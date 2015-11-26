Модные зеркальные фасады

Зеркальные фасады – не просто модный тренд на пару лет, который собирается остаться в портфолио лишь единиц креативных архитекторов. В нашем мире перенаселенных городов с многоэтажными зданиями, милых пригородов, которые становятся все теснее, и слишком плотной застройки мы находим в зеркальных фасадах не только привлекательный внешний вид, но и неоспоримую пользу в деле сохранения приватности частной жизни. Ведь все мечтают о панорамном остеклении, шикарном виде на город или лес, но не многие решаются на подобные эксперименты из-за банальной близости соседей. Зеркальные фасады позволяют создать нужные условия на любой площади, в любом уголке планеты, поэтому данная инвестиция в более дорогой экстерьер окупится вашим психологическим комфортом и завораживающим пейзажем.