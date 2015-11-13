Гламурная роскошь в загородном особняке

Может ли за богатым внешним видом и ультра-современным интерьером скрываться что-то
большее, чем шикарный дизайн-проект? В этой статье мы постараемся понять, как получилось так, что загородные особняки, столь привлекательные на вид, стали идеализироваться, и стоят ли они нашего обожания.
Авторы этого проекта, дизайнеры из U-STYLE Design Studio, совершили практически невозможное. Готовый к началу внутренней отделки дом, построенный другой группой профессионалов, они смогли преобразовать таким образом, чтобы строительство и декор стали настолько согласованными, что уже не видно, где кончается один тип работы и начинается другой. Сильные и эффектные дизайнерские приемы, которые могут особенно вас поразить в отделке экстерьера и в проекте лестницы внутри дома, показывают нам, как сделать маленькие вещи – великими, а большие и массивные – стильными и аккуратными.
Гламурный оттенок этого проекта виден сразу – глянцевые, стильно бликующие поверхности, строгое следование общему дизайн-проекту и безупречный формат «Дома мечты» делает особняк похожим на рекламную картинку, настолько он идеален.
Когда дизайнерская мебель, свободная планировка и модные тренды сплетаются воедино в столь просторном и хорошо освещенном помещении, жди волшебства. Магия этих интерьеров заставляет нас наглядно воспринять то, что наш образ жизни напрямую зависит от того, в каком доме мы живем. Здесь есть то, что незримо ведет нас по пути судьбы, предвосхищая наши потребности, и если работа сделана правильно – наша жизнь становится похожа на сказку.
Так достойны ли красивые дома того, чтобы ими восхищаться, постоянно думать о дизайне и идеях и жить своей мечтой? Ведь именно они позволяют нам во всем многообразии возможностей взять от жизни именно то, что мы хотим, и оставить все остальное за высоким забором.
С помощью продуманного проекта в архитектуре и дизайне интерьера вы можете жить в 17-ом, или же, как в данном случае, в 22-ом веке, параллельно совершая путешествия именно в ту страну и культуру, которая вам больше всего по душе.
В этом особняке, созданном на вдохновении современной люксовой частной архитектурой, мы видим комплексный подход, который помогает создать особенный мир для семьи, которая хочет жить исключительно по своим правилам.
В этом мире меньше стен и больше стекла и солнечного света, высокие потолки, из-за панорамного остекления будто уходящие в небеса, и качественная мебель, которая обеспечивает всей конструкции функциональность. Каждая комната спланирована и декорирована отдельно от остальных пространств, но является одним целым с домом, из-за чего интерьеры смотрятся шикарно с любого ракурса, даже захватывая самые дальние уголки.
Шикарная кухня может подарить вам и вовсе незабываемое путешествие в мир качественного дизайна. Зонирование с помощью стеклянных стен между ней и столовой восхищает и заставляет удивляться тому, как элегантно можно использовать солнечный свет в дизайне интерьера.
Оригинальная планировка этой спальни делает ее похожей на комнату в башне, которая как в машине времени, переместилась в будущее на несколько веков вперед. Приятные коралловые краски и светлое оформление создают здесь невероятно прекрасную атмосферу счастливого детства.
В главной спальне мы найдем арочное окно, которое, будто в современном замке, открывает вид на просторы своих владений. Отдельная стильная гардеробная за черными глянцевыми дверьми-слайдерами делает мир моды и дизайнерской одежды частью всего проекта.
Эта одна ванная комната является исключительно детской обителью, декорированной в соответствии с цветовой гаммой спальни ребенка. Отсюда тоже открывается панорамный вид на сосновый бор, а традиционный контраст белого, черного и красного цветов напоминает легендарные французские интерьеры с их всегда узнаваемой чистой эстетикой.
Превосходное решение установить отдельную чашу в почти полностью застекленном эркере этой комнаты привносит в интерьер даже слегка сюрреалистичные нотки. Эта ванная комната является частью апартаментов владельцев дома.
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