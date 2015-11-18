Перестройка дома 1960 года

Дом, перестроенный архитектурным бюро Florian Schober Architektur ZT, теперь стал местом для сдачи в аренду стильных апартаментов для студентов. Скандинавский стиль, спальни на дополнительном этаже и строго продуманная планировка смотрятся отлично, особенно если учесть, что на их месте был почти заброшенный дом постройки 1960 года, который получил вторую жизнь благодаря этим преобразованиям.
Своеобразное кондо из очень модных и практичных маленьких студий выглядит как новая веха для арендованного жилья в целом, а тот маленький коттедж, ставший основой для такого здания, был примерно в два раза меньше по полезной площади. Благодаря надстройке полноценной жилой мансарды и разумному использованию квадратных метров, владельцы смогли сделать из маленького домика целый городок с отдельной террасой для совместного отдыха, полноценной стоянкой, гаражом и садиком.
В этом доме 3,5 уровня, если считать цокольный этаж и те чердачные спальные места, образованные в студиях на втором этаже здания. Ниже на фотографиях вы увидите эти креативные апартаменты изнутри, но пока стоит оценить то, как данная задумка выглядит снаружи. Массивная черная крыша скрывает за собой пару апартаментов, в которых могут жить в общей сложности 4 человека, хотя сам коттедж выглядит разве что слегка более крупным, чем остальные на улице.
Желание жить именно в пригороде и у студентов растет с каждым годом. Ведь как для полноценной жизни, так и для учебы нужно найти достаточно спокойное место, где бы вы смогли отдыхать от занятий и с новыми силами браться за дело.
Третьи апартаменты, без чердачного этажа, находятся на нижнем уровне постройки и имеют окна на солнечный задний дворик. Здесь, в отличие от альтернативной аренды маленькой комнаты или студии в городе, есть место, чтобы отдохнуть в тишине, наслаждаясь солнечными лучами и щебетом птиц.
Из лестничного холла на втором этаже есть отдельный выход на эту террасу. Можно не только собраться всем вместе, но и пригласить друзей для домашней вечеринки. Здесь достаточно места как для отдыха проживающих здесь студентов, так и для их гостей.
Рациональная планировка, с чердачным и залитым солнцем спальным местом, гардеробной под ним и достаточно функциональной кухней поражает своим привлекательным видом на такой маленькой площади.
Романтичная отделка в ванильных тонах наверняка понравится женской части студенческой общины. Здесь помимо гостиной и спальни имеется полноценная гардеробная с достаточно большой площадью, которая позволяет избавиться от габаритной мебели для хранения на всей площади студии.
Яркая квартира на первом этаже тоже имеет интересную планировку. Благодаря достаточно просторной и почти квадратной комнате здесь есть место для жизни, отдыха и учебы двух человек. Отдельный шкаф-купе для хранения стоит в углу и окрашен в белый цвет, чтобы визуально сливаться с отделкой стен и не «съедать» пространство. Для ярких акцентов здесь были выбраны нестандартные оттенки томатного и морковного, сочные и достаточно глубокие, чтобы подать белый интерьер наиболее эффектным образом.
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