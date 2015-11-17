Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Шикарный проект деревянного дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Denver Street Lot 7, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Популярная на весь мир студия архитектуры Uptic Studios поделилась с нами одним из своих эко-проектов шикарного деревянного дома в сосновом бору.

Здесь ощущение безумной отдаленности от цивилизации позволяет сделать из коттеджа настоящую резиденцию, со своим особым шармом и настроением. Натуральная древесина еще больше углубляет ощущение дальности любого из мегаполисов, а щебет птиц возводит всю картину в формат 4D.

Массивный и динамичный проект снаружи выглядит внутри, как американский коттедж в стиле крафтсмен с новеньким редизайном. Здесь сочетаются большие и маленькие объемы, отделка фасадов комбинируется из различных материалов, а ощущения внутри дома превосходят наши ожидания – тотальное чувство безопасности не покидает вас даже в гостиной с угловым панорамным остеклением.

Экстерьер дома

Denver Street Lot 7, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
Uptic Studios

Denver Street Lot 7

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Спрятанный в окружении полудикой природы этот дом кажется ультрафункциональной хижиной в лесу, которой чужды любые проявления романтичного дизайна. Тем не менее, и в таком подходе есть своя атмосферность – первобытной силы и просто реальной основательности всего проекта. Теплые и глубокие оттенки делают это чувство еще более явным и создают на основе деревянного дома не неприступную крепость, а скорее волшебный замок в стиле рустик.

​ Комбинация стилей

Denver Street Lot 7, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
Uptic Studios

Denver Street Lot 7

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Кроме стилей рустик и минимализм в этом проекте мы найдем явное влияние индастриала, который при всей своей резкости помогает в данном экстерьере навести порядок и создать визуально четкую геометрию, благодаря металлическим балкам, перилам, рамам и другим элементам.

Со стороны улицы

Denver Street Lot 7, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
Uptic Studios

Denver Street Lot 7

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Современные проекты практически всегда имеют ассиметричную структуру остекления, направленную на сохранение приватности. Так и в этом, со стороны улицы мы видим всего несколько окон и лишь один модуль панорамного остекления, и тот появившийся гораздо выше уровня глаз.

Драматичная отделка натуральным деревом и декоративными панелями, напоминающими по текстуре обгоревшую древесину, выглядит очень нестандартно для загородного коттеджа, но при этом органично вписывается в окружающий пейзаж.

Гостиная

Denver Street Lot 7, Uptic Studios Uptic Studios Гостиная в стиле модерн
Uptic Studios

Denver Street Lot 7

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Традиционная гостиная оформлена, как мы уже говорили, в американском стиле крафтсмен и от этого имеет в своем интерьере легкие ретро-мотивы. Встроенные модули с фасадами из лакированного дерева, отдельные деревянные рамы для окон с внутренней стороны и комплект мягкой мебели, популярной в 60-е, действительно помогают создать в столь современном проекте более дружественную, домашнюю и знакомую атмосферу.

Кухня

Denver Street Lot 7, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
Uptic Studios

Denver Street Lot 7

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Аналогичные приемы мы можем найти и на кухне, где кухонный остров скрывает слишком традиционные темно-коричневые фасады и визуально, благодаря светлой окраске, помогает скомпенсировать сильный уклон в ретро-стиль в этом интерьере.

Столовая

Denver Street Lot 7, Uptic Studios Uptic Studios Столовая комната в стиле модерн
Uptic Studios

Denver Street Lot 7

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Между гостиной и кухней расположена столовая, из которой открывается потрясающий вид сразу на несколько сторон света. Здесь кажется, что дом окружен по-настоящему диким лесом, хотя на самом деле расположен в коттеджном поселке с лесным массивом.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Спальня

Denver Street Lot 7, Uptic Studios Uptic Studios Спальня в стиле модерн
Uptic Studios

Denver Street Lot 7

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Нейтральная цветовая гамма спальни тоже отлично поддерживает мотивы ретро в дизайне интерьера этого проекта и справляется с главной ролью этого помещения – психологического расслабления для хозяина.

Ванная комната

Denver Street Lot 7, Uptic Studios Uptic Studios Ванная комната в стиле модерн
Uptic Studios

Denver Street Lot 7

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

В ванной комнате отделка в стиле ретро еще более заметна. Рыжеватые фасады тумбочки, простая белая керамическая плитка и серая отделка пола и стен выдает во владельце желание жить совсем в другую эпоху.

Специально для вас на homify:

10 шикарных идей в стиле рустик;

Скандинавский шарм во власти четырех стен.

Стильные идеи декора для коридора
А вам нравятся люксовые проекты деревянных домов?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо