуратными.

Жизнь в райском саду

Плюты, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Балкон и терраса в стиле модерн
YOUSUPOVA

Плюты

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Гламурный оттенок этого проекта виден сразу – глянцевые, стильно бликующие поверхности, строгое следование общему дизайн-проекту и безупречный формат «Дома мечты» делает особняк похожим на рекламную картинку, настолько он идеален.

​ Новейший дизайн

Плюты, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Дома в стиле модерн
YOUSUPOVA

Плюты

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Когда дизайнерская мебель, свободная планировка и модные тренды сплетаются воедино в столь просторном и хорошо освещенном помещении, жди волшебства. Магия этих интерьеров заставляет нас наглядно воспринять то, что наш образ жизни напрямую зависит от того, в каком доме мы живем. Здесь есть то, что незримо ведет нас по пути судьбы, предвосхищая наши потребности, и если работа сделана правильно – наша жизнь становится похожа на сказку.

Эксклюзивный мир

Плюты, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
YOUSUPOVA

Плюты

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Так достойны ли красивые дома того, чтобы ими восхищаться, постоянно думать о дизайне и идеях и жить своей мечтой? Ведь именно они позволяют нам во всем многообразии возможностей взять от жизни именно то, что мы хотим, и оставить все остальное за высоким забором.

С помощью продуманного проекта в архитектуре и дизайне интерьера вы можете жить в 17-ом, или же, как в данном случае, в 22-ом веке, параллельно совершая путешествия именно в ту страну и культуру, которая вам больше всего по душе.

Глянцевая реальность

Плюты, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
YOUSUPOVA

Плюты

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

В этом особняке, созданном на вдохновении современной люксовой частной архитектурой, мы видим комплексный подход, который помогает создать особенный мир для семьи, которая хочет жить исключительно по своим правилам.

Геометрическое зонирование

Плюты, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Гостиная в стиле модерн
YOUSUPOVA

Плюты

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

В этом мире меньше стен и больше стекла и солнечного света, высокие потолки, из-за панорамного остекления будто  уходящие в небеса, и качественная мебель, которая обеспечивает всей конструкции функциональность. Каждая комната спланирована и декорирована отдельно от остальных пространств, но является одним целым с домом, из-за чего интерьеры смотрятся шикарно с любого ракурса, даже захватывая самые дальние уголки.

Международный уровень

Плюты, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Кухня в стиле модерн
YOUSUPOVA

Плюты

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Шикарная кухня может подарить вам и вовсе незабываемое путешествие в мир качественного дизайна. Зонирование с помощью стеклянных стен между ней и столовой восхищает и заставляет удивляться тому, как элегантно можно использовать солнечный свет в дизайне интерьера.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Детская в башне

Плюты, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Детская комната в стиле модерн
YOUSUPOVA

Плюты

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Оригинальная планировка этой спальни делает ее похожей на комнату в башне, которая как в машине времени, переместилась в будущее на несколько веков вперед. Приятные коралловые краски и светлое оформление создают здесь невероятно прекрасную атмосферу счастливого детства.

Приватные покои

Плюты, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Гардеробная в стиле модерн
YOUSUPOVA

Плюты

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

В главной спальне мы найдем арочное окно, которое, будто в современном замке, открывает вид на просторы своих владений. Отдельная стильная гардеробная за черными глянцевыми дверьми-слайдерами делает мир моды и дизайнерской одежды частью всего проекта.

Детская ванная комната

Плюты, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Ванная комната в стиле модерн
YOUSUPOVA

Плюты

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Эта одна ванная комната является исключительно детской обителью, декорированной в соответствии с цветовой гаммой спальни ребенка. Отсюда тоже открывается панорамный вид на сосновый бор, а традиционный контраст белого, черного и красного цветов напоминает легендарные французские интерьеры с их всегда узнаваемой чистой эстетикой.

​ Ванная комната

Плюты, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Ванная комната в стиле модерн
YOUSUPOVA

Плюты

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Превосходное решение установить отдельную чашу в почти полностью застекленном эркере этой комнаты привносит в интерьер даже слегка сюрреалистичные нотки. Эта ванная комната является частью апартаментов владельцев дома.

Специально для вас на homify:

Рустик возвращается: 10 идеальных проектов;

Скандинавский стиль в дизайне гостиной.

Какой пол лучше всего подходит для ванной комнаты?
А вам нравится схема остекления в этом особняке?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо