Особняк в Вентворф Эстэйт

Вытянутая по ширине участка пристройка позволяет создать здесь собственный мир, полностью подчиненный законам архитектуры. Благодаря необычной планировке жизненное пространство здесь преобразовывается на пользу жильцам. Изначальная постройка, небольшой светлый коттедж, который мы можем видеть на фотографии справа, не справлялся с нуждами клиентом и имел небольшую полезную площадь, хотя и был расположен в прекрасном месте. Его покупкой и реконструкцией хозяева получили все и сразу – удачное место, достаточное количество комнат и удачный дизайн-проект в выбранном стиле.

Постройка выглядит роскошно и монументально благодаря панорамному остеклению с традиционной расстекловкой. Таким образом, новое здание принимает более классический облик, хотя по размеру больше напоминает залы шато.

Вытянутое по всей длине здания крыльцо создает образ настоящего загородного особняка. Выходя утром на террасы и спускаясь по ступеням в сад, вы чувствуете величие каждого момента и каждого дня.