11 маленьких минималистичных коттеджей

Сегодня для всех поклонников стиля минимализм мы предлагаем подборку из 11 интересных стильных проектов небольших коттеджей, реализацию которых можно назвать относительно бюджетной.
Здесь и стиль, и модные тренды, и новые решения в отделке и декоре, а также – панорамное остекление, смешанная отделка фасадов и особенно удобные для маленьких участков коттеджи с гаражами под домом. В каждом из них есть своя изюминка, которую мы и стремимся показать нашим читателям.
Роскошная реализация очень интересного проекта с невероятно узким фасадом выглядит тем не менее очень прилично в густонаселенном пригороде. Приватный фасад лишь на третьем уровне увенчан балконом, а со стороны заднего дворика – панорамное остекление.
Нестандартная ломаная планировка для дома столь маленькой площади выглядит шикарно лишь в стиле минимализм, отлично сочетаясь с белоснежными фасадами и панорамным остеклением.
В этом доме внутренний дворик позволяет создать дополнительный модуль библиотеки справа с дверьми-слайдерами для выхода на террасу. А на втором этаже есть уникальная огороженная терраса, которая с помощью деревянных полупрозрачных экранов позволяет любоваться прекрасным видом на лес.
Следующая стадия приватности – полная конфиденциальность – пользуется особенной популярностью в стиле модерн. Здесь даже столь традиционные вещи, как балкончик над крыльцом или окно возле входной двери, были удалены либо лишены своей функциональности.
Очень аккуратный пример маленького коттеджа в стиле модернизм выглядит особенно привлекательно из-за возможности реализации на участке любого размера. Навес для автомобиля реализован перекрытиями второго этажа, а для более расслабляющего визуального вида вход в здание ничем декоративно не акцентирован.
Традиционный на вид, но очень современный внутри. Этот маленький коттедж с опоясывающими террасами выглядит, как маленькая мечта небольшой семьи. Здесь и уютная мансарда, и высокие окна в солнечной столовой, и сад, декорированный с чувством меры и стиля.
Глянцевый и современный вариант южного ар-деко выглядит похожим на европейский модернизм, но требует гораздо больших затрат бюджета и определенного архитектора, влюбленного в роскошь и шик.
Дома из транспортных контейнеров мы не могли обойти стороной в этой подборке, ведь они уже стали домом для многих из тех, кто в альтернативном варианте не смог бы жить в своем собственном жилье.
Эксклюзивный проект от архитектора Максима Любецкого выглядит очень современно и нестандартно. Динамика фасада поражает и очень хочется посмотреть, что нас ждет внутри этого дома.
Облик современной романтики меняется с каждым поколением, и сейчас красивый белоснежный домик в стиле минимализм уже выглядит, как обитель мечтателя. Геометричный дизайн, строгие линии и полная приватность этого проекта делает его одним из самых любимых в этой подборке.
Все чаще загородные дома становятся площадкой для тестирования новых технологий, от выдвижных террас до складных ставней, как в этом проекте. А декоративные экраны, украшающие интерьер в некоторых проектах, имеют возможность сдвинуться и открыть нам вид на панорамное остекление кухни или столовой.
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— Ландшафтный дизайн на небольшом участке;