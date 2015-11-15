Домик у моря

Очень современная английская вариация стиля коастал на основе просторной виллы на берегу моря представлена нам архитектурным бюро Laurence Associates из маленького города Труро, в Корнвелле. Здесь прибрежный стиль приобрел совершенно иной размах – аристократический и почти футуристичный, ведь теперь он даже похож на калифорнийские особняки на холмах!
Эволюция стилей с приходом интернета стала бурно пошла в самых разных направлениях, и порой очень трудно определить, откуда появились те или иные дизайнерские приемы. Тем не менее, стиль – это то, что делает любой дизайн интерьера целостным событием, имеющим свои предпосылки, и даже их смешение многое говорит как о характере, так и о заведомой цели.
Здесь милый стиль коастал, английский прибрежный, рожденный благодаря маленьким деревенским, а затем и курортным коттеджам возле моря, которые к тому же чаще всего окрашивались лишь в два доступных простым людям цвета – белый и голубой, перешагнул сразу целую фазу своего взросления, став в одно мгновение шикарным представительным бизнесменом. Такая метаморфоза обязательно понравится тем, кто любит максимально современный дизайн с упором в минимализм и глянец, но знает цену истокам стиля и то, что именно они определяют настроение всего интерьера.
С порога нас встречает древесина местных пород, имеющая определенный светло-рыжий оттенок на белом фоне. Традиционные пляжные стулья, известные нам больше по особнякам северо-восточных американских колонистов, тоже сразу дают понять, в какой именно дом мы попали.
Искусство английской аристократии, а затем и современных преуспевающих английских бизнесменов отдыхать достаточно скромно – неотъемлемая черта всей нации. Целые поколения предпочитали спокойный отдых в провинции у собственного, хотя и довольно холодного моря, путешествиям на юг Франции или в Испанию. Консервативность помогла развивать свои собственные курорты, по качеству услуг не уступающие зарубежным, хотя море так и осталось прохладным.
Как и в любом современном проекте с хорошими видами вокруг архитектор решил сделать упор именно на пейзажи, впуская их в дом и давая им определять настроение интерьеров в каждый момент времени. Так было и со старыми коттеджами в стиле коастал, но лишь оттого, что они достаточно сильно подвергались влиянию непогоды не по своей воле.
Традиционный английский эркер в этом проекте получил то, о чем многие домовладельцы даже не решись бы мечтать тридцать лет назад – панорамное остекление с изогнутыми окнами, плавно перетекающими одно в другое.
По-английски маленькие и уютные спальни расположены на первом этаже здания, тогда как гостиная и столовая с видами – на втором. Общественной зоне решили отдать привилегированную позицию, а в итоге выиграли от этого все.
Как и в старых домах, особняках и фермах для конструкции цокольного этажа и в этом проекте был использован местный натуральный камень. Изысканное сочетание стекла, белых фасадов и камня делает честь архитектору, который смог очень сложный проект сделать столь утонченным.
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