До и После: проект футуристичной кухни

Соскучились по проектам из рубрики «До и после»? Сегодня мы покажем вам, как новостройка обзавелась обворожительной футуристичной кухней, благодаря дизайнеру интерьера Наталье Жуковой из Абакана.
Выбор футуристического стиля для дизайна кухни – всегда очень смелое решение, которое в итоге окупается совершенно оригинальной атмосферой во всем доме. Ведь здесь дело не просто в декоре, сколько в ощущении себя жителем другого времени, а иногда даже и другой культуры. Подобное настроение распространяется из кухни и влияет на остальные комнаты, делая дизайн-проект вашего дома абсолютно эксклюзивным.
Футуристический стиль чаще всего используется теми, кто хочет с помощью стиля минимализм, прогрессивного функционала и ярких, но при этом лаконичных дизайнерских приемов создать ощущение либо космического корабля, либо пентхауса 22-ого века. В первом варианте мы видим слегка брутальную окраску данной тематики, а во втором, как в этом шикарном проекте, гламурные нотки нового века.
Изначально квартира была куплена без отделки. Хозяева хотели с помощью приглашенного дизайнера создать интерьер мечты на основе как собственных идей, так и таланта профессионала. В итоге именно такая позиция, без страха за проявленный интерес с эксклюзивному дизайну и оригинальным решениям, вылилась в столь интересный проект.
В этой статье мы поговорим лишь о кухне, но каждая комната с помощью дизайнера становится отдельным миром со своими правилами, и иногда их можно назвать «правилами будущего».
В данном случае футуристический стиль в дизайне интерьера стал основой для создания очень удобного пространства. Стильная черно-белая цветовая гамма является одним из важнейших решений в данном проекте, так как напрямую влияет на настроение всей комнаты. Игра на контрастах всегда была и остается удачным решением для таких стилей, как модерн, минимализм и футуризм, несмотря на различные модные веяния и тренды.
Наравне с продуманной отделкой и дизайном интерьера, конфигурация самого гарнитура тоже была просчитана дизайнером. Соблюдая равновесие между красивой визуальной картинкой и практичным использованием каждого модуля, она пришла именно к тому варианту, который мы видим на фотографии.
Подсветка, качественные материалы в отделке, модная сантехника и внутреннее оснащение гарнитура тоже являются очень важными элементами этого дизайн-проекта. Для такой специфической работы даже существует отдельное название – «кухонный планировщик», когда профессионал специализируется именно на том, чтобы сделать вашу кухню идеальной и просчитывает такие вещи, как трафик в комнате (количество членов семьи и время их пользования кухней), наличие маленьких детей, безопасность каждого предмета, продуманную электрическую проводку, правильно встроенную бытовую технику и все сопутствующие нюансы. Кроме того, очень важна и сама форма гарнитура, которая в итоге становится основой для многолетней жизни всей семьи. Правильно использованная площадь комнаты позволяет сделать ее более комфортной, уютной или оригинальной, следуя основному замыслу дизайнера.
Этот проект Натальи Жуковой вызывает восхищение, ведь оригинальные стили в дизайне интерьера могут и должны приходит в наши дома, чтобы мы смогли оценить их влияние на нас и решить, стоит ли образ будущего того, чтобы следовать ему и добиваться его воплощения. Футуристика – не просто стиль в декоре, но и психологически другой образ жизни, подразумевающий такие интересные для нас аспекты, как инновационные технологии, удобные и эргономичные решения в хранении и, возможно, абсолютно другой подход к кулинарии в целом.
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