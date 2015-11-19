До и После: проект футуристичной кухни

Соскучились по проектам из рубрики «До и после»? Сегодня мы покажем вам, как новостройка обзавелась обворожительной футуристичной кухней, благодаря дизайнеру интерьера Наталье Жуковой из Абакана.

Выбор футуристического стиля для дизайна кухни – всегда очень смелое решение, которое в итоге окупается совершенно оригинальной атмосферой во всем доме. Ведь здесь дело не просто в декоре, сколько в ощущении себя жителем другого времени, а иногда даже и другой культуры. Подобное настроение распространяется из кухни и влияет на остальные комнаты, делая дизайн-проект вашего дома абсолютно эксклюзивным.