Особняк в Вентворф Эстэйт

Как благодаря пристройке превратить небольшой стандартный коттедж в настоящее поместье? Смотрите новый проект от дизайн-студии Keir Townsend из Лондона, Великобритания, профессионалы которой знают, как осуществить ваши мечты.
Полноценная пристройка – это огромный пласт работ, в котором дизайн интерьера является верхним слоем декора. Такая работа, проделанная специалистами с вниманием к качеству каждого элемента, уже выглядит грандиозно, а в данном проекте еще и смотрится просто очаровательно.
Вытянутая по ширине участка пристройка позволяет создать здесь собственный мир, полностью подчиненный законам архитектуры. Благодаря необычной планировке жизненное пространство здесь преобразовывается на пользу жильцам. Изначальная постройка, небольшой светлый коттедж, который мы можем видеть на фотографии справа, не справлялся с нуждами клиентом и имел небольшую полезную площадь, хотя и был расположен в прекрасном месте. Его покупкой и реконструкцией хозяева получили все и сразу – удачное место, достаточное количество комнат и удачный дизайн-проект в выбранном стиле.
Постройка выглядит роскошно и монументально благодаря панорамному остеклению с традиционной расстекловкой. Таким образом, новое здание принимает более классический облик, хотя по размеру больше напоминает залы шато.
Вытянутое по всей длине здания крыльцо создает образ настоящего загородного особняка. Выходя утром на террасы и спускаясь по ступеням в сад, вы чувствуете величие каждого момента и каждого дня.
На кухне мы найдем очень современный подход к планировке и выбору мебели. Легкая вариация классики с кремовыми фасадами очень приятно сочетается как с новыми трендами, так и с атмосферой резиденции. На кухне мы найдем встроенные модули для хранения и отдельный кухонный остров с большой функциональностью, что делает ее очень удобной для использования в большой семье. В торце кухонного острова – винные холодильники, видимые из домашней столовой.
Прекрасная и сложная цветовая гамма, основанная на трюфельных оттенках, выигрышно дополняет классическую мягкую группу в этой изысканной гостиной. За спинкой дивана мы найдем парадную гостиную с мягкими креслами и прекрасным видом на зеленый сад, а справа от него – зону домашнего кинотеатра, рассчитанную на максимально комфортный киновечер для всей семьи.
В большой комнате каждая из зон смотрится очень уютно, благодаря традиционному подходу в дизайне – симметрия позволяет зонировать помещение, а там, где она прерывается, плавно начинается новая комната со своим функционалом.
Эта комната, ставшая посредником между основным зданием и новой пристройкой, раньше была кухней. Встроенные шкафы для хранения теперь полностью удовлетворяют потребности семьи, а роскошная софа позволяет сделать процесс примерки более комфортным.
Дизайн интерьера этой ванной комнаты нацелен не только на создание уюта, но и на фокусирование взгляда и акцентирование в декоре на окне оригинальной формы. Благодаря шторам и орхидеям оно выглядит, как «окошко в рай», а вся ванная стала еще более приятным местом.
Благодаря новой пристройке и измененной конфигурации построек на участке у архитектора возникла мысль использовать созданный двумя строениям уютный уголок для приватного внутреннего дворика. Защищенный от ветра, затененный деревьями и при этом достаточно просторный для организации отдельной беседки, террас и мест для прогулок он стал лучшим местом для семейных вечеров в теплое время года.
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