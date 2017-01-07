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Современная реконструкция старой квартиры

Перла Вереника Перла Вереника
Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura Гостиная в стиле модерн
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Если ваша квартира больше похожа на старомодные апартаменты или темный чердак, мы может подарить вам несколько идей для ее полного преображения и ультрасовременной реконструкции. Для этого мы представляем вам реализованный проект по переделке старой квартиры, вы можете увидеть фото до и после, и сами оценить масштаб проделанной дизайнерами работы.

Мрачноватая атмосфера гостиной

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

Так выглядела гостиная до реконструкции. Как видите, атмосфера в этой комнате весьма тяжелая: массивная темная мебель, бежевые стены и шторы. Нет ощущения простора, свежести и комната кажется очень тесной.

Тривиальная планировка кухни

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

Мебель кухни была достаточно современной: гладкие светлые фасады и стальные детали. Но образ получился излишне монотонным и не сочетался с остальной отделкой комнаты.

Не слишком оригинальная отделка ванной комнаты

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

Интерьер ванной комнаты не отличается особой яркостью. Здесь также как и во всей квартире использованы нейтральные оттенки – белый, бежевый. Массивный шкаф вокруг умывальника занимает много места, но не украшает пространство.

Проект пространства

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

Цель проекта была в том, чтобы модернизировать интерьер квартиры, сделать его более свежим. Для этого было решено убрать стену между кухней и гостиной, переместить зону кухни и сделать гостиную более светлой и просторной. 

Свет и воздух

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura Гостиная в стиле модерн
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

Как видите, после ремонта, атмосфера совершенно иная. То, что сразу привлекает внимание – это большое количество света в комнате, благодаря свету из окон и продуманной системе освещения. Белый был использован как основной цвет в интерьере, он заменил приглушенные бежевые тона прежнего интерьера, что позволило создать ощущение простора и легкости. 

Старая мебель – в новом интерьере

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura Гостиная в стиле модерн
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

Не все старые предметы мебели исчезли, например, обеденный уголок остался таким же, только совершенно иначе смотрится в новом интерьере. Над столом разместилась роскошная люстра, а в дальнем углу рядом с окном – тихая зона для отдыха. 

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Современная кухня

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura Кухня в стиле модерн
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

Интерьер кухни минималистичный и современный. Основа его – контраст белого и черных деталей, тонкие линии, удобная мебель.

Кабинет

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura Рабочий кабинет в стиле модерн
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

В одном из небольших уголков нашлось место для домашнего кабинета: широкий стол, удобное кресло, книжный стеллаж вдоль стены. Деревянная отделка дополняет белизну интерьера, делая комнату более уютной.

Новая ванная комната

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura Ванная комната в стиле модерн
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

Интерьер ванной комнаты получился энергичным и свежим. Гладкие стены, большое окно с матовым стеклом, сочетание мозаики и белых глянцевых шкафов, стеклянной прозрачной душевой кабины и зеркал. 

Уютный семейный дом с современной обстановкой

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