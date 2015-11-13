Скандинавский стиль на берегу океана

Когда семья ищет возможность для более комфортного летнего отдыха всем своим составом, на ум очень часто приходит покупка собственного домика у моря или океана. Таким образом, переезд приносит в несколько раз меньше хлопот, и даже маленькие дети не чувствуют себя дезориентированными, ведь едут всего лишь во «второй наш дом». Дизайн интерьера такого дома, созданного в первую очередь для спокойного летнего отдыха всей семьей, имеет свои особенности, которые архитектурная студия из Великобритании The Bazeley Partnership учла в своем новом проекте.
Семья купила этот коттедж не просто как жилье для отдыха, но также как инвестицию и возможный подарок старшему ребенку на совершеннолетие. В зимнее время дом используется еще и для празднования Рождества, когда в доме собираются многочисленные родственники. Кроме того, многие детские каникулы тоже проводятся здесь, что уж говорить о прекрасной возможности устроить День Рождения на берегу океана!
Стильный экстерьер дома создан на основе комбинированных фасадов. Первый уровень декорирован штукатуркой «под бетон», а второй – украшен натуральным горизонтальным сайдингом естественного света. Для остекления были выбраны большие двойные двери-слайдеры, на втором этаже дополненные стеклянными экранами, а также небольшие окна там, где у стены стоит мебель или хочется сохранить приватность.
Вдоль всей ширины дома со стороны океана мы видим просторную деревянную террасу с видом на идеальный газон. Периметр участка украшает деревянный забор, который вскоре скроется за густой листвой посаженных кустарников.
Очень симпатичные кухня и столовая оформлены в скандинавском стиле с упором в ретро. Легендарная мебель, нейтральная цветовая гамма на основе бледно-оливкового цвета и милые предметы декора тех времен – соответствующего дизайна вазы, радио и часы, выглядят очень подходящими для летнего домика.
Интерьер этой комнаты тоже тяготеет к ретро и не оставляет места для любого другого стиля, но наличие открытых и при этом очень аккуратных потолочных балок и светлых стен делает этот интерьер на вид более современным.
Скромная площадь спален на втором этаже обусловлена их большим количеством – маленькие и уютные они имеют все необходимое для комфортного отдыха. В каждой из них выбрана своя цветовая гамма, но всегда имеющая большие акценты в белом цвете.
Гостевая спальня для взрослых гостей имеет яркое синее мягкое изголовье у кровати. И бирюзовая тумбочка рядом тоже говорит о том, что именно в этой комнате дизайнер старался создать прибрежную атмосферу стиля коастал.
Спальня родителей с отдельной ванной комнатой – самая просторная из всех в доме, она оформлена в очень привлекательных оттенках серого и голубого. Здесь, благодаря близости ванной зоны, из-за стеклянных двери и окна чувствуется особое очарование домика для отдыха.
На первом этаже есть небольшой санузел, оформленный в песочных тонах. Здесь каждая деталь работает на то, чтобы маленькая площадь комнаты ощущалась как можно более комфортно. С помощью дизайнера этот интерьер стал по-домашнему милым и летним, чего добиться на большей площади было бы даже сложнее.
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