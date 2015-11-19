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Элегантный модерн, который покоряет сердца

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Krailing, Unterlandstättner Architekten Unterlandstättner Architekten Гостиная в стиле модерн
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Очень стильный и эстетичный проект от архитектурной студии из Германии Unterlandstättner Architekten показывает, как на основе минимализма создать по-настоящему люксовый интерьер. Использованные в отделке экстерьера и дизайне интерьера приемы даже делают этот коттедж похожим на европейские особняки, при этом оставаясь в рамках выбранного стиля, что просто удивительно!

Если классическая роскошь – это паркет, позолота и богатые ткани, то современная – простор, дизайнерская мебель от известных брендов и эксклюзивный подход. Сейчас копирование декоративных приемов не подходит для действительно элитного жилья, и лишь нестандартные, полностью индивидуальные решения делают проект по-настоящему шикарным.

​ Модерн с сюрпризами

Krailing, Unterlandstättner Architekten Unterlandstättner Architekten Дома в стиле модерн
Unterlandstättner Architekten

Unterlandstättner Architekten
Unterlandstättner Architekten
Unterlandstättner Architekten

Издали этот дом в тихом немецком пригороде выглядит достаточно похоже на другие проекты, созданные в стиле модернизм. Строгий, практичный, не привлекающий внимания бело-серый фасад – не редкостью в данной местности. Но если вы присмотритесь получше – к подсветке мраморной скамейки в саду, к угловому панорамному остеклению, к нестандартному приему создания косых ниш, отделанных деревом, для окон второго этажа, то начнете сомневаться в первом впечатлении.

Сюрпризом в этом проекте стал и почти незаметный прием в ландшафтном дизайне, когда утопленная зона террасы, переходя в газонную полянку рядом, вдруг поднимается вверх, на второй уровень, а возвращаясь обратно, будто змейка, вдоль кустарников, оказывается на более высоким уровне. И если мощеные разноуровневые террасы можно увидеть во многих проектах загородных домов, то разноуровневые газонные полянки – вряд ли.

Отделка фасадов

Krailing, Unterlandstättner Architekten Unterlandstättner Architekten Дома в стиле модерн
Unterlandstättner Architekten

Unterlandstättner Architekten
Unterlandstättner Architekten
Unterlandstättner Architekten

Удивить вас может и отделка фасадов декоративной штукатуркой грифельного цвета. Очень мощная на вид текстура имеет шероховатую поверхность и при ярком солнечном свете рельеф покрытия дает контрастность и меняет цвет штукатурки. Таким образом, достаточно простым приемом один цвет окраски превращается сразу в несколько серых оттенков, к тому же не статичных, а меняющихся в зависимости от времени суток, погоды и сезона.

Ниши для окон

Krailing, Unterlandstättner Architekten Unterlandstättner Architekten Окна и двери в стиле модерн
Unterlandstättner Architekten

Unterlandstättner Architekten
Unterlandstättner Architekten
Unterlandstättner Architekten

Нестандартные ниши для окон на втором этаже – вовсе не прихоть дизайнера, который старается выделиться. На самом деле, косая ниша, отделанная натуральным деревом – всего лишь экран для открытого деревянного окна, созданный для того, чтобы брутальная штукатурка не повредила мягкую древесину. Открытие окна внутрь дизайнером не рассматривалось, так как «съедало» полезную площадь в интерьере и при этом создавало совсем другое впечатление при самом открытии, лишая настроения свободы и легкодоступности природы.

Кухня

Krailing, Unterlandstättner Architekten Unterlandstättner Architekten Гостиная в стиле модерн
Unterlandstättner Architekten

Unterlandstättner Architekten
Unterlandstättner Architekten
Unterlandstättner Architekten

Абсолютно же оригинальный подход в дизайне интерьера мы найдем на кухне. Здесь кухонный остров создан на основе натуральной древесины и является одновременно и обеденным столом. В противовес барной стойке на другом конце кухонного острова здесь мы находим встроенную в нишу деревянную лавку по всей длине стены, расположенную на достаточно высоком уровне, чтобы процесс готовки был удобен для хозяйки.

​Столовая

Krailing, Unterlandstättner Architekten Unterlandstättner Architekten Столовая комната в стиле модерн
Unterlandstättner Architekten

Unterlandstättner Architekten
Unterlandstättner Architekten
Unterlandstättner Architekten

Эклектичная столовая с пластиковой мебелью и акцентным буфетом выглядит очень подходящей для дизайна комнаты коттеджа в стиле модернизм. Необычно низко расположенное окно позволяет совершенно не задумываться о приватности, но создать интересное впечатление и получить солнечный свет для интерьера.

Встроенная мебель

Krailing, Unterlandstättner Architekten Unterlandstättner Architekten Рабочий кабинет в стиле модерн
Unterlandstättner Architekten

Unterlandstättner Architekten
Unterlandstättner Architekten
Unterlandstättner Architekten

Во многих частях дома мы найдем и другую встроенную мебель, помимо лавки на кухне. Стеллажи, тумбочки с сиденьями, полочки и ниши для хранения, все они были вписаны в проект еще на этапе архитектурного планирования.

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Освещение

Krailing, Unterlandstättner Architekten Unterlandstättner Architekten Ванная комната в стиле модерн
Unterlandstättner Architekten

Unterlandstättner Architekten
Unterlandstättner Architekten
Unterlandstättner Architekten

Ванная, освещаемая мансардным окном прямо над центром комнаты – еще одно доказательство индивидуального подхода. Особенно высокие потолки в интерьере создают необычную атмосферу, идеально подходящую для такого типа помещений.

​Комбинированная отделка лестницы

Krailing, Unterlandstättner Architekten Unterlandstättner Architekten Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Unterlandstättner Architekten

Unterlandstättner Architekten
Unterlandstättner Architekten
Unterlandstättner Architekten

Оштукатуренная лестница на цокольный этаж и деревянная – на второй приватный уровень дома отлично справляются с декором во всем лестничном холле первого этажа.

​ Балкон за стеклом

Krailing, Unterlandstättner Architekten Unterlandstättner Architekten Балкон и терраса в стиле модерн
Unterlandstättner Architekten

Unterlandstättner Architekten
Unterlandstättner Architekten
Unterlandstättner Architekten

Поднимаясь по этой лестнице, мы можем найти выход на балкон, вид из которого направлен на окрестности таким образом, чтобы захватить лишь глухие фасады и высокие пышные деревья в округе.

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