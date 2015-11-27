11 маленьких минималистичных коттеджей

Сегодня для всех поклонников стиля минимализм мы предлагаем подборку из 11 интересных стильных проектов небольших коттеджей, реализацию которых можно назвать относительно бюджетной.

Здесь и стиль, и модные тренды, и новые решения в отделке и декоре, а также – панорамное остекление, смешанная отделка фасадов и особенно удобные для маленьких участков коттеджи с гаражами под домом. В каждом из них есть своя изюминка, которую мы и стремимся показать нашим читателям.