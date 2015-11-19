Роскошная резиденция на берегу моря

Этот шикарный особняк выполнен в классическом стиле с использованием антично-греческих декоративных приемов и средиземноморского шарма. Расположенный прямо на берегу Черного моря, недалеко от Одессы, Украина он наверняка покорит ваше сердце. 360 квадратных метров чистой роскоши, изящества и дизайнерского таланта пропитаны любовью к красоте и благородным материалам.

Ощутите курортное настроение этого особняка, расположенного на первой линии от моря и превратившего один участок в осуществившуюся мечту семьи о том, чтобы жить под южным солнцем, наслаждаясь легким соленым бризом. Профессионалы из Kvartalstudio создали этот душевный проект на вдохновении элитным приморским стилем жизни и реализовали его в самом лучшем качестве за невероятные 8 месяцев.