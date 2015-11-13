Скандинавский стиль на берегу океана

Когда семья ищет возможность для более комфортного летнего отдыха всем своим составом, на ум очень часто приходит покупка собственного домика у моря или океана. Таким образом, переезд приносит в несколько раз меньше хлопот, и даже маленькие дети не чувствуют себя дезориентированными, ведь едут всего лишь во «второй наш дом». Дизайн интерьера такого дома, созданного в первую очередь для спокойного летнего отдыха всей семьей, имеет свои особенности, которые архитектурная студия из Великобритании The Bazeley Partnership учла в своем новом проекте.

Семья купила этот коттедж не просто как жилье для отдыха, но также как инвестицию и возможный подарок старшему ребенку на совершеннолетие. В зимнее время дом используется еще и для празднования Рождества, когда в доме собираются многочисленные родственники. Кроме того, многие детские каникулы тоже проводятся здесь, что уж говорить о прекрасной возможности устроить День Рождения на берегу океана!