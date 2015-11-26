Модные зеркальные фасады

Трендовый подход к дизайну экстерьера частного дома в виде использования зеркальных фасадов все чаще мелькает на страницах homify. В этой статье мы хотели бы отдельно акцентировать внимание на данном способе декора и рассмотреть его в соответствии с современной частной архитектурой.
В нашей фото-подборке вы найдете стильные решения от именитых архитекторов, которые решили, что зеркальные фасады – очень стильный и лаконичный способ добавить дому оригинальности и лоска. Глянцевые отражения, минималистичный лук и просто очень привлекательные отблески солнечного света позволяют придать любой постройке особенного, футуристичного обаяния.
Зеркальные фасады – не просто модный тренд на пару лет, который собирается остаться в портфолио лишь единиц креативных архитекторов. В нашем мире перенаселенных городов с многоэтажными зданиями, милых пригородов, которые становятся все теснее, и слишком плотной застройки мы находим в зеркальных фасадах не только привлекательный внешний вид, но и неоспоримую пользу в деле сохранения приватности частной жизни. Ведь все мечтают о панорамном остеклении, шикарном виде на город или лес, но не многие решаются на подобные эксперименты из-за банальной близости соседей. Зеркальные фасады позволяют создать нужные условия на любой площади, в любом уголке планеты, поэтому данная инвестиция в более дорогой экстерьер окупится вашим психологическим комфортом и завораживающим пейзажем.
Зеркальные фасады изнутри могут выглядеть почти обычно – просто слегка тонированное остекление, позволяющее сделать вид из окна еще более сюрреалистичным и похожим на кадр из кинофильма. Зеркальные фасады с одной части здания можно комбинировать с традиционным остеклением с другой, не нарушая гармонии дизайн-проекта и получая максимум из возможной ситуации.
Среди прочих интересных идей в деле использования зеркальных фасадов – зеркальные двери, мансардные окна, зеркало в украшении стен без остекления, зеркальные элементы в ландшафтном проектировании и дизайне. Огромные зеркала становятся идеальным спутником дизайнера интерьера нового поколения и в ванной комнате, становясь частью крупного футуристичного дизайн-проекта.
Возвращаясь к дизайну экстерьера, мы видим, что многие проекты удачно сочетают различные элементы в отделке фасада и при этом отдают главную роль в декоре не только самому остеклению, но и его обрамлению. Идеальный фон для такого решения – минимализм или модернизм, футуризм с намеком на космический корабль, оригинальные по форме коттеджи и нестандартные дополнительные постройки на участке. Например, сауна, гостевой домик или летняя кухня сразу становятся SPA-комплексом, резиденцией для гостей и минималистичным фудкортом, если вы используете в дизайне экстерьера зеркальные фасады.
Архитекторам следует обратить внимание и на то, что зеркальные фасады могут легко стать частью стандартных, даже типовых проектов коттеджей, ведь таким образом их гораздо легче воплотить в реальности. Здесь даже не обязательно использовать панорамное остекление, хотя и желательно, ведь зеркальные фасады могут не подразумевать остекления вовсе или быть всего лишь небольшим акцентным окном во внешнем облике здания.
Особенно эффектными выглядят проекты со сплошным зеркальным остеклением или со стильными дизайнерскими решениями, как, например, двусветное зеркальное остекление в гостиной или зеркальная отделка парадного фасада шахматкой. В дополнение к ним, такие вещи как зеркальные заборы и колонны, перголы и даже дорожки смотрятся особенно креативно и футуристично.
Более легкий вариант зеркальных фасадов, где окна наполовину прозрачные и наполовину зеркальные, выглядит особенно хорошо в частном доме.
Шикарный проект, позволяющий потерять ощущение действительности, использует зеркальные фасады для создания сюрреалистичного настроения.
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