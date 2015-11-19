Элегантный модерн, который покоряет сердца

Очень стильный и эстетичный проект от архитектурной студии из Германии Unterlandstättner Architekten показывает, как на основе минимализма создать по-настоящему люксовый интерьер. Использованные в отделке экстерьера и дизайне интерьера приемы даже делают этот коттедж похожим на европейские особняки, при этом оставаясь в рамках выбранного стиля, что просто удивительно!
Если классическая роскошь – это паркет, позолота и богатые ткани, то современная – простор, дизайнерская мебель от известных брендов и эксклюзивный подход. Сейчас копирование декоративных приемов не подходит для действительно элитного жилья, и лишь нестандартные, полностью индивидуальные решения делают проект по-настоящему шикарным.
Издали этот дом в тихом немецком пригороде выглядит достаточно похоже на другие проекты, созданные в стиле модернизм. Строгий, практичный, не привлекающий внимания бело-серый фасад – не редкостью в данной местности. Но если вы присмотритесь получше – к подсветке мраморной скамейки в саду, к угловому панорамному остеклению, к нестандартному приему создания косых ниш, отделанных деревом, для окон второго этажа, то начнете сомневаться в первом впечатлении.
Сюрпризом в этом проекте стал и почти незаметный прием в ландшафтном дизайне, когда утопленная зона террасы, переходя в газонную полянку рядом, вдруг поднимается вверх, на второй уровень, а возвращаясь обратно, будто змейка, вдоль кустарников, оказывается на более высоким уровне. И если мощеные разноуровневые террасы можно увидеть во многих проектах загородных домов, то разноуровневые газонные полянки – вряд ли.
Удивить вас может и отделка фасадов декоративной штукатуркой грифельного цвета. Очень мощная на вид текстура имеет шероховатую поверхность и при ярком солнечном свете рельеф покрытия дает контрастность и меняет цвет штукатурки. Таким образом, достаточно простым приемом один цвет окраски превращается сразу в несколько серых оттенков, к тому же не статичных, а меняющихся в зависимости от времени суток, погоды и сезона.
Нестандартные ниши для окон на втором этаже – вовсе не прихоть дизайнера, который старается выделиться. На самом деле, косая ниша, отделанная натуральным деревом – всего лишь экран для открытого деревянного окна, созданный для того, чтобы брутальная штукатурка не повредила мягкую древесину. Открытие окна внутрь дизайнером не рассматривалось, так как «съедало» полезную площадь в интерьере и при этом создавало совсем другое впечатление при самом открытии, лишая настроения свободы и легкодоступности природы.
Абсолютно же оригинальный подход в дизайне интерьера мы найдем на кухне. Здесь кухонный остров создан на основе натуральной древесины и является одновременно и обеденным столом. В противовес барной стойке на другом конце кухонного острова здесь мы находим встроенную в нишу деревянную лавку по всей длине стены, расположенную на достаточно высоком уровне, чтобы процесс готовки был удобен для хозяйки.
Эклектичная столовая с пластиковой мебелью и акцентным буфетом выглядит очень подходящей для дизайна комнаты коттеджа в стиле модернизм. Необычно низко расположенное окно позволяет совершенно не задумываться о приватности, но создать интересное впечатление и получить солнечный свет для интерьера.
Во многих частях дома мы найдем и другую встроенную мебель, помимо лавки на кухне. Стеллажи, тумбочки с сиденьями, полочки и ниши для хранения, все они были вписаны в проект еще на этапе архитектурного планирования.
Ванная, освещаемая мансардным окном прямо над центром комнаты – еще одно доказательство индивидуального подхода. Особенно высокие потолки в интерьере создают необычную атмосферу, идеально подходящую для такого типа помещений.
Оштукатуренная лестница на цокольный этаж и деревянная – на второй приватный уровень дома отлично справляются с декором во всем лестничном холле первого этажа.
Поднимаясь по этой лестнице, мы можем найти выход на балкон, вид из которого направлен на окрестности таким образом, чтобы захватить лишь глухие фасады и высокие пышные деревья в округе.
Далее на homify:
— Стиль минимализм в дизайне интерьера;