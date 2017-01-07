Современная реконструкция старой квартиры

Если ваша квартира больше похожа на старомодные апартаменты или темный чердак, мы может подарить вам несколько идей для ее полного преображения и ультрасовременной реконструкции. Для этого мы представляем вам реализованный проект по переделке старой квартиры, вы можете увидеть фото до и после , и сами оценить масштаб проделанной дизайнерами работы.