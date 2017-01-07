Современная реконструкция старой квартиры

Если ваша квартира больше похожа на старомодные апартаменты или темный чердак, мы может подарить вам несколько идей для ее полного преображения и ультрасовременной реконструкции. Для этого мы представляем вам реализованный проект по переделке старой квартиры, вы можете увидеть фото
до и
после, и сами оценить масштаб проделанной дизайнерами работы.
Так выглядела гостиная до реконструкции. Как видите, атмосфера в этой комнате весьма тяжелая: массивная темная мебель, бежевые стены и шторы. Нет ощущения простора, свежести и комната кажется очень тесной.
Мебель кухни была достаточно современной: гладкие светлые фасады и стальные детали. Но образ получился излишне монотонным и не сочетался с остальной отделкой комнаты.
Интерьер ванной комнаты не отличается особой яркостью. Здесь также как и во всей квартире использованы нейтральные оттенки – белый, бежевый. Массивный шкаф вокруг умывальника занимает много места, но не украшает пространство.
Цель проекта была в том, чтобы модернизировать интерьер квартиры, сделать его более свежим. Для этого было решено убрать стену между кухней и гостиной, переместить зону кухни и сделать гостиную более светлой и просторной.
Как видите, после ремонта, атмосфера совершенно иная. То, что сразу привлекает внимание – это большое количество света в комнате, благодаря свету из окон и продуманной системе освещения. Белый был использован как основной цвет в интерьере, он заменил приглушенные бежевые тона прежнего интерьера, что позволило создать ощущение простора и легкости.
Не все старые предметы мебели исчезли, например, обеденный уголок остался таким же, только совершенно иначе смотрится в новом интерьере. Над столом разместилась роскошная люстра, а в дальнем углу рядом с окном – тихая зона для отдыха.
Интерьер кухни минималистичный и современный. Основа его – контраст белого и черных деталей, тонкие линии, удобная мебель.
В одном из небольших уголков нашлось место для домашнего кабинета: широкий стол, удобное кресло, книжный стеллаж вдоль стены. Деревянная отделка дополняет белизну интерьера, делая комнату более уютной.