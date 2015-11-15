Домик у моря

Очень современная английская вариация стиля коастал на основе просторной виллы на берегу моря представлена нам архитектурным бюро Laurence Associates из маленького города Труро, в Корнвелле. Здесь прибрежный стиль приобрел совершенно иной размах – аристократический и почти футуристичный, ведь теперь он даже похож на калифорнийские особняки на холмах!

Эволюция стилей с приходом интернета стала бурно пошла в самых разных направлениях, и порой очень трудно определить, откуда появились те или иные дизайнерские приемы. Тем не менее, стиль – это то, что делает любой дизайн интерьера целостным событием, имеющим свои предпосылки, и даже их смешение многое говорит как о характере, так и о заведомой цели.