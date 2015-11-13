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Скандинавский стиль на берегу океана

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Sundown, Widemouth Bay, Cornwall, The Bazeley Partnership The Bazeley Partnership Дома в стиле модерн
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Когда семья ищет возможность для более комфортного летнего отдыха всем своим составом, на ум очень часто приходит покупка собственного домика у моря или океана. Таким образом, переезд приносит в несколько раз меньше хлопот, и даже маленькие дети не чувствуют себя дезориентированными, ведь едут всего лишь во «второй наш дом». Дизайн интерьера такого дома, созданного в первую очередь для спокойного летнего отдыха всей семьей, имеет свои особенности, которые архитектурная студия из Великобритании The Bazeley Partnership учла в своем новом проекте.

Семья купила этот коттедж не просто как жилье для отдыха, но также как инвестицию и возможный подарок старшему ребенку на совершеннолетие. В зимнее время дом используется еще и для празднования Рождества, когда в доме собираются многочисленные родственники. Кроме того, многие детские каникулы тоже проводятся здесь, что уж говорить о прекрасной возможности устроить День Рождения на берегу океана!

Экстерьер

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership Дома в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Стильный экстерьер дома создан на основе комбинированных фасадов. Первый уровень декорирован штукатуркой «под бетон», а второй – украшен натуральным горизонтальным сайдингом естественного света. Для остекления были выбраны большие двойные двери-слайдеры, на втором этаже дополненные стеклянными экранами, а также небольшие окна там, где у стены стоит мебель или хочется сохранить приватность.

Терраса

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership Сад в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Вдоль всей ширины дома со стороны океана мы видим просторную деревянную террасу с видом на идеальный газон. Периметр участка украшает деревянный забор, который вскоре скроется за густой листвой посаженных кустарников.

Кухня и столовая

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership Кухня в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Очень симпатичные кухня и столовая оформлены в скандинавском стиле с упором в ретро. Легендарная мебель, нейтральная цветовая гамма на основе бледно-оливкового цвета и милые предметы декора тех времен – соответствующего дизайна вазы, радио и часы, выглядят очень подходящими для летнего домика.

Гостиная

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership Гостиная в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Интерьер этой комнаты тоже тяготеет к ретро и не оставляет места для любого другого стиля, но наличие открытых и при этом очень аккуратных потолочных балок и светлых стен делает этот интерьер на вид более современным.

Спальня дочери

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership Спальня в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Скромная площадь спален на втором этаже обусловлена их большим количеством – маленькие и уютные они имеют все необходимое для комфортного отдыха. В каждой из них выбрана своя цветовая гамма, но всегда имеющая большие акценты в белом цвете.

Гостевая спальня

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership Спальня в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Гостевая спальня для взрослых гостей имеет яркое синее мягкое изголовье у кровати. И бирюзовая тумбочка рядом тоже говорит о том, что именно в этой комнате дизайнер старался создать прибрежную атмосферу стиля коастал.

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Главная спальня

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership Спальня в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Спальня родителей с отдельной ванной комнатой – самая просторная из всех в доме, она оформлена в очень привлекательных оттенках серого и голубого. Здесь, благодаря близости ванной зоны, из-за стеклянных двери и окна чувствуется особое очарование домика для отдыха.

Гостевой санузел

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership Ванная комната в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

На первом этаже есть небольшой санузел, оформленный в песочных тонах. Здесь каждая деталь работает на то, чтобы маленькая площадь комнаты ощущалась как можно более комфортно. С помощью дизайнера этот интерьер стал по-домашнему милым и летним, чего добиться на большей площади было бы даже сложнее.

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