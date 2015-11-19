Роскошная резиденция на берегу моря

Этот шикарный особняк выполнен в классическом стиле с использованием антично-греческих декоративных приемов и средиземноморского шарма. Расположенный прямо на берегу Черного моря, недалеко от Одессы, Украина он наверняка покорит ваше сердце. 360 квадратных метров чистой роскоши, изящества и дизайнерского таланта пропитаны любовью к красоте и благородным материалам.
Ощутите курортное настроение этого особняка, расположенного на первой линии от моря и превратившего один участок в осуществившуюся мечту семьи о том, чтобы жить под южным солнцем, наслаждаясь легким соленым бризом. Профессионалы из Kvartalstudio создали этот душевный проект на вдохновении элитным приморским стилем жизни и реализовали его в самом лучшем качестве за невероятные 8 месяцев.
Архитектура, которая чувствуется сердцем, а не просто понимается разумом и оценивается по четким характеристикам, способна изменить многое в нашей жизни. Этот особняк является одним из таким домов, которые запоминаются, проникают в наше воображение, а для особенно романтичных особ становятся основой для создания своей собственной мечты.
В этом проекте нет «материала кровли», а есть завораживающая, чарующая, многоликая черепица различных оттенков, которая будто бы уже столетиями насыщалась черноморским жарким солнцем и впитывала ароматы местных трав. Колонны, украшающие террасу возле бассейна на заднем дворике, выглядят изящными защитниками определенного стиля жизни, воспетого этим потрясающим особняком.
Созданный на основе испанской цветовой гаммы, составленной из охристых и теплых песочных оттенков, экстерьер выглядит особенно волшебно в свете вечерних огней.
Черные кованые светильники, рамы для окон и геометричная планировка вносят в общий облик немного драматизма, который воспринимается как историческое прошлое величественной постройки. Особенно популярны такие дизайнерские приемы в Калифорнии, США, где испанский колониальный стиль приобрел особенно роскошный, по-настоящему люксовый размах в окрестностях Лос-Анджелеса и Сан-Диего.
Каждый материал из использованных в данном проекте сочетается со всеми соседями с такой легкостью, что все стыки выглядят лишь еще одним декоративным приемом. Благодаря столь качественной подборке текстур и оттенков дизайнеры решили и не скрывать, например, потолочные балки, а показать всю красоту древесины, потемневшую от экологичного покрытия маслом.
Отпуск не может быть вечным, но повысить уровень своих будней вы можете всегда. Вместе с таким домом, террасами и прекрасным видом на окружающую природу любая жизнь станет лучше.
У каждого настоящего, живого проекта есть своя оригинальная история, которые мы так любим слушать. Архитекторы поделились с нами одной из таких, связанной в первую очередь, с созданием комфорта для клиентов.
Дело в том, что через месяц после заселения на участке начали появляться змеи, которые избрали именно этот склон для своих прогулок к морю. Команда архитекторов и дизайнеров решила эту проблему просто гениально – они подарили владельцам целую семью ежиков (вместе с их годовым обеспечением), которые теперь живут в комфорте и изобилии, а также охраняют дом и участок от змей.
Дети обожают новых, почти домашних, животных, а все непредвиденные сложности вылились в историю с ярким хэппи-эндом.
Пройдя по холлам особняка, кроме особенно роскошных кухни, столовой и гостиной, вы также найдете три спальни, три детские комнаты и гостевую. Сам дом построен из натуральных материалов и является образцом полностью гипоаллергенной частной архитектуры.
Специально для вас на homify:
— 15 нестандартных проектов домов с WOW-эффектом;