Гламурная роскошь в загородном особняке

Может ли за богатым внешним видом и ультра-современным интерьером скрываться что-то

большее, чем шикарный дизайн-проект? В этой статье мы постараемся понять, как получилось так, что загородные особняки, столь привлекательные на вид, стали идеализироваться, и стоят ли они нашего обожания.

Авторы этого проекта, дизайнеры из U-STYLE Design Studio, совершили практически невозможное. Готовый к началу внутренней отделки дом, построенный другой группой профессионалов, они смогли преобразовать таким образом, чтобы строительство и декор стали настолько согласованными, что уже не видно, где кончается один тип работы и начинается другой. Сильные и эффектные дизайнерские приемы, которые могут особенно вас поразить в отделке экстерьера и в проекте лестницы внутри дома, показывают нам, как сделать маленькие вещи – великими, а большие и массивные – стильными и аккуратными.