Шикарный проект деревянного дома

Популярная на весь мир студия архитектуры Uptic Studios поделилась с нами одним из своих эко-проектов шикарного деревянного дома в сосновом бору.

Здесь ощущение безумной отдаленности от цивилизации позволяет сделать из коттеджа настоящую резиденцию, со своим особым шармом и настроением. Натуральная древесина еще больше углубляет ощущение дальности любого из мегаполисов, а щебет птиц возводит всю картину в формат 4D.

Массивный и динамичный проект снаружи выглядит внутри, как американский коттедж в стиле крафтсмен с новеньким редизайном. Здесь сочетаются большие и маленькие объемы, отделка фасадов комбинируется из различных материалов, а ощущения внутри дома превосходят наши ожидания – тотальное чувство безопасности не покидает вас даже в гостиной с угловым панорамным остеклением.