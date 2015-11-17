Шикарный проект деревянного дома

Популярная на весь мир студия архитектуры Uptic Studios поделилась с нами одним из своих эко-проектов шикарного деревянного дома в сосновом бору.
Здесь ощущение безумной отдаленности от цивилизации позволяет сделать из коттеджа настоящую резиденцию, со своим особым шармом и настроением. Натуральная древесина еще больше углубляет ощущение дальности любого из мегаполисов, а щебет птиц возводит всю картину в формат 4D.
Массивный и динамичный проект снаружи выглядит внутри, как американский коттедж в стиле крафтсмен с новеньким редизайном. Здесь сочетаются большие и маленькие объемы, отделка фасадов комбинируется из различных материалов, а ощущения внутри дома превосходят наши ожидания – тотальное чувство безопасности не покидает вас даже в гостиной с угловым панорамным остеклением.
Спрятанный в окружении полудикой природы этот дом кажется ультрафункциональной хижиной в лесу, которой чужды любые проявления романтичного дизайна. Тем не менее, и в таком подходе есть своя атмосферность – первобытной силы и просто реальной основательности всего проекта. Теплые и глубокие оттенки делают это чувство еще более явным и создают на основе деревянного дома не неприступную крепость, а скорее волшебный замок в стиле рустик.
Кроме стилей рустик и минимализм в этом проекте мы найдем явное влияние индастриала, который при всей своей резкости помогает в данном экстерьере навести порядок и создать визуально четкую геометрию, благодаря металлическим балкам, перилам, рамам и другим элементам.
Современные проекты практически всегда имеют ассиметричную структуру остекления, направленную на сохранение приватности. Так и в этом, со стороны улицы мы видим всего несколько окон и лишь один модуль панорамного остекления, и тот появившийся гораздо выше уровня глаз.
Драматичная отделка натуральным деревом и декоративными панелями, напоминающими по текстуре обгоревшую древесину, выглядит очень нестандартно для загородного коттеджа, но при этом органично вписывается в окружающий пейзаж.
Традиционная гостиная оформлена, как мы уже говорили, в американском стиле крафтсмен и от этого имеет в своем интерьере легкие ретро-мотивы. Встроенные модули с фасадами из лакированного дерева, отдельные деревянные рамы для окон с внутренней стороны и комплект мягкой мебели, популярной в 60-е, действительно помогают создать в столь современном проекте более дружественную, домашнюю и знакомую атмосферу.
Аналогичные приемы мы можем найти и на кухне, где кухонный остров скрывает слишком традиционные темно-коричневые фасады и визуально, благодаря светлой окраске, помогает скомпенсировать сильный уклон в ретро-стиль в этом интерьере.
Между гостиной и кухней расположена столовая, из которой открывается потрясающий вид сразу на несколько сторон света. Здесь кажется, что дом окружен по-настоящему диким лесом, хотя на самом деле расположен в коттеджном поселке с лесным массивом.
Нейтральная цветовая гамма спальни тоже отлично поддерживает мотивы ретро в дизайне интерьера этого проекта и справляется с главной ролью этого помещения – психологического расслабления для хозяина.
В ванной комнате отделка в стиле ретро еще более заметна. Рыжеватые фасады тумбочки, простая белая керамическая плитка и серая отделка пола и стен выдает во владельце желание жить совсем в другую эпоху.
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