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11 маленьких минималистичных коттеджей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Privathaus bei Berlin, IOX Architekten GmbH IOX Architekten GmbH Дома в стиле минимализм
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Сегодня для всех поклонников стиля минимализм мы предлагаем подборку из 11 интересных стильных проектов небольших коттеджей, реализацию которых можно назвать относительно бюджетной.

Здесь и стиль, и модные тренды, и новые решения в отделке и декоре, а также – панорамное остекление, смешанная отделка фасадов и особенно удобные для маленьких участков коттеджи с гаражами под домом. В каждом из них есть своя изюминка, которую мы и стремимся показать нашим читателям.

​ Супер-узкий дом

Casa en Lomas de la Rioja., arQing arQing Дома в стиле минимализм
arQing

arQing
arQing
arQing

Роскошная реализация очень интересного проекта с невероятно узким фасадом выглядит тем не менее очень прилично в густонаселенном пригороде. Приватный фасад лишь на третьем уровне увенчан балконом, а со стороны заднего дворика – панорамное остекление.

Ассиметричный фасад

homify Дома в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Нестандартная ломаная планировка для дома столь маленькой площади выглядит шикарно лишь в стиле минимализм, отлично сочетаясь с белоснежными фасадами и панорамным остеклением.

Во славу приватности

Privathaus bei Berlin IOX Architekten GmbH Дома в стиле минимализм
IOX Architekten GmbH

Privathaus bei Berlin

IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH

В этом доме внутренний дворик позволяет создать дополнительный модуль библиотеки справа с дверьми-слайдерами для выхода на террасу. А на втором этаже есть уникальная огороженная терраса, которая с помощью деревянных полупрозрачных экранов позволяет любоваться прекрасным видом на лес.

Конфиденциальность

MITICA RESIDENCIAL , ALONSO ARQUITECTOS ALONSO ARQUITECTOS Дома в стиле минимализм
ALONSO ARQUITECTOS

ALONSO ARQUITECTOS
ALONSO ARQUITECTOS
ALONSO ARQUITECTOS

Следующая стадия приватности – полная конфиденциальность – пользуется особенной популярностью в стиле модерн. Здесь даже столь традиционные вещи, как балкончик над крыльцом или окно возле входной двери, были удалены либо лишены своей функциональности.

Красивый модерн

homify Дома в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Очень аккуратный пример маленького коттеджа в стиле модернизм выглядит особенно привлекательно из-за возможности реализации на участке любого размера. Навес для автомобиля реализован перекрытиями второго этажа, а для более расслабляющего визуального вида вход в здание ничем декоративно не акцентирован.

Традиции и современность

HAUS GROSS GLIENICKE, Müllers Büro Müllers Büro Дома в стиле минимализм
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Традиционный на вид, но очень современный внутри. Этот маленький коттедж с опоясывающими террасами выглядит, как маленькая мечта небольшой семьи. Здесь и уютная мансарда, и высокие окна в солнечной столовой, и сад, декорированный с чувством меры и стиля.

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Ар-деко

Casa Manzano, Milla Arquitectos S.A. de C.V. Milla Arquitectos S.A. de C.V. Дома в стиле минимализм Белый
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

Глянцевый и современный вариант южного ар-деко выглядит похожим на европейский модернизм, но требует гораздо больших затрат бюджета и определенного архитектора, влюбленного в роскошь и шик.

Дом из контейнеров

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat Дома в стиле минимализм
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Дома из транспортных контейнеров мы не могли обойти стороной в этой подборке, ведь они уже стали домом для многих из тех, кто в альтернативном варианте не смог бы жить в своем собственном жилье.

Динамичный фасад

Дом у ручья, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле минимализм
Максим Любецкий

Дом у ручья

Максим Любецкий
Максим Любецкий
Максим Любецкий

Эксклюзивный проект от архитектора Максима Любецкого выглядит очень современно и нестандартно. Динамика фасада поражает и очень хочется посмотреть, что нас ждет внутри этого дома.

Романтичный минимализм

Ten House, Taller ADC Architecture Office Taller ADC Architecture Office Дома в стиле минимализм
Taller ADC Architecture Office

Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office

Облик современной романтики меняется с каждым поколением, и сейчас красивый белоснежный домик в стиле минимализм уже выглядит, как обитель мечтателя. Геометричный дизайн, строгие линии и полная приватность этого проекта делает его одним из самых любимых в этой подборке.

Дом-трансформер

Haus S34, msm D.Schneck msm D.Schneck Дома в стиле модерн
msm D.Schneck

msm D.Schneck
msm D.Schneck
msm D.Schneck

Все чаще загородные дома становятся площадкой для тестирования новых технологий, от выдвижных террас до складных ставней, как в этом проекте. А декоративные экраны, украшающие интерьер в некоторых проектах, имеют возможность сдвинуться и открыть нам вид  на панорамное остекление кухни или столовой.

Специально для вас на homify:

Ландшафтный дизайн на небольшом участке;

Идеи дизайна для бассейна.

Как выбрать правильный стиль для межкомнатных дверей?
А вам какой из 11 понравился больше?

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