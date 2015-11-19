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Роскошная резиденция на берегу моря

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом в Одесской области, kvartalstudio kvartalstudio Сад в средиземноморском стиле
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Этот шикарный особняк выполнен в классическом стиле с использованием антично-греческих декоративных приемов и средиземноморского шарма. Расположенный прямо на берегу Черного моря, недалеко от Одессы, Украина он наверняка покорит ваше сердце. 360 квадратных метров чистой роскоши, изящества и дизайнерского таланта пропитаны любовью к красоте и благородным материалам.

Ощутите курортное настроение этого особняка, расположенного на первой линии от моря и превратившего один участок в осуществившуюся мечту семьи о том, чтобы жить под южным солнцем, наслаждаясь легким соленым бризом. Профессионалы из Kvartalstudio создали этот душевный проект на вдохновении элитным приморским стилем жизни и реализовали его в самом лучшем качестве за невероятные 8 месяцев.

Глубокая эстетика

Дом в Одесской области, kvartalstudio kvartalstudio Бассейн в средиземноморском стиле
kvartalstudio

Дом в Одесской области

kvartalstudio
kvartalstudio
kvartalstudio

Архитектура, которая чувствуется сердцем, а не просто понимается разумом и оценивается по четким характеристикам, способна изменить многое в нашей жизни. Этот особняк является одним из таким домов, которые запоминаются, проникают в наше воображение, а для особенно романтичных особ становятся основой для создания своей собственной мечты.

В этом проекте нет «материала кровли», а есть завораживающая, чарующая, многоликая черепица различных оттенков, которая будто бы уже столетиями насыщалась черноморским жарким солнцем и впитывала ароматы местных трав. Колонны, украшающие террасу возле бассейна на заднем дворике, выглядят изящными защитниками определенного стиля жизни, воспетого этим потрясающим особняком.

Калифорнийское влияние

Дом в Одесской области, kvartalstudio kvartalstudio Дома в средиземноморском стиле
kvartalstudio

Дом в Одесской области

kvartalstudio
kvartalstudio
kvartalstudio

Созданный на основе испанской цветовой гаммы, составленной из охристых и теплых песочных оттенков, экстерьер выглядит особенно волшебно в свете вечерних огней.

Черные кованые светильники, рамы для окон и геометричная планировка вносят в общий облик немного драматизма, который воспринимается как историческое прошлое величественной постройки. Особенно популярны такие дизайнерские приемы в Калифорнии, США, где испанский колониальный стиль приобрел особенно роскошный, по-настоящему люксовый размах в окрестностях Лос-Анджелеса и Сан-Диего.

Гладкая стыковка

Дом в Одесской области, kvartalstudio kvartalstudio Терраса в средиземноморском стиле
kvartalstudio

Дом в Одесской области

kvartalstudio
kvartalstudio
kvartalstudio

Каждый материал из использованных в данном проекте сочетается со всеми соседями с такой легкостью, что все стыки выглядят лишь еще одним декоративным приемом. Благодаря столь качественной подборке текстур и оттенков дизайнеры решили и не скрывать, например, потолочные балки, а показать всю красоту древесины, потемневшую от экологичного покрытия маслом.

Отдых для всей семьи

Дом в Одесской области, kvartalstudio kvartalstudio Бассейн в средиземноморском стиле
kvartalstudio

Дом в Одесской области

kvartalstudio
kvartalstudio
kvartalstudio

Отпуск не может быть вечным, но повысить уровень своих будней вы можете всегда. Вместе с таким домом, террасами и прекрасным видом на окружающую природу любая жизнь станет лучше.

История с хэппи-эндом

Дом в Одесской области, kvartalstudio kvartalstudio Сад в средиземноморском стиле
kvartalstudio

Дом в Одесской области

kvartalstudio
kvartalstudio
kvartalstudio

У каждого настоящего, живого проекта есть своя оригинальная история, которые мы так любим слушать. Архитекторы поделились с нами одной из таких, связанной в первую очередь, с созданием комфорта для клиентов. 

Дело в том, что через месяц после заселения на участке начали появляться змеи, которые избрали именно этот склон для своих прогулок к морю. Команда архитекторов и дизайнеров решила эту проблему просто гениально – они подарили владельцам целую семью ежиков (вместе с их годовым обеспечением), которые теперь живут в комфорте и изобилии, а также охраняют дом и участок от змей. 

Дети обожают новых, почти домашних, животных, а все непредвиденные сложности вылились в историю с ярким хэппи-эндом.

Интерьерная сказка

Дом в Одесской области, kvartalstudio kvartalstudio Кухня в средиземноморском стиле
kvartalstudio

Дом в Одесской области

kvartalstudio
kvartalstudio
kvartalstudio

Пройдя по холлам особняка, кроме особенно роскошных кухни, столовой и гостиной, вы также найдете три спальни, три детские комнаты и гостевую. Сам дом построен из натуральных материалов и является образцом полностью гипоаллергенной частной архитектуры.

Гостиная комната

Дом в Одесской области, kvartalstudio kvartalstudio Гостиная в средиземноморском стиле
kvartalstudio

Дом в Одесской области

kvartalstudio
kvartalstudio
kvartalstudio

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