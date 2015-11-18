Перестройка дома 1960 года

Дом, перестроенный архитектурным бюро Florian Schober Architektur ZT, теперь стал местом для сдачи в аренду стильных апартаментов для студентов. Скандинавский стиль, спальни на дополнительном этаже и строго продуманная планировка смотрятся отлично, особенно если учесть, что на их месте был почти заброшенный дом постройки 1960 года, который получил вторую жизнь благодаря этим преобразованиям.

Своеобразное кондо из очень модных и практичных маленьких студий выглядит как новая веха для арендованного жилья в целом, а тот маленький коттедж, ставший основой для такого здания, был примерно в два раза меньше по полезной площади. Благодаря надстройке полноценной жилой мансарды и разумному использованию квадратных метров, владельцы смогли сделать из маленького домика целый городок с отдельной террасой для совместного отдыха, полноценной стоянкой, гаражом и садиком.