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Модные зеркальные фасады

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Vipp Shelter, Vipp Vipp Конференц-центры в стиле лофт
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Трендовый подход к дизайну экстерьера частного дома в виде использования зеркальных фасадов все чаще мелькает на страницах homify. В этой статье мы хотели бы отдельно акцентировать внимание на данном способе декора и рассмотреть его в соответствии с современной частной архитектурой.

Сауна посреди джунглей

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В нашей фото-подборке вы найдете стильные решения от именитых архитекторов, которые решили, что зеркальные фасады – очень стильный и лаконичный способ добавить дому оригинальности и лоска. Глянцевые отражения, минималистичный лук и просто очень привлекательные отблески солнечного света позволяют придать любой постройке особенного, футуристичного обаяния.

В стиле Северного полюса

ERWEITERUNG KRISTALLHUETTE, ZILLERTAL, BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr
BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr

BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr
BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr
BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr

Зеркальные фасады – не просто модный тренд на пару лет, который собирается остаться в портфолио лишь единиц креативных архитекторов. В нашем мире перенаселенных городов с многоэтажными зданиями, милых пригородов, которые становятся все теснее, и слишком плотной застройки мы находим в зеркальных фасадах не только привлекательный внешний вид, но и неоспоримую пользу в деле сохранения приватности частной жизни. Ведь все мечтают о панорамном остеклении, шикарном виде на город или лес, но не многие решаются на подобные эксперименты из-за банальной близости соседей. Зеркальные фасады позволяют создать нужные условия на любой площади, в любом уголке планеты, поэтому данная инвестиция в более дорогой экстерьер окупится вашим психологическим комфортом и завораживающим пейзажем.

Альпийское шале будущего

homify Дома в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Зеркальные фасады изнутри могут выглядеть почти обычно – просто слегка тонированное остекление, позволяющее сделать вид из окна еще более сюрреалистичным и похожим на кадр из кинофильма. Зеркальные фасады с одной части здания можно комбинировать с традиционным остеклением с другой, не нарушая гармонии дизайн-проекта и получая максимум из возможной ситуации.

Невидимый забор

Lustrzany dom, REFORM Architekt Marcin Tomaszewski REFORM Architekt Marcin Tomaszewski Дома в стиле модерн
REFORM Architekt Marcin Tomaszewski

REFORM Architekt Marcin Tomaszewski
REFORM Architekt Marcin Tomaszewski
REFORM Architekt Marcin Tomaszewski

Среди прочих интересных идей в деле использования зеркальных фасадов – зеркальные двери, мансардные окна, зеркало в украшении стен без остекления, зеркальные элементы в ландшафтном проектировании и дизайне. Огромные зеркала становятся идеальным спутником дизайнера интерьера нового поколения и в ванной комнате, становясь частью крупного футуристичного дизайн-проекта.

Зеркальная футуристика

Vipp Shelter Vipp Конференц-центры в стиле лофт Коммерческие помещения
Vipp

Vipp Shelter

Vipp
Vipp
Vipp

Возвращаясь к дизайну экстерьера, мы видим, что многие проекты удачно сочетают различные элементы в отделке фасада и при этом отдают главную роль в декоре не только самому остеклению, но и его обрамлению. Идеальный фон для такого решения – минимализм или модернизм, футуризм с намеком на космический корабль, оригинальные по форме коттеджи и нестандартные дополнительные постройки на участке. Например, сауна, гостевой домик или летняя кухня сразу становятся SPA-комплексом, резиденцией для гостей и минималистичным фудкортом, если вы используете в дизайне экстерьера зеркальные фасады.

Пустынный коттедж

Lucid Stead, royale projects : contemporary art royale projects : contemporary art Дома в эклектичном стиле
royale projects : contemporary art

royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art

Архитекторам следует обратить внимание и на то, что зеркальные фасады могут легко стать частью стандартных, даже типовых проектов коттеджей, ведь таким образом их гораздо легче воплотить в реальности. Здесь даже не обязательно использовать панорамное остекление, хотя и желательно, ведь зеркальные фасады могут не подразумевать остекления вовсе или быть всего лишь небольшим акцентным окном во внешнем облике здания.

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Mirrors, bandesign bandesign Конференц-центры в стиле модерн Ресторации
bandesign

Mirrors

bandesign
bandesign
bandesign

Особенно эффектными выглядят проекты со сплошным зеркальным остеклением или со стильными дизайнерскими решениями, как, например, двусветное зеркальное остекление в гостиной или зеркальная отделка парадного фасада шахматкой. В дополнение к ним, такие вещи как зеркальные заборы и колонны, перголы и даже дорожки смотрятся особенно креативно и футуристично.

Хорошо отражающее остекление

Carreg a Gwydr, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Балкон и терраса в стиле модерн
Hall + Bednarczyk Architects

Carreg a Gwydr

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Более легкий вариант зеркальных фасадов, где окна наполовину прозрачные и наполовину зеркальные, выглядит особенно хорошо в частном доме.

Космолет или дом?

REFLECTIVE MONOLITH, ALUCOBOND - 3A Composites GmbH ALUCOBOND - 3A Composites GmbH Конференц-центры в стиле модерн Музеи
ALUCOBOND – 3A Composites GmbH

REFLECTIVE MONOLITH

ALUCOBOND - 3A Composites GmbH
ALUCOBOND – 3A Composites GmbH
ALUCOBOND - 3A Composites GmbH

Шикарный проект, позволяющий потерять ощущение действительности, использует зеркальные фасады для создания сюрреалистичного настроения.

Особняк с зеркальными окнами

Плюты, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Дома в стиле модерн
YOUSUPOVA

Плюты

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

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