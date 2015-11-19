Элегантный модерн, который покоряет сердца

Очень стильный и эстетичный проект от архитектурной студии из Германии Unterlandstättner Architekten показывает, как на основе минимализма создать по-настоящему люксовый интерьер. Использованные в отделке экстерьера и дизайне интерьера приемы даже делают этот коттедж похожим на европейские особняки, при этом оставаясь в рамках выбранного стиля, что просто удивительно!

Если классическая роскошь – это паркет, позолота и богатые ткани, то современная – простор, дизайнерская мебель от известных брендов и эксклюзивный подход. Сейчас копирование декоративных приемов не подходит для действительно элитного жилья, и лишь нестандартные, полностью индивидуальные решения делают проект по-настоящему шикарным.